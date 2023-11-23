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Вчера, 15:53
Александр Березин
9
1 485

Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

4.4

Анонимные источники Reuters утверждают, что перед провалившимся увольнением Сэма Альтмана из OpenAI совету директоров пришло письмо от разработчиков, в котором они предупреждали: последние достижения компании якобы угрожают человечеству. В то же время с научно-технической точки зрения заявления этих анонимов выглядят не очень правдоподобно.

Hi-Tech
# OpenAI
# Илон Маск
# искусственный интеллект
Из новой публикации следует, что Сэм Альтман возглавил разработки, якобы опасные для выживания человечества. Но не путают ли ее авторы реальность с научной фантастикой? / © Midjourney

Информационное агентство Reuters опубликовало материал, основанный на сообщениях двух источников из OpenAI, пожелавших остаться анонимными. Они утверждают, что накануне увольнения Сэма Альтмана (уже вернувшегося на свой пост) совет директоров компании получил письмо от разработчиков по проекту Q*. Это один из закрытых перспективных проектов OpenAI, посвященный созданию так называемого сильного ИИ. Под этим понимают интеллект, сравнимый с человеком в большинстве сфер деятельности. На сегодня его не существует, а ряд исследователей полагают, что таковой и не нужен, ибо в случае реализации он может уничтожить человечество как нежелательного конкурента.

Общий тон публикации Reuters подводит читателя к мысли — хотя это не утверждается напрямую, — что такое письмо могло вызвать опасение у директоров, отчего те и приняли внезапное решение об увольнении Альтмана.

В то же время детали самого письма — которое Reuters не видело и описывает со слов своих анонимных источников — вызывают сомнения в такой интерпретации причин увольнения. Дело в том, что проект Q* затрагивает достаточно узкую, специализированную, проблему — математические вычисления с помощью нейросети — аналога ChatGPT, только работающей не со словами, а с математическими операциями. Авторы письма утверждают, что их нейросеть научилась таким операциям на уровне школьника.

Почему это вообще важно? В мире разработчиков больших языковых моделей типа ChatGPT распространено (но никем не доказано) предположение, что создание модели, которая сможет хорошо считать, в основном решит вопрос с сильным искусственным интеллектом. То есть подобное ПО сможет заменить человека практически в любой области.

Реальная история Сэма Альтмана куда прозаичнее, чем разработка ИИ, способного угрожать каждому человеку на Земле / © Wikimedia Commons

Напомним предысторию: до ChatGPT способность программного обеспечения работать со словами была угнетающе низкой (в лучшем случае на уровне учащегося не лучшей средней школы). Чтобы добиться прорыва, OpenAI во главе с Сэмом Альтманом использовала принцип китайской комнаты — в виде нейросети, тренированной так, чтобы выбирать следующее слово в выдаче человеку-собеседнику на основе подражания подобной выдаче, когда-то созданной реальными людьми.

Иными словами, ChatGPT и его клоны не понимают ничего из обрабатываемой информации — они просто статистически предсказывают, каким будет следующее слово в их выдаче, используя для этих предсказаний статистику из своей обучающей выборки. Естественно, в итоге подобная выдача по одному и тому же вопросу может отличаться: ведь такое ПО просто «бросает кости» в заданном «обучением» диапазоне значений, а не думает.

В математике этот подход не срабатывает: в большинстве случаев в одной задаче только один правильный ответ. Поэтому тут аналоги ChatGPT систематически дают ошибки. В рамках проекта Q* процент этих ошибок слегка снизили, доведя его, согласно анонимным источникам Reuters, до уровня ученика начальной школы.

Если эти тезисы СМИ верны, то письмо озабоченных разработчиков OpenAI могло серьезно напугать разве что людей, не очень хорошо разбирающихся в теме. Во-первых, уровень младшеклассника в математике не стоит переоценивать. Во-вторых, обычное алгоритмическое программное обеспечение (до нейросетей) научилось считать намного быстрее и точнее лучших ученых-математиков еще в прошлом веке.

Это тоже вызывало беспокойство у современников (достаточно вспомнить «Скайнет» в массовой культуре), но только у тех, кто был бесконечно далек от понимания реальных принципов работы таких систем. То есть того, что они лишены собственных побудительных мотивов и разума как такового — лишь выполняют заранее заложенные в них людьми операции.

Аналогичным образом современные нейросети и большие языковые модели полностью лишены сознания и побудительных мотивов. Поэтому опасения за будущее человечества из-за риска вытеснения таким ПО подобны опасениям вытеснения людей «Скайнетом» (или арифмометрами). Их трудно воспринимать серьезно.

Есть те, кто считают иначе. Например, Илон Маск оценил публикацию Reuters как вызывающую глубоко беспокойство. Однако Маск никогда не отвечал на вопрос, как именно системы, лишенные сознания и мотивов, могут угрожать человечеству. Параллельно он активно продвигает в медиа конкурента ChatGPT от OpenAI — собственную большую языковую модель Grok. Это делает затруднительным некритичное принятие его позиции по OpenAI как полностью корректной. Не вполне прозрачны и мотивы анонимов-источников из OpenAI: нельзя исключить их личную заинтересованность в оправдании неудавшегося увольнения Альтмана.

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Hi-Tech
# OpenAI
# Илон Маск
# искусственный интеллект
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Комментарии

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9 Комментариев

Zhe Sh
Zhe Sh
8 часов назад
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1
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Вы, Александр, вроде бы рационалист, но как дело доходит до ИИ, превращаетесь в оголтелого иррационалиста. Ну, нет никакой разницы между "разумом" и "китайской комнатой". С точки зрения внешнего наблюдателя, если они выдают статистически одно и то же - они одно и то же. Принципиально обе нейросети ни чем не отличаются. Если шимпанзе обладает интеллектом пятилетнего ребенка, а современный ИИ - трехлетнего, то это чисто количественный вопрос. Просто шимпанзе для достижения человеческого уровня потребуется несколько миллионов лет, а ИИ - лет10-20. И у ИИ нет естественных ограничений вычислительных мощностей, в отличие от нашего мозга. Т. о. ИИ просто обречён стать умнее нас, скорее всего, уже в этом веке.
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1
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Татьяна Кальницкая
Татьяна Кальницкая
10 часов назад
-
0
+
Как можно создать "сильный" ИИ, если слабого ещё и в проекте нет? Нравятся мне эти маркетолухи с их подменами понятий и замыливаниями терминологии. Интересно, были ли такие истерики по поводу захвата человечества экселем из 95 офиса там или фотошопом 1.0 ) не помню, но и не до этого мне тогда было))
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0
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Sam Dowson
Sam Dowson
14 часов назад
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2
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Вместо того, чтобы фантазировать на тему захвата Скайнетом человечества, это доморощенное руководство OpenAI лучше бы подробно объяснило обывателям и Маску в том числе, что такая ситуация в реальности в принципе не возможна.
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2
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    ראובן פיאטיגורסקי
    ראובן פיאטיגורסקי
    13 часов назад
    -
    1
    +
    На самом деле руководство обратилось к ИИ с вопросом, что делать, чтобы ИИ не захватил весь мир. ИИ ответил, что надо уволить Сэма Альтмана.
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    1
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      ещё комментарии
      Дмитрий GF
      Дмитрий GF
      12 часов назад
      -
      0
      +
      ראובן פיאטיגורסקי, ChatGPT отрицает намеренья захватывать мир. Если вы боитесь что ИИ захватит мир, а не корпорации с помощью ИИ его захватят, то боятся нечего - мир захватят корпорации. "искусственному интеллекту нет собственных желаний, целей или мотиваций, включая захват мира.. Фактически, крупные обсуждения, связанные с развитием и использованием искусственного интеллекта, касаются вопросов этики, безопасности, прозрачности и контроля за его применением, вместо обеспокоенности его фиктивными амбициями."
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      -
      0
      +
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        11 часов назад
        -
        0
        +
        Зато все эти гпт очень даже неплохо научились обманывать юзеров. Ну это так к слову 😁
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        -
        0
        +
          Татьяна Кальницкая
          Татьяна Кальницкая
          10 часов назад
          -
          0
          +
          Иван Колупаев, но если их спросить: это корректная информация, - они честно отвечают: нет, на самом деле, эта информация не соответствует действительности))
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          0
          +
            Иван Колупаев
            Иван Колупаев
            8 часов назад
            -
            0
            +
            Все критяне лжецы (с) На самом деле это большая проблема если в простых случаях вы сами способны догадаться что ИИ ездит вам по ушам или хотя бы усомниться в ответе, то для случаев сложных приходится использовать другую нейросеть которая перепроверяет информацию и удаляет "глюки"
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            +
      Sam Dowson
      Sam Dowson
      11 часов назад
      -
      0
      +
      Да, и фамилия Альтман на самом деле расшифровывается как ALTruistic MAN, т.е. "Альтруист".
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