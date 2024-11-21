  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 минут назад
Юлия Трепалина
24

Психологи назвали уникальный тип смеха

4.5

Смех — неотъемлемая часть нашей жизни, но то, почему и как смеются люди, может сильно различаться. Ученые недавно установили, что определенный тип смеха уникален по своим звуковым свойствам и в плане восприятия. В эксперименте его успешно распознали как искусственный интеллект, так и живые испытуемые.

Психология
# искусственный интеллект
# поведение
# смех
# щекотка
смех от щекотки
Кадр из фильма «Близость» / © Columbia Pictures

Проверить, отличается ли человеческий смех в разных обстоятельствах, например, при просмотре комедийных выступлений, во время розыгрышей или от щекотки, взялись психологи из Амстердамского университета и специалисты в области цифровых технологий и ПО из исследовательского центра eScience Center (Нидерланды). Статья об их совместной работе вышла в журнале Biology Letters.

Вначале ученые с помощью сервиса YouTube сформировали подборку из 887 эпизодов смеха в повседневных ситуациях и проанализировали их с помощью алгоритмов машинного обучения. В итоге оказалось, что лучше всего ИИ узнавал смех от щекотки — благодаря характерным акустическим свойствам ошибок при его идентификации было меньше всего.

На следующих двух этапах хохот от щекотки и другие варианты смеха давали слушать уже людям. В каждом из экспериментов поучаствовали свыше 200 мужчин и женщин.

Женский и мужской смех, вызванный щекоткой (примеры 2, 4) и другими триггерами (примеры 1, 3) / © Roza Kamiloğlu, Vrije Universiteit Amsterdam

Испытуемые более чем в 60% случаев верно определили, когда смех на записи вызывали щекотанием. Люди отмечали, что он звучит и воспринимается по-другому, чем остальные предложенные варианты. Кроме того, этот тип смеха характеризовали, как менее контролируемый.

По словам нидерландских исследователей, эксперименты с распознавание видов смеха продемонстрировали широкие возможности ИИ по выявлению особенностей в сложных поведенческих актах.

Также ученые заявили, что полученные результаты доказывают фундаментальное отличие смеха, вызванного щекоткой — формой игрового поведения, которая встречается и у других животных, в том числе у бесхвостых макак и шимпанзе.

Из научной литературы известно, что схожие с человеческим смехом вокализации присутствуют у как минимум 65 видов. Среди них не только приматы, но и собаки, домашние коровы, лисы, тюлени, мангусты, три вида птиц, включая попугаев и австралийских сорок.

Немало исследований посвящено и теме щекотки. Немецкие нейробиологи ранее рассказали, как мозг реагирует на попытку человека пощекотать самого себя. А еще выявили самые «щекотные» участки нашего тела.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# искусственный интеллект
# поведение
# смех
# щекотка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Трехмерная геномика: как укладка ДНК управляет работой генов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Улучшение и расширение функций здорового мозга
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Геометрия, физика и теория чисел — единство науки глазами математика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
600
Старение и иммунитет: взаимосвязи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
700
Систематический обзор птиц: бескилевые и «курогуси»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Нейроинтерфейсы: мифы и реальность
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Медоед: и один в поле воин
Московский зоопарк
Москва
Лекция
21 Ноя
500
Вещи и город
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Поиск экзопланет
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:37
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
18 ноября
Юлия Трепалина

Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Психология
# агрессия
# начальник
# персонал
# поведение
# работа
# руководство
# управление
Вчера, 11:45
Сеченовский Университет

В Сеченовском Университете определили перспективные направления лечения аутоиммунных заболеваний

Международная команда специалистов во главе с сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выявила наиболее перспективные направления для исследований в области лечения аутоиммунных заболеваний. Команда первой провела систематический обзор для поиска всех опубликованных в научных работах математических моделей аутоиммунных патологий и выявила недостаток моделей, которые могут значительно ускорить разработку новых лекарств.

Сеченовский Университет
# аутоиммунные заболевания
# математическая модель
# ревматоидный артрит
# сахарный диабет
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
Позавчера, 14:21
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

Биология
# домашние питомцы
# конфликт
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# ссора
# стресс
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи назвали уникальный тип смеха

    11 минут назад

  2. Органические соединения в лавовых трубках острова Лансароте помогут найти жизнь на Марсе 

    11 часов назад

  3. Астрономы описали самую молодую экзопланету, открытую транзитным методом

    Вчера, 19:11

  4. «Вечные химикаты» уничтожили с помощью света

    Вчера, 19:01
Выбор редакции

Сила накопления: как работают аккумуляторы

Вчера, 09:06

Последние комментарии

Гена Пастухов
7 часов назад
Александр, а сколько, в штуках, было случаев, когда кто-то куда-то высадился и там вымер?

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Иван Колупаев
7 часов назад
Сергей, Маск собирается вкладывать свое бабло. Так что проходите мимо вас не позовут.

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Сергей Медведев
8 часов назад
🤣🤣🤣Смех, сквозь слёзы 😢. Принцип французских королей. Засрём "этот" замок" переедем в другой. Феерично. Тянуть бабло на прожекты, конечно

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Сергей Медведев
9 часов назад
-"Согласие теоретических предсказаний с экспериментальными данными означает, что, применяя партонную модель и данные из области высоких энергий,

Физики впервые использовали кварки и глюоны для описания свойств атомного ядраФизики впервые использовали кварки и глюоны для описания свойств атомного ядра

Сергей Медведев
9 часов назад
Обычное дело. Закончилось бабло и в научной форме, попросили выделения "грантов" - бабла. 🤫 На дальнейшее оправдание, своего существования 😏. А

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимостиФизики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Artem Svetozarov
9 часов назад
Откуда информация что банан был двухметровым? Диаметр старшипа 9 метров, на кадрах трансляции он выглядит вполне в натуральную величину

SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал двухметровый бананSpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал двухметровый банан

Andrey Kondratew
10 часов назад
Для того, чтобы мы могли увидеть прошлое в телескоп, нужно совсем не большое условие - некогда мы должны были удалится от наблюдаемого объекта за

Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактикуАстрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику

Александр Березин
10 часов назад
Руслан, это верно для центрифуг с малым плечом. Но в них же только спать предполагается, а никак не жить.

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Руслан Якупов
11 часов назад
В центрифугах Кориолисовы силы очень вредны для организмов. Банально, оплодотворения не произойдёт, либо, если повезёт, будут сильные отклонения в

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Иван Колупаев
11 часов назад
Вот поэтому в США завод TSMC строился с большим скрипом 😏 Впрочем если верить заявлениям представителей Apple в итоге качество опытной партии там

Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальстваУченые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

НЦЧ ИФТТ РАН
11 часов назад
Подобного рода фторированные соединения российские химики фотокатализом уничтожили с помощью света задолго до этого и намного дешевле: Prospects for

«Вечные химикаты» уничтожили с помощью света«Вечные химикаты» уничтожили с помощью света

Ван Хельсинг
14 часов назад
А если чёткого агрессора нет, поскандалили и разошлись? Надо натуральный скандал спровоцировать.

Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссореЭксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

Иван Колупаев
16 часов назад
Александр, беговую дорожку под ноги и куда оно денется с подводной лодки 😏 Тэг цитат кстати перестал работать, ну я думаю вы и сами заметили раз

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Александр Березин
17 часов назад
Александр, заряженные частицы от Солнца -- это в подавляющем большинстве протоны и слегка альфа-частиц. И те, и те через атмосферу Земли пройти не

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Иван Колупаев
17 часов назад
Не думаю что терраформирования Марса дойдет. Как раз из-за античности. Как только люди откроют способы межзвездных путешествий, они переключатся

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Александр Хасанов
18 часов назад
"Магнитные бури вне магнитного поля не происходят" Правду говорят: век живи - век учись. (Я всю жизнь считал, что причиной магнитных бурь являются

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Олег Бурков
19 часов назад
Швейцарские часы спешат на помощь

Физики создали механический кубитФизики создали механический кубит

Владислав
19 часов назад
Прекратите "собачиться!" Все, что называется гипотезой или теорией имеет место быть. Конечно исключая "божью благодать", которая априори невеждами

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Александр Попков
20 часов назад
tv, о, лучше молчать обо всем до *официального заявления зажравшегося чинуши*, вот они точно никогда не врут))) накрыть весь мир колпаком ТАСС, а всех

Американская ракета SLS может никогда не полететь к ЛунеАмериканская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Александр Березин
22 часа назад
Александр, нет, это другие ученые. Чувствительность Земли к парниковому эффекту намного ниже, потому что ее атмосфера уже обеспечивает парниковый

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно