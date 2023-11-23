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Трудоголики чувствуют себя хуже других, даже когда работают
Считается, что если человек занимается любимым делом, он должен быть счастлив. Но, как выяснилось, это не касается трудоголиков: их настроение значительно хуже, чем у обычных сотрудников. Даже во время работы.
До начала XXI века цивилизация ориентировала людей на «достигаторство»: их призывали работать много и активно, добиваться успехов, а желание отдохнуть считали слабостью. Это привело к массе негативных последствий, включая хронический стресс, проблемы в социальной и семейной жизни. Теперь в моде work-life balance — баланс между работой и личной жизнью.
Однако все это не касается трудоголиков — людей, зависимых от собственного труда. По словам специалистов, трудоголизм — одна из форм нехимических зависимостей. Таких людей в мире много: согласно опросу 2021 года, две трети работающих россиян (68%) назвали себя трудоголиками. Несмотря на эти показатели, аффективный опыт трудоголиков на работе и их эмоциональная реакция на стрессоры плохо изучены.
В прошлых исследованиях говорилось, что у трудоголиков часто бывает плохое самочувствие. Оно сопровождалось негативными эмоциями, такими как враждебность, тревога и вина, когда они не могут работать так много, как хотелось бы. С другой стороны, есть противоречивые предположения относительно чувств, возникающих у трудоголиков во время работы. По словам ученых, они испытывают чувство благополучия и удовлетворения в течение рабочего дня, но эти эмоции быстро переходят в дисфорическое состояние, характеризующееся раздражением и депрессией.
Ученые из Болонского и Трентского университетов (Италия) решили пролить свет на этот вопрос. В исследовании участвовали 139 штатных сотрудников, в основном занятых в бэк-офисе (то есть внутренних отделах компании, которые не взаимодействуют с клиентами). Сначала они прошли психологический тест для оценки уровня зависимости от работы. После этого ученые проанализировали настроение работников и их восприятие нагрузки, используя «метод выборки опыта». Это сделали с помощью приложения, которое позволяло рассылать на смартфон короткие анкеты примерно каждые 90 минут с 09:00 до 18:00 в течение трех рабочих дней (понедельник, среда и пятница). Результаты опубликованы в Journal of Occupational Health Psychology.
Данные показали, что у большинства трудоголиков настроение в среднем хуже, чем у остальных.
«То, что зависимые от работы получают больше удовольствия от своей трудовой деятельности, совсем не похоже на правду. Наоборот, наши результаты подтвердили, что, как и при других формах поведенческой и наркозависимости, первоначальная эйфория дает путь к негативному эмоциональному состоянию, которое охватывает человека даже во время работы», — отметили авторы.
Исследователи также установили, что, в отличие от других работников, у трудоголиков негативное настроение сохраняется в течение всего дня, вне зависимости от рабочей нагрузки.
Кроме того, ученые нашли гендерные различия: связь между зависимостью от работы и плохим настроением на самом деле более выражена у женщин, чем у мужчин. Это, по словам авторов статьи, указывает на большую уязвимость женщин к трудоголизму. Вероятная причина в том, что они сталкиваются с сильным давлением, вытекающим из гендерных ожиданий, которые все еще сильны в современной культуре.
В заключение ученые предупредили, что зависимость от работы чревата негативными последствиями не только для отношений с семьей и друзьями, но и для физического и психологического здоровья. Так называемые болезни переутомления способны даже привести к смерти.
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