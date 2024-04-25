Профессор из США «открыл» советский метод профилактики утомления на занятиях

Преподаватель одного из американских университетов в недавнем исследовании рассказал о практике применения на своих лекциях действенного способа по снятию утомления и повышению внимания студентов. Выросшим во времена СССР предложенная методика покажется очень знакомой.

«Невозможно оставаться сосредоточенным на задании 80 минут подряд, мысленно не отвлекаясь на что-то постороннее и не теряя внимания. Но если дать студентам небольшой перерыв и заставить их подвигаться несколько минут, это может помочь снова сконцентрироваться на лекции и, надо полагать, стать продуктивнее. Я знаю это по собственному опыту», — рассказал в пресс-релизе профессор психологии из Университета штата Огайо Скотт М. Хейс (Scott M. Hayes).

Те, кто застал советские времена, наверняка помнят физкультминутки в школах и производственную гимнастику на предприятиях, которые широко применяли в Советском Союзе для улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у школьников и сотрудников. Подобные физкультурные паузы могли длиться от двух-трех до пяти-десяти минут и включали простые упражнения вроде наклонов головы, поворотов корпуса и ходьбы на месте.

Впрочем, как утверждает Хейс, его вдохновила не советская практика, а исследование коллег, в котором те рассказали о положительном опыте применения физкультурных пауз во время одной из видеолекций. Профессор решил пойти дальше и проверить метод в условиях очных занятий в течение всего учебного семестра.

«Подопытными» стали слушатели четырех курсов Хейса по психологии — в общей сложности 223 студента. Одну или две пятиминутных паузы для физкультуры делали во время каждой из лекций длительностью по 80 минут, на которых присутствовали от 20 до 93 человек.

Перед началом эксперимента Хейс распределил студентов на небольшие группы и поручил каждой составить пятиминутные комплексы упражнений, которые затем использовали во время физкультминуток. Инструкторами в них выступали сами же студенты. По словам профессора, он намеренно вовлек слушателей лекций, чтобы те прониклись идеей и сильнее заинтересовались процессом.

Как признался преподаватель, по началу физкультминутки проходили немного неловко, но затем студенты привыкли и вошли во вкус. Среди включенных в комплексы упражнений были прыжки, жимы с рюкзаком и растяжки. Предварительно Хейс оценил их на выполнимость и безопасность. Одна студенческая группа даже проявила творческий подход и составила комплекс, имитирующий сбор яблок в саду. Во время упражнений нужно было тянуться вверх и нагибаться, словно срывая плоды с дерева и опуская их в корзину.

В последующем анонимном опросе о впечатлениях от курса, который провели в конце семестра, студенты позитивно отзывались о физкультурных паузах, отмечая, что они помогали улучшить внимание и мотивацию и в целом делали лекции привлекательнее. Также студенты говорили, что хотели бы больше занятий с физкультминутками.

В работе, опубликованной в журнале Frontiers in Sports and Active Living, Хейс не рассматривал, повлияла ли методика на успеваемость студентов, поскольку такое исследование потребовало бы сопоставления разных групп слушателей, с разными преподавателями и временем проведения занятий.

Тем не менее результаты эксперимента показали, что положительный эффект от перерывов на физкультуру определенно есть и методику вполне можно использовать на очных лекциях в вузах. К тому же дополнительная физическая активность пойдет на пользу здоровью студентов, проводящих большую часть дня в сидячем положении, о вреде которого медики постоянно говорят.

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