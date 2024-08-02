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56 минут назад
Юлия Трепалина
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Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

5.1

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
Фотоальбом выпускников
Фотоальбом выпускников 1957 года одной из американских школ (фото не связано с исследованием) / © BataviaHistory.org, Flickr

Из научной литературы известно, что физическая привлекательность может быть косвенным признаком здоровья человека. К тому же приятная внешность — важный социальный фактор, способный обеспечить преимущества в карьере и поиске романтического партнера, помочь добиться более высокого уровня доходов и обзавестись полезными связями. Все это сказывается на качестве жизни и ее продолжительности.

Вместе с тем ученые ранее приходили к разноречивым выводам, анализируя взаимосвязь привлекательности со здоровьем и долголетием. В частности, остается неясным, имеют ли более симпатичные люди преимущества в этом плане, либо же меньшая привлекательность коррелирует со сниженной продолжительностью жизни. Кроме того, прошлые исследования часто не учитывали разнообразные жизненные факторы и демографические характеристики, способные влиять на результаты.

Разобраться в этом взялись специалисты из Университета штата Аризона и Техасского университета в Остине (оба — в США). В свежей работе, вышедшей в журнале Social Science & Medicine, они использовали данные долговременного исследования Wisconsin Longitudinal Study (WLS) с участием нескольких тысяч выпускников школ американского штата Висконсин 1957 года. Наблюдения за ними вели вплоть до смерти либо до 2022 года, когда возраст превысил 80 лет.

Сопоставив информацию об участниках WLS с национальной базой данных о статистике смертности (The National Death Index-plus, NDI), ученые сформировали выборку из 8386 человек, по которым удалось либо определить дату смерти, либо узнать, что к 2022 году они продолжали жить.

Наряду с опросами в рамках WLS проводили оценку привлекательности участников по фотографиям из выпускных альбомов. Для этого исследователи задействовали независимую группу из шести мужчин и шести женщин, которых обучили оценке, обеспечивающей последовательность результатов. О внешности судили с помощью 11-балльной шкалы с диапазоном от «совсем непривлекательный» до «чрезвычайно привлекательный».

Используя регрессионную модель Кокса и стандартные методики таблиц смертности, авторы новой научной работы рассчитали риск смерти участников и сопоставили результаты с оценками их внешности. Чтобы точнее определить влияние привлекательности на продолжительность жизни, исследователи при анализе делали поправки на разные переменные, такие как школьная успеваемость, интеллект, семейное окружение, заработок во взрослой жизни, а также психическое и физическое здоровье в зрелости.

В итоге ученые установили, что у самых несимпатичных людей риск смерти был на 16,8% выше, чем у группы со средним уровнем привлекательности. При этом анализ не выявил существенных различий в показателях риска смерти между участниками, чью внешность посчитали наиболее приятной, и людьми со средней привлекательностью.

Другими словами, хотя некрасивая внешность коррелировала с меньшей продолжительностью жизни, самые симпатичные люди в этом плане не обладали преимуществами по сравнению с теми, кто не отличался особой привлекательностью.

Ученые не рассматривали возможные причины, стоящие за тенденцией к повышенному риску смерти у некрасивых людей, но предположили, что в этом могли сыграть роль такие факторы, как социальная стигматизация и разного рода ущемления. В будущих работах социологи могут изучить этот вопрос и рассмотреть меры, которые позволят сгладить негативные последствия, заключили исследователи.

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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
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Комментарии

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1 Комментарий
Голодный Волк
Голодный Волк
9 минут назад
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Шесть человек для оценки привлекательности это чрезвычайно мало. Огромную роль в оценке имеют расовые черты. Исследование это к науке отношения не имеет, но как попил бабла - да.
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Голодный Волк
9 минут назад
Шесть человек для оценки привлекательности это чрезвычайно мало. Огромную роль в оценке имеют расовые черты. Исследование это к науке отношения

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Bob Virt
19 минут назад
У вас вообще модераторы есть? То опубликуете какой-то бред как работать без VPN (https://naked-science.ru/community/976904?comment=120964), теперь это...

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Neostep
52 минуты назад
Иван, при чем ту гос дума , не образованный ты школьник , тебя гугл кинули , не обслужив в России свои кеш сервера !

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Настоящий Кот
5 часов назад
SpaceX держит почти весь рынок. Космическая кампания.

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Дмитрий Акимов
8 часов назад
Иван, я за зарегался чтоб написать о рабочем способе , другие чтоб написать спасибо . а так да, выглядит как реклама .но это не она.если вы об

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Деятель
9 часов назад
Ребят, не ссорьтесь;)

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Иван Колупаев
9 часов назад
Не обижайся, лапа 🙂 Так переврать слово, что сразу и не выговоришь, не каждому дано. Я может тебе даже завидую 😁

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Александр Панов
10 часов назад
Александр, а фотографии пробития есть. Там глухая лобовая сторона, а амброзуры в бок смотрят. Большие корабли не могли близко подойти (мелко) и

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Иван Колупаев
10 часов назад
Дмитрий, а че все нахвальщики адгварда с одним коментом и зареганы 1 августа? 😁

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Дарья Г.
11 часов назад
Степан, почему же, как раз зарисовки Кеплера сами по себе наконец-то научно "расшифровали". А вот датировка по годичным кольцам деревьев — это уже

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Mishanya TS
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Дмитрий, Спасибо тебе!!!! Все работает!

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ABRAHAM LINCOLN
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Kokos
14 часов назад
1, ytf

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Александр Березин
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