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Нейтрализующий алкоголь гель успешно испытали на мышах
Ученые, похоже, нашли способ сделать употребление горячительных напитков менее вредным для организма. В этом поможет специальный гель: расщепляя спиртное еще в желудке, он предотвращает алкогольную интоксикацию.
В свежем исследовании, опубликованном в журнале Nature Nanotechnology, международная команда специалистов из Швейцарии, Китая, Испании и Бельгии представила результаты испытаний нового средства. Проверив его действие вне организма и на мышиной модели, исследователи убедились, что нейтрализующий алкоголь гидрогель позволяет избежать большинства негативных последствий приема спиртного.
Для изготовления геля использовали легкодоступный белок молочной сыворотки бета-лактоглобулин. После кипячения в течение нескольких часов в нем образовались длинные тонкие фибриллы, или волокна, к которым затем добавили воду и соль в качестве растворителей.
В полученную таким образом студенистую основу затем внесли несколько катализаторов, необходимых для расщепления алкоголя, в том числе глюкозу, частицы железа и золота. По задумке создателей, при контакте со спиртным гель должен запускать многоступенчатый каскад ферментативных реакций, в итоге превращающих алкоголь в уксусную кислоту, менее токсичную, чем ацетальдегид.
Напомним, ацетальдегид, продукт неполного распада этанола, образуется при обычной переработке алкоголя в печени. Его избыточный уровень разрушает печень и приводит к проблемам со здоровьем. Применение геля позволяет перенести расщепление алкоголя из печени в пищеварительный тракт и избежать негативных последствий.
В опытах эффективность геля испытали на грызунах, которым алкоголь давали однократно либо регулярно, на протяжении 10 дней. Применение геля перед однократным приемом этанола позволило спустя 30 минут снизить его концентрацию в крови подопытных на 40%, а через пять часов — на 56% по сравнению с контрольными животными. Кроме того, у принимавших гель слабее накапливался вредный ацетальдегид и ослабли стрессовые реакции в печени, что выражалось в лучших показателях крови.
У мышей, которых поили алкоголем 10 дней, но при этом ежедневно давали и нейтрализующий гель, снижался уровень этанола в крови, а еще отмечался продолжительный терапевтический эффект. Подопытные меньше теряли в весе, их печень и другие внутренние органы меньше страдали, что способствовало улучшению жирового обмена и показателей крови.
Для наглядной иллюстрации эффективности геля один из авторов работы Рафаэль Меззенга (Raffaele Mezzenga) в комментарии журналу Agricultural & Food Science привел рисунок, отображающий поведение подопытных мышей в водном лабиринте. Под влиянием только алкоголя животные теряли ориентацию и двигались по случайным траекториям. Сочетание с гелем нейтрализовало действие этанола: грызуны быстрее определяли нужное направление и находили выход, аналогично полностью трезвым сородичам.
Хотя нейтрализующий алкоголь гель пока испытали только на мышах, исследователи уже видят разные сценарии его применения у людей. Например, употребив средство до или во время приема алкоголя, можно будет предотвратить повышение уровня этанола в крови и разрушительное воздействие ацетальдегида.
Создатели геля подчеркнули, что для здоровья лучше вообще воздерживаться от спиртного. По данным ВОЗ, от чрезмерного употребления алкоголя ежегодно умирают около трех миллионов человек. Он вредит организму даже в небольших количествах, ухудшает способность концентрироваться и реагировать, повышая риск несчастных случаев.
Тем не менее подобный антидот пригодится тем, кто не готов полностью отказаться от горячительных напитков, но в то же время хочет защитить организм. Кроме того, в будущих клинических испытаниях ученые планируют протестировать возможность приема геля в терапевтических и профилактических целях.
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