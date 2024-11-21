Психологи назвали уникальный тип смеха

Смех — неотъемлемая часть нашей жизни, но то, почему и как смеются люди, может сильно различаться. Ученые недавно установили, что определенный тип смеха уникален по своим звуковым свойствам и в плане восприятия. В эксперименте его успешно распознали как искусственный интеллект, так и живые испытуемые.

Проверить, отличается ли человеческий смех в разных обстоятельствах, например, при просмотре комедийных выступлений, во время розыгрышей или от щекотки, взялись психологи из Амстердамского университета и специалисты в области цифровых технологий и ПО из исследовательского центра eScience Center (Нидерланды). Статья об их совместной работе вышла в журнале Biology Letters.

Вначале ученые с помощью сервиса YouTube сформировали подборку из 887 эпизодов смеха в повседневных ситуациях и проанализировали их с помощью алгоритмов машинного обучения. В итоге оказалось, что лучше всего ИИ узнавал смех от щекотки — благодаря характерным акустическим свойствам ошибок при его идентификации было меньше всего.

На следующих двух этапах хохот от щекотки и другие варианты смеха давали слушать уже людям. В каждом из экспериментов поучаствовали свыше 200 мужчин и женщин.

Женский и мужской смех, вызванный щекоткой (примеры 2, 4) и другими триггерами (примеры 1, 3) / © Roza Kamiloğlu, Vrije Universiteit Amsterdam

Испытуемые более чем в 60% случаев верно определили, когда смех на записи вызывали щекотанием. Люди отмечали, что он звучит и воспринимается по-другому, чем остальные предложенные варианты. Кроме того, этот тип смеха характеризовали, как менее контролируемый.

По словам нидерландских исследователей, эксперименты с распознавание видов смеха продемонстрировали широкие возможности ИИ по выявлению особенностей в сложных поведенческих актах.

Также ученые заявили, что полученные результаты доказывают фундаментальное отличие смеха, вызванного щекоткой — формой игрового поведения, которая встречается и у других животных, в том числе у бесхвостых макак и шимпанзе.

Из научной литературы известно, что схожие с человеческим смехом вокализации присутствуют у как минимум 65 видов. Среди них не только приматы, но и собаки, домашние коровы, лисы, тюлени, мангусты, три вида птиц, включая попугаев и австралийских сорок.

Немало исследований посвящено и теме щекотки. Немецкие нейробиологи ранее рассказали, как мозг реагирует на попытку человека пощекотать самого себя. А еще выявили самые «щекотные» участки нашего тела.

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