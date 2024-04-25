  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 16:46
МГППУ
83

В МГППУ создали комплекс для оценки командных навыков

4.3

Студенты из МГППУ создали программно-аппаратный комплекс для оценки навыков командной работы. Комплекс включает летный тренажер, имитирующий полет самолета с разделением управления между пилотами, и модифицированную игру «Морской бой». Результаты можно использовать для оценки и подготовки экипажей и операторов сложных систем.

МГППУ
# игроки
# командные навыки
# самолеты
# тренажер
Студенты МГППУ / © Кристина Корчагина, пресс-служба МГППУ

Студенты факультета информационных технологий МГППУ разработали программно-аппаратный комплекс для развития и оценки навыков командной работы. Комплекс состоит из двух частей: тренажера для полетов и модифицированной версии игры «Морской бой».

Тренажер для полетов — это система, которая имитирует полет самолета с экипажем из двух пилотов. Особенностью тренажера является возможность разделить управление между пилотами, в отличие от реального полета, где управление осуществляет один человек.

Тренажер предоставляет информацию о полете в реальном времени, включая положение самолета относительно земли. Комплекс позволяет регулировать сложность управления, что позволяет адаптировать его к различным уровням подготовки и состоянию испытуемых.

Модифицированная версия игры «Морской бой» используется для анализа динамики коммуникации и сотрудничества между игроками. В игре участники сталкиваются с ботом, который автоматически размещает свои корабли на игровом поле. Матрицы вероятностей переходов между типовыми действиями игроков позволяют исследовать динамику коммуникаций и сотрудничества, а также анализировать влияние подсказок на действия партнеров.

Как рассказали студенты факультета информационных технологий МГППУ Михаил Михайловский и Александра Несимова, ключевым элементом оценки навыков командной деятельности является квантовый спектральный анализ, который позволяет количественно сопоставлять скрытые периодичности выполнения типовых элементарных операций и их количества в спектральной метрике.

Анализ деятельности испытуемых строится на исследовании матриц вероятностей переходов между выполненными операциями, что позволяет выявлять необходимые закономерности и характеристики. Этот подход позволяет не только анализировать динамику действий участников, но и количественно оценивать особенности их взаимодействия, что необходимо для формирования навыков командной работы.

Разработанный комплекс представляет собой универсальный инструмент для формирования и оценки навыков командной работы, который может применяться в различных прикладных областях, включая оценку работы и подготовку летных экипажей, операторов сложных технических систем, обучающихся различных уровней и других целевых групп.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
50 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# игроки
# командные навыки
# самолеты
# тренажер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Треугольник Полинезии: культура маори
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Апр
1000
Красота математики
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Как помочь мозгу справиться со стрессовыми ситуациями
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Сюрпризы экзопланетных систем: горячие юпитеры и суперземли
Библиотеки Приморского района
Санкт-Петербург
Лекция
26 Апр
750
Как птицы стали самой успешной группой динозавров?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Космический лекторий
ВДНХ
Москва
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Атом глазами…
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Антиутопия: история жанра и его будущее
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Императорский Стеклянный завод: история и продукция
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:00
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
Вчера, 11:07
Редакция Naked Science

Тест: какой ты элемент в таблице Менделеева?

Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.

Медиа
# Менделеев
# тесты
# химия
Партнерский материал
Позавчера, 14:31
Юлия Трепалина

Ветеринары рассказали, что стало с собаками после года веганской диеты

Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.

Биология
# веганство
# диета
# домашние животные
# корм
# питание
# собаки
Позавчера, 20:00
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
21 апреля
Мария Азарова

Ученые узнали, почему после алкоголя теряют память

Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# амнезия
# интоксикация
# провалы в памяти
# студент
Позавчера, 18:01
Алиса Гаджиева

Генетики выяснили, что авары практиковали многоженство

Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.

Антропология
# аварский каганат
# анализ ДНК
# археология
# брачные обычаи
# генетика
# захоронения
# Средневековая Европа
# средневековье
# темные века
Позавчера, 20:00
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 52

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить