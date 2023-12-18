Сидячий образ жизни навредил даже детям

Ученый из Финляндии в течение 13 лет проводил исследование с участием детей и пришел к выводу, что малоподвижный образ жизни вреден даже им — этот фактор привел к значительному повышению уровня холестерина в крови. Но, как оказалось, есть простой метод обратить процесс вспять.

Все знают, насколько вреден сидячий образ жизни. Он приводит к увеличению индекса массы тела и считается одной из главных предотвратимых причин смерти в мире. Только в США ожирение и малоподвижный образ жизни ежегодно ответственен по меньшей мере за 300 тысяч преждевременных смертей и приводят к расходам на здравоохранение в размере 90 миллиардов долларов. Особенно высоки риски у людей, которые проводят в сидячем положении более пяти часов в день.

Еще малоподвижный образ жизни провоцирует тревожность, депрессию, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени, диабета, подагры, остеопороза, сколиоза и даже некоторых видов рака. Однако, как правило, вред сидячего образа жизни описан для взрослых, а не для детей. Такие исследования, конечно, тоже есть, но их недостаточно. Доктор медицинских наук из Восточнофинляндского университета Эндрю О’Агбадже решил внести свою лепту в дело изучения вреда малоподвижного образа жизни у детей и подростков. Результаты исследования, которое ученый проводил в течение 13 лет, представлены в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В работе участвовали 792 ребенка, средний возраст которых на начало исследования составил 11,7 года. Они находились под медицинским наблюдением до 24-летнего возраста. Измерение того, сколько времени в сутки они в среднем сидели, провели с помощью акселерометра в возрасте 11, 15 лет и в 24 года.

У испытуемых неоднократно измеряли уровни липопротеинов высокой плотности и холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и общего холестерина, глюкозы, инсулина и высокочувствительного С-реактивного белка в крови. При помощи рентгеновской абсорбциометрии у детей неоднократно измеряли общую жировую и мышечную массу.

За 13 лет наблюдений время сидячего образа жизни увеличилось у испытуемых примерно с шести до девяти часов в день, а общая физическая активность снизилась с шести до трех часов. Среднее повышение уровня холестерина при этом составило 0,69 миллимоля на литр. Ученый пришел к выводу, что у участников, которые вели малоподвижный образ жизни с самого детства, уровень общего холестерина увеличился на 67 процентов.

Но есть и хорошие новости: Эндрю О’Агбадже обратил внимание на то, что общая физическая нагрузка в среднем до 4,5 часа в день с детства и до 24 лет привела к снижению общего холестерина на 0,53 миллимоля на литр. Интересно, что ожирение повлияло на этот процесс: оно снизило положительное действие физических нагрузок на уровень холестерина.

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