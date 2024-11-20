Органические соединения в лавовых трубках острова Лансароте помогут найти жизнь на Марсе 

Геологические условия и лавовые отложения испанского острова Лансароте в Атлантическом океане могут быть схожи с теми, что обнаружены на поверхности Марса. Проанализировав сульфатные образования в лавовых трубках, группа ученых обнаружила в них органические соединения, которые могут иметь важное значение для поиска жизни на Красной планете.

Лавовые трубки — это природные пещеры, которые образуются в результате вулканической активности и создают уникальные подземные экосистемы, защищенные от солнечного излучения и экстремальных температур. Такие условия делают их идеальными объектами для изучения древних форм жизни и процессов, происходивших на Земле миллионы лет назад.

Одним из лучших мест для подобных исследований считается самый восточный остров Канарского архипелага. Дело в том, что лавовые трубки Лансароте изучают на протяжении многих лет, а Куэва-де-лос-Вердес и Хамеос-дель-Агуа обнаружили еще в середине ХХ века. Отметим, что лавовые трубки острова пользуются большой популярностью не только у ученых — некоторые настолько велики, что в них проводят подземные концерты.

Недавно международная исследовательская группа под руководством Веры Пальмы (Vera Palma) из Университета Эворы (Португалия) изучила шесть лавовых трубок Лансароте и обнаружила в них органические соединения, которые могут служить биомаркерами — индикаторами существования жизни. Результаты исследования, представленного в журнале Communications Earth & Environment, также показали, что подземные пещеры Лансароте во многом аналогичны марсианским.

Собрав минеральные образцы, исследователи проанализировали их с помощью передовых молекулярных и минералогических методов, включая масс-спектрометрию, термогравиметрию и пиролиз. В результате внутри сульфатных образований кальция и натрия выявили такие органические соединения, как алканы, метиловый эфир пальмитиновой и стеариновой кислот, которые часто ассоциируются с микробной жизнью. Открытие указывает на былую микробиологическую активность и присутствие таких организмов, как бактерии.

«Наши результаты дополняют понимание геологических и экологических изменений на Земле и выделяют лавовые трубки как потенциальные убежища для микробной жизни. Открытие имеет важное значение для астробиологии, особенно для выявления биомаркеров на Марсе и других небесных телах», — объяснил в пресс-релизе научной работы один из авторов исследования Богдан П. Онак (Bogdan P. Onac) из Университета Южной Флориды (США).

На субстрате лавовой трубки можно увидеть белые колонии, похожие на микроорганизмы / © Bogdan Onac

Вулканические породы в лавовых трубках Лансароте создают среду, которая защищает органические соединения от выветривания, способствуя их сохранению внутри минералов. Это служит свидетельством существования древних экосистем на нашей планете и означает, что выявить подобные биомаркеры можно и в марсианских пещерах.

В будущем результаты нового исследования помогут в разработке новых методов поиска и анализа биомаркеров в марсианских породах. Таким образом, лавовые трубки Лансароте приближают ученых к пониманию того, где и как искать признаки жизни на Красной планете.

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