Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ
Анонимные источники Reuters утверждают, что перед провалившимся увольнением Сэма Альтмана из OpenAI совету директоров пришло письмо от разработчиков, в котором они предупреждали: последние достижения компании якобы угрожают человечеству. В то же время с научно-технической точки зрения заявления этих анонимов выглядят не очень правдоподобно.
Информационное агентство Reuters опубликовало материал, основанный на сообщениях двух источников из OpenAI, пожелавших остаться анонимными. Они утверждают, что накануне увольнения Сэма Альтмана (уже вернувшегося на свой пост) совет директоров компании получил письмо от разработчиков по проекту Q*. Это один из закрытых перспективных проектов OpenAI, посвященный созданию так называемого сильного ИИ. Под этим понимают интеллект, сравнимый с человеком в большинстве сфер деятельности. На сегодня его не существует, а ряд исследователей полагают, что таковой и не нужен, ибо в случае реализации он может уничтожить человечество как нежелательного конкурента.
Общий тон публикации Reuters подводит читателя к мысли — хотя это не утверждается напрямую, — что такое письмо могло вызвать опасение у директоров, отчего те и приняли внезапное решение об увольнении Альтмана.
В то же время детали самого письма — которое Reuters не видело и описывает со слов своих анонимных источников — вызывают сомнения в такой интерпретации причин увольнения. Дело в том, что проект Q* затрагивает достаточно узкую, специализированную, проблему — математические вычисления с помощью нейросети — аналога ChatGPT, только работающей не со словами, а с математическими операциями. Авторы письма утверждают, что их нейросеть научилась таким операциям на уровне школьника.
Почему это вообще важно? В мире разработчиков больших языковых моделей типа ChatGPT распространено (но никем не доказано) предположение, что создание модели, которая сможет хорошо считать, в основном решит вопрос с сильным искусственным интеллектом. То есть подобное ПО сможет заменить человека практически в любой области.
Напомним предысторию: до ChatGPT способность программного обеспечения работать со словами была угнетающе низкой (в лучшем случае на уровне учащегося не лучшей средней школы). Чтобы добиться прорыва, OpenAI во главе с Сэмом Альтманом использовала принцип китайской комнаты — в виде нейросети, тренированной так, чтобы выбирать следующее слово в выдаче человеку-собеседнику на основе подражания подобной выдаче, когда-то созданной реальными людьми.
Иными словами, ChatGPT и его клоны не понимают ничего из обрабатываемой информации — они просто статистически предсказывают, каким будет следующее слово в их выдаче, используя для этих предсказаний статистику из своей обучающей выборки. Естественно, в итоге подобная выдача по одному и тому же вопросу может отличаться: ведь такое ПО просто «бросает кости» в заданном «обучением» диапазоне значений, а не думает.
В математике этот подход не срабатывает: в большинстве случаев в одной задаче только один правильный ответ. Поэтому тут аналоги ChatGPT систематически дают ошибки. В рамках проекта Q* процент этих ошибок слегка снизили, доведя его, согласно анонимным источникам Reuters, до уровня ученика начальной школы.
Если эти тезисы СМИ верны, то письмо озабоченных разработчиков OpenAI могло серьезно напугать разве что людей, не очень хорошо разбирающихся в теме. Во-первых, уровень младшеклассника в математике не стоит переоценивать. Во-вторых, обычное алгоритмическое программное обеспечение (до нейросетей) научилось считать намного быстрее и точнее лучших ученых-математиков еще в прошлом веке.
Это тоже вызывало беспокойство у современников (достаточно вспомнить «Скайнет» в массовой культуре), но только у тех, кто был бесконечно далек от понимания реальных принципов работы таких систем. То есть того, что они лишены собственных побудительных мотивов и разума как такового — лишь выполняют заранее заложенные в них людьми операции.
Аналогичным образом современные нейросети и большие языковые модели полностью лишены сознания и побудительных мотивов. Поэтому опасения за будущее человечества из-за риска вытеснения таким ПО подобны опасениям вытеснения людей «Скайнетом» (или арифмометрами). Их трудно воспринимать серьезно.
Есть те, кто считают иначе. Например, Илон Маск оценил публикацию Reuters как вызывающую глубоко беспокойство. Однако Маск никогда не отвечал на вопрос, как именно системы, лишенные сознания и мотивов, могут угрожать человечеству. Параллельно он активно продвигает в медиа конкурента ChatGPT от OpenAI — собственную большую языковую модель Grok. Это делает затруднительным некритичное принятие его позиции по OpenAI как полностью корректной. Не вполне прозрачны и мотивы анонимов-источников из OpenAI: нельзя исключить их личную заинтересованность в оправдании неудавшегося увольнения Альтмана.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Коллектив ученых из Сколтеха, Массачусетского технологического университета и других ведущих научных организаций России и США представил физическую модель свернутого в петли полимера. Точное аналитическое решение этой модели позволило ученым воспроизвести универсальные особенности упаковки хромосом из экспериментальных данных. Теоретическая работа позволит исследователям понять, как петлевая экструзия влияет на биофизические свойства хромосомы, и определить параметры этих петель из экспериментальных данных.
Ученые объяснили, как морские черви научились «отбрасывать хвост» с мозгом и глазами для размножения
Исследователи из Токийского университета впервые подробно описали уникальный способ размножения морских червей — шизогамию. Животные создают в хвостовой части своего тела «отдельный организм», наполненный половыми клетками, с собственными глазами и мозгом.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Поток результатов космической обсерватории «Джеймс Уэбб» все больше озадачивает ученых. Телескоп фиксирует множество древних массивных галактик, которых, по современным представлениям, вообще не должно существовать. Горячие головы уже заговорили чуть ли не об отмене Большого взрыва. Naked Science объясняет, что на самом деле происходит с наукой об истории космоса.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пингвины, белые медведи и северные олени: почему холодолюбивые животные не вымирают от потепления?
Город на орбите
Биография Солнечной системы
Баллистика над Кваджалейном
Супергерои по соседству
5 самых опасных мест на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии