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Привлекательность помогла мужской карьере даже больше, чем женской
Ученые из Норвегии и Польши узнали, что симпатичная внешность важна для продвижения по карьерной лестнице (а также для получения лучшего образования) не столько для женщин, сколько для мужчин.
Принято считать, что женщинам в целом больше нравится привлекать внимание по сравнению с мужчинами. Многие также полагают, что красивой женщине легче добиться продвижения по карьерной лестнице, чем некрасивой. Исследователи из Университета Осло (Норвегия) и Польской академии наук показали неожиданное: оказалось, это работает скорее для мужчин. Изучив данные 11 583 человек из Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков, проведенное в США, исследователи рассмотрели связь привлекательности и социальной успешности у обоих полов.
Они предприняли попытку понять, как физическая привлекательность, оценку которой респонденты давали в возрасте 15 лет, влияет на успехи в их социальной мобильности (изменения социального статуса посредством карьерных успехов, получения лучшего образования и большего дохода) через 20 лет. Исследование ученые опубликовали в журнале Social Science Quarterly.
Специалисты выяснили, что у женщин, которых окружающие оценивали как более привлекательных, было небольшое преимущество в достижении карьерных успехов перед другими, менее красивыми, по мнению респондентов. Но такой вывод был вполне ожидаем, неожиданным оказались другие результаты — они касались мужчин.
Оказалось, те представители мужского пола, которых считали наиболее привлекательными, добивались лучших результатов в работе и социуме по сравнению с теми, кто был оценен как менее симпатичный. Привлекательные мужчины, как правило, получали лучшее образование, более престижное и доходное место работы по сравнению с непривлекательными.
Несмотря на столь громкие выводы, ученые призвали относиться к ним с осторожностью: многие факторы они могли не учесть (нельзя, например, исключить обратную причинно-следственную связь, когда большой доход позволяет лучше ухаживать за своей внешностью), так что в этом вопросе требуются дополнительные исследования.
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