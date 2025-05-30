Российские ученые увеличили урожай картофеля на четверть с помощью новой системы защиты

Специалисты химико-технологического института НовГУ разработали интегрированную систему защиты картофеля от патогенов. Она выстроена в соответствии с фазами вегетации. Для каждой из них подобраны наиболее эффективные из разрешенных препаратов.

Картофель — один из самых популярных овощей в России и мире. При этом он весьма уязвим для различных заболеваний — например, фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз. Эти заболевания снижают количество урожая, ухудшают вкусовые качества овоща и делают его менее пригодным для хранения. Картофель может страдать и от насекомых-вредителей.

Наиболее известен колорадский жук, личинки которого полностью объедают листья, что приводит к гибели растения. Проволочники — личинки жуков-щелкунов — повреждают проростки и клубни, создавая «ворота» для вторичной инфекции. Совки подгрызающие повреждают растения в начале вегетации, наносят вред клубням нового урожая.

— Ежегодные потери урожая от многочисленных патогенов оцениваются минимум в 25% и к этому добавляются не установленные потери во время хранения и переработки картофеля, — пояснила руководитель проекта, профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Ярослава Абдушаева. — Возбудители болезней относятся к различным группам патогенных организмов: бактерии, грибы, вирусы и вироиды, фитоплазмы. Бактериальные болезни распространяются с посадочным материалом, переносятся насекомыми и водой, сохраняются в почве, в хранилищах, на растительных остатках. Разработанная нами интегрированная защита может быть масштабирована на всю страну — с учетом того, что в каждом регионе распространены определенные вредители и болезни и необходимо применять соответствующие препараты для них.

Интегрированная система защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков предполагает осуществление комплекса мер, среди которых значительную долю занимает химический метод.

Первый этап — обработка почвы перед культивацией. В частности, внесение препарата «Пециломицин PM116» для борьбы с почвенными вредителями: личинками майских жуков, медведкой, проволочником. Также важна предпосадочная обработка, которая защитит материнские клубни и проростки от повреждения. Для этого подойдет Вайбранс Топ, КС.

— Предпосадочная обработка клубней — это первоочередное и одно из самых главных мероприятий в технологии защиты растений картофеля, — подчеркнула Ярослава Абдушаева. — Скрытая грибная или бактериальная инфекция негативно сказывается на количестве и качестве урожая. На помощь приходят препараты для предпосадочной обработки, основная задача которых — защитить материнские клубни и проростки от повреждения. Кроме того, этот метод считается более безопасным в экологическом отношении: использование инсектицидных протравителей позволяет снизить нагрузку на биоценоз почвы за счет сокращения количества обработок по вегетации. Сейчас в большинстве хозяйств Новгородской области средства защиты растений картофеля применяются бессистемно. Это неэффективный подход, который приводит к снижению урожайности и качества клубней.

Для обработки растений в период роста листьев и побегов предназначено микроудобрение Фосфонин Фло. Оно снимает стресс от недостатка элементов питания. Повышает эффективность базовых макроэлементных удобрений. Обладает превентивным фунгицидным действием. Обработать растения перед цветением нужно препаратом Ширлан, СК — для борьбы с болезнями (альтернариоз, фитофтороз) и контроля вредителей (колорадский жук, комплекс листогрызущих вредителей). Во время цветения рекомендован биостимулятор Azotobacter vinelandii AV 42 для борьбы с болезнями (мучнистая роса, альтернариоз, фитофтороз) и стимуляции роста растений.

На последних этапах вегетации для защиты урожая от заражения спорами фитофтороза и альтернариоза, накапливающимися на ботве, рекомендуется провести десикацию — обработку растений перед уборкой препаратами Реглон, Ширлан, СК. Также в борьбе с вредителями могут помочь другие растения — например, бобовые, такие как люпин.

— Люпин в период цветения выделяет фитонциды, что эффективно против тлей, — отметила Ярослава Адбушаева. — Если выращивать многолетние люпины на приусадебном участке, то данный фитонцид будет еще и источником биологического азота в почве. Важна также правильная схема посадки картофеля. В идеале ширина между рядами должна составлять 75 сантиметров, высота гребня — 28, основание в момент формирования — 55-65.

Система разрабатывалась и была внедрена в КФХ Колесникова в Солецком районе Новгородской области. Также агроном новгородской компании «Оратай» Сергей Морозов под руководством Ярославы Абдушаевой в течение трех лет изучал систему защиты картофеля на семенных и продовольственных посадках, успешно защитил дипломную работу и продолжает внедрять систему в своем хозяйстве.

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НовГУ 19 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.