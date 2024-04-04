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9 минут назад
Мария Азарова
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Три фактора сделали щекотку сексуальной 

4.1

Патофизиологи изучили виды щекотки, а также то, какие чувства она пробуждает и какие части тела предпочтительны для подобного воздействия. В итоге удалось понять, как щекотка связана с сексуальным поведением.

Психология
# отношения
# сексуальная жизнь
# смех
# фетиш
# щекотка
Кэрри Брэдшоу и мистер Биг
Кадр из сериала «Секс в большом городе» / © HBO

Щекотка давно увлекает ученых. Ее происхождением и значением интересовались еще Аристотель и Платон, Чарлз Дарвин и Зигмунд Фрейд. В XIX веке психологам удалось определить два вида щекотания: гаргалесис и книсмесис. Первый — энергичное воздействие на кожу, провоцирующее громкий смех и неконтролируемые реакции. Второй выражается более мягко — это нежные прикосновения, словно пером, а у животных книсмесис присутствует во время груминга.

Хотя щекотка — обыденное явление, она остается недостаточно изученной. Сотрудники Института патофизиологии при Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга в Германии задались целью выяснить, как щекотка связана с получением сексуального удовлетворения, и в итоге определили три фактора, лежащие в основе этого. Исследование опубликовано в рецензируемом академическом журнале Frontiers in Psychology.

«Щекотка играет важную роль в интимных отношениях, поскольку действует как уникальный элемент, выходящий за рамки физического и обыкновенных прикосновений. Она служит механизмом, способствующим сближению партнеров, выступая своего рода мостом. В сексуальном контексте щекотка привносит особый аспект игривости и эмоциональную сложность. Эта игривость добавляет разнообразия в репертуар эмоциональных переживаний: люди вместе смеются, постигают собственную уязвимость», — объяснили патофизиологи.

Их задачей было проанализировать удовольствие, получаемое от щекотания в интимном плане, ее связь с половым актом и влияние на общее сексуальное удовлетворение. Участниками исследования стали 719 человек, по большей части любителей щекотки, средний возраст которых составил 20-29 лет: 74,3% — мужчины, 73,3% — уроженцы Восточной Азии, 13,8% — жители Северной Америки, европейцы — 8,3%. Большинство были гетеросексуальны (79,7%), 10,8% — бисексуальны, 2,8% — асексуальны.

Добровольцы проходили онлайн-опрос, затронувший такие темы, как любовь к щекотке, предпочитаемая степень воздействия, применение различной «тиклинг-аппаратуры» и участие в этом процессе партнера, а также возможную связь между щекотанием и сексуальностью.

О боязни щекотки рассказали 77,4% участников, 44,1% получали удовольствие как от легкой, так и от сильной степени воздействия на кожу. Женщины оказались более подвержены щекотке и предпочитали ее в легкой форме. Подавляющее большинство участников исследования (99,7%) щекотали с помощью рук, пальцев и ногтей, а остальные применяли популярные инструменты для так называемого тиклинга — перья, щетки, массажеры — либо задействовали язык.

В основном щекотанием друг друга занимались романтические партнеры либо супруги (60,1%) и друзья (55,9%). Оставшиеся добровольцы заявили, что любили щекотать вымышленных персонажей и партнеров по БДСМ. Что касается ролей, то они распределились довольно сбалансированно: 35,8% признались, что обычно щекочут их, 29,8% предпочитали щекотать другого человека, а 34,4% получали удовольствие от обеих ролей. Менее трети участников (31,7%) сообщили, что в детстве им не нравилось, когда их щекотали, а 33,0% до сих пор испытывали неприязнь к такому виду воздействия.

Авторы исследования также выяснили, что щекотка приносит большее удовольствие, когда человек подвергает ей кого-то другого, нежели если щекочут его самого. Во время гаргалесиса —интенсивной формы щекотки — люди в основном фокусировалась на ступнях, подмышках, туловище и животе. С другой стороны, легкое щекотание, или книсмесис, равномерно затрагивало все тело, в том числе спину, шею, уши, руки, половые органы.

Что отмечали люди, любящие щекотку / © Frontiers in Psychology

Более двух третей участников заявили, что щекотка несет для них сексуальный подтекст, причем развитию этой склонности во многом (51%) поспособствовал просмотр популярных мультфильмов и аниме: «Черепашки-ниндзя», «Попай», «Ведьмина служба доставки», «Люпен III». Отправной точкой для формирования пристрастия в 42,2% случаев становился детский опыт.

«Люди преимущественно указывали физическое ощущение щекотки и телесную реакцию как основные причины (89,4%) возбуждения. Кроме того, в качестве важных возбудителей они называли чувство беспомощности и покорности (73,8%), предвкушение щекотки (72,4%). Еще роль играли чувство удовольствия и словесные поддразнивания. У тех, кто предпочитал щекотать другого, основным источником возбуждения было визуальное наблюдение за реакцией партнера (91,2%), звук его голоса (85,8%) и ощущение собственной силы/контроля (85,8%). Тактильную стимуляцию как источник возбуждения упомянули 69,1% участников», — рассказали исследователи.

Поразительно, но 23,9% добровольцев испытывали оргазм от одной лишь щекотки, без стимуляции половых органов. Кроме того, большинство (33,8%) занимались этим непрерывно в течение 10-29 минут, а 20,8% сообщили, что прибегали к такому виду воздействия каждый раз во время сексуальной активности.

В итоге ученые пришли к выводу, что в основе щекотания и сексуального опыта лежат три главных фактора: степень удовольствия и частота щекотания; стремление к получению интенсивных сексуальных эмоций; детский опыт и возраст начала половой жизни. Причем 25,8% сообщили, что были еще девственниками, а основная часть участников (32,6%) начала вести половую жизнь в 20-29 лет.

Авторы статьи предупредили, что их анализ носит исключительно исследовательский характер, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью. Среди слабых сторон научной работы — выборка, в которую вошли преимущественно любители тиклинга (разновидность сексуального фетишизма) и жители Японии, а также анонимность участников.

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Психология
# отношения
# сексуальная жизнь
# смех
# фетиш
# щекотка
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