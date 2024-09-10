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Интерес детей к опасным играм объяснили древней потребностью приматов
Детям нравится играть на шведских стенках, турниках, уличных спортивных комплексах и других потенциально опасных тренажерах, потому что это удовлетворяет биологическую потребность, унаследованную от обезьян и древних людей. Роль такой активности в развитии оценили антропологи из США.
Пользу физической активности для детей подтвердили многочисленные исследования. Авторы одной из недавних работ доказали, что она делает школьников более устойчивыми к респираторным заболеваниям, а в Японии даже спроектировали учебное заведение, в котором детские площадки располагаются между классами и доступны для учеников в перерывах между занятиями.
Тем не менее в младшем возрасте у детей выше риск травмироваться во время активной игры: занятия на турниках и шведских стенках могут привести к ушибам и переломам. Это вызывает тревогу родителей и педагогов, однако, как выяснили авторы нового исследования, не может быть основанием полностью отказаться от таких тренажеров.
Антропологи из Дартмутского колледжа в США проанализировали данные о развитии обезьян и древних людей и обнаружили, что им в детском возрасте тоже был свойствен досуг, связанный с лазанием по деревьям, а также другими действиями, которые современный ребенок выполняет на спортивных площадках. Результаты работы, согласно которым потенциально опасные тренажеры могут быть необходимы детям для правильного развития, опубликовал журнал Evolution, Medicine и Public Health.
Останки самки афарского австралопитека возрастом 3,3 миллиона лет позволили сделать вывод, что ее плечи, пальцы и ступни были хорошо приспособлены для того, чтобы лазать по деревьям и висеть на ветвях. Аналогичное строение конечностей у современных обезьян. Еще у одной самки афарского австралопитека, возраст которой составляет 3,2 миллиона лет, заметны зажившие переломы. По мнению исследователей, их причиной, скорее всего, были падения с высоты 40 футов (чуть больше 12 метров).
Ученые отметили, что дети древних людей, судя по всему, проводили на деревьях столько же времени, сколько и взрослые. При этом молодые особи современных приматов опытным путем выясняют, что они могут и не могут делать, с какими рисками сталкиваются, как стоит на них реагировать. В результате развиваются не только физические навыки, но и жизнестойкость, уверенность в себе.
«Прошлое и настоящее указывают на то, что дети приобретают физические навыки и опыт общения, исследуя свои границы с помощью игры», — объяснили ученые. По их словам, дети самостоятельно тестируют и расширяют свои физические и когнитивные способности в условиях, когда травмы возможны, но их можно избежать.
Важно обратить внимание на долгосрочную пользу, которую способны принести активные игры на турниках, шведских стенках и уличных спортивных площадках. Помнить, что, позволив ребенку подвергнуться небольшому риску, родитель может научить его самостоятельно преодолевать трудности и самостоятельно извлекать уроки из успешного или неуспешного опыта.
«Наша работа показывает, как эволюционная теория может стать основой для научных исследований и практики в области общественного здравоохранения. <…> Мы разделяем переживания родителей, школ и политиков, которые хотят обеспечить безопасность наших детей. Однако мы также должны учитывать долгосрочные преимущества участия в такого рода играх, — подытожили авторы статьи. — Связанные с риском игры, в которых дети бросают вызов самим себе, — нормальная часть нашего развития, как и для наших предков».
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