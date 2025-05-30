Неполноценный сон пробудил в сотрудниках темные стороны личности

Под темной триадой в психологии понимают нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Специалисты отмечают, что эти характеристики могут быть не только устоявшимися чертами личности, но и проявляться в виде кратковременных состояний. В недавнем исследовании бельгийские ученые показали, что спусковым механизмом, пробуждающим темную сторону, может стать некачественный сон предшествующей ночью.

Некоторые исследователи ранее отмечали, что нарциссизм руководителя фирмы может позитивно сказываться на ее бизнес-показателях. Однако в большинстве других статей авторы указывали на отрицательные последствия проявлений темных черт на рабочих местах, таких как эгоизм, склонность к манипуляциям, эмоциональная отстраненность, цинизм и других. Подобное поведение создает токсичную атмосферу в коллективе, что подрывает его стабильность и повышает текучесть кадров.

Поскольку способность регулировать поведение отчасти зависит от того, насколько человек хорошо отдыхает и восстанавливается, группа психологов из Брюссельского свободного университета (Бельгия) предположила, что качество и продолжительность сна могут быть связаны с проявлениями темных наклонностей у сотрудников.

Свою гипотезу ученые проверили в серии экспериментов с участием 103 взрослых работающих людей из Бельгии и Аргентины. На протяжении 10 дней они ежедневно проходили по два опроса — утром и вечером. В первом респонденты оценивали, насколько хорошо они спали накануне ночью, а во втором — характеризовали свое состояние в течение рабочего дня. Вопросы касались проявлений нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также стрессоустойчивости. Статья об исследовании вышла в Journal of Organizational Behavior.

Проанализировав 786 записей о самонаблюдениях, психологи установили взаимосвязь: если сотрудники спали меньше или хуже обычного, они чаще демонстрировали эгоцентричность, желание восхищения, стремление манипулировать другими или отсутствие эмпатии во взаимоотношениях с коллегами по работе. Корреляция с каждым из компонентов темной триады оставалась статистически значимой даже после поправок на индивидуальные особенности людей.

Также выяснилось, что важную роль в этой цепочке играла стрессоустойчивость (distress tolerance), или способность справляться с негативными эмоциональными состояниями и физическим дискомфортом. Плохо спавшие хуже переносили стресс и фрустрацию, и это повышало вероятность проявления темных свойств личности во время рабочего дня.

Исследователи проверили и обратную взаимосвязь, то есть насколько темные наклонности влияли на последующий сон, но эффект оказался минимальным. Доля вариаций в качестве сна, которые можно было бы объяснить этим фактором, составила менее 2%, из чего авторы заключили: скорее плохой сон провоцирует проявление отрицательных сторон личности, а не наоборот.

Впрочем, у исследования есть ряд существенных ограничений: ученые полагались на данные самоотчетов, а в опросах использовали сокращенные методики, что могло отразиться на достоверности результатов. Тем не менее, психологи подчеркнули, что их выводы имеют практическое значение. С опорой на них компании могут разработать и внедрять стратегии, поощряющие сотрудников соблюдать гигиену сна, что позволит поддерживать более позитивную атмосферу на рабочих местах.

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