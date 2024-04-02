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Выпивающие вместе супруги прожили дольше, чем трезвенники и пары с одним пьющим партнером
Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.
Исследование, недавно вышедшее в журнале The Gerontologist, провела команда специалистов из Института социальных исследований при Университете штата Мичиган (США) во главе с профессором Кирой Бердит (Kira Birditt). Ранее другой коллектив из того же вуза под ее руководством выяснил, что пожилые семейные пары с совпадающими моделями потребления спиртного с течением времени менее негативны в оценках качества отношений в браке.
На этот раз ученые решили сосредоточить внимание на влиянии «алкогольных» привычек на продолжительность жизни в супружеских парах, поскольку эта тема менее изучена. В основу новой работы легли результаты опросов в рамках долгосрочного проекта Health and Retirement Study (HRS). Эти исследования с участием людей старше 50 лет и их партнеров по браку или сожителей проводят в США каждые два года.
В выборку включили 4656 гетеросексуальных пар (9312 человек), которые участвовали как минимум в трех волнах анкетирования HRS с 1996 по 2016 год. Респонденты сообщали, употребляли ли они алкоголь в течение последних трех месяцев, и если да, то какое количество в среднем выпивали в неделю. Данные о смертности среди опрошенных собрали по состоянию на 2016 год.
Оказалось, если и мужчина, и женщина в паре пили алкоголь в последние три месяца, то жили они дольше, чем пары, где выпивал только кто-то один или супруги были непьющими.
Рассмотрев среднее количество спиртного в неделю, исследователи обнаружили квадратичную зависимость между этим фактором и смертностью. Она проявлялась в том, что легкое употребление алкоголя коррелировало с более высокими показателями выживаемости участников и их партнеров в паре, если сравнивать с теми, кто злоупотреблял спиртным либо отказывался от него. Кроме того, схожие объемы выпитого у супругов ассоциировались с лучшей выживаемостью, особенно среди жен.
Некоторым может показаться, что ученые побуждают к более частому совместному распитию алкоголя в парах, но Кира Бердит предостерегла от такой интерпретации. Она подчеркнула, что в работе рассматривали именно модель употребления спиртного и то, выпивали ли респонденты за последние три месяца. По словам исследовательницы, совпадение «алкогольных» привычек может отражать совместимость партнеров в образе жизни, их близость и удовлетворенность отношениями.
«Наши другие работы показывали, что у пар, пьющих спиртное вместе, качество отношений, как правило, выше. Это можно объяснить тем, что такая модель усиливает близость», — заявила Бердит.
Впрочем, ученые до конца не разбирались, почему же употребление алкоголя обоими партнерами коррелировало с более высокой выживаемостью. Возможно, прояснить это удастся с помощью дополнительных деталей о повседневной жизни участников и присущей им культуре пития. Учесть это планируется в дальнейших исследованиях.
Добавим, что вред алкоголя в любых дозах доказывали неоднократно. В одной из работ специалисты из Канады и Великобритании проанализировала 107 научных статей, в которых оценивалась связь между употреблением алкоголя и смертностью. В итоге они развеяли миф о том, что стакан хорошего вина в день способен принести пользу здоровью.
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