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Ненависть к ожиданию объяснили желанием забыть о проблеме
Ожидание утомляет, потому что с приближением события вырастает эмоциональное напряжение и тяга к завершенности. Исследователи предложили, как использовать эту связь в маркетинге и менеджменте.
Психология позволяет понять многие особенности поведения, для которых, на первый взгляд, нельзя найти логические основания. Например, есть рациональное объяснение любви к винтажному дизайну и интереса к действиям, для обозначения которых маркетологи придумали специальное слово.
Исследователи из Бизнес-школы при Техасском университете в Остине (США) и Чикагского университета (США) выяснили, почему люди готовы приложить больше усилий или потратить больше денег, если это избавит их от необходимости ждать. Главной причиной оказалось желание завершить начатые задачи, как можно быстрее забыть о них. Соответствующие научные статьи опубликовали в журналах Personality and Social Psychology и Social Psychological and Personality Science.
Авторы научных работ провели семь экспериментов онлайн и в лабораторных условиях. В рамках онлайн-исследований ученые просили участников оценить уровень нетерпения в различных жизненных ситуациях. Согласно ответам респондентов, в день выборов президента США в 2020 году они начали сильнее поддерживать кандидата, который им импонировал. На следующий день, когда шел подсчет голосов, предвкушение результатов выросло еще сильнее, причем не только у тех, кто голосовал за Джо Байдена.
Участники эксперимента отметили, что в других ситуациях их нетерпение тоже становилось сильнее, когда желаемое событие приближалось. Они заметили это, когда ждали появления первой вакцины от коронавируса или прибытия автобуса в центре Чикаго. Чем меньше времени оставалось до наступления события, тем хуже себя чувствовали респонденты.
Когда в лабораторных условиях людям предложили выбрать между дополнительными тратами или лишними усилиями и более поздним завершением порученного им дела, большинство предпочли сделать все, чтобы достичь результата как можно раньше. Например, были готовы заплатить на доллар дольше, чтобы быстрее забыть о необходимости это сделать, или выполнить на 15% работы больше без дополнительного вознаграждения, чтобы вычеркнуть задачу из списка дел. Участники эксперимента выбрали сверхурочно бесплатно поработать перед отпуском, чтобы написать отчет, который можно было сделать в первый рабочий день после отдыха. Причина была в нежелании думать о документе в нерабочее время.
По мнению исследователей, информацию о росте нетерпения по мере приближения к цели стоит использовать в маркетинге и менеджменте. Например, службы доставки могут предупреждать о более длительном ожидании, чтобы успеть привезти заказ до того как покупатель начнет переживать и злиться. Руководителям компаний можно организовать процессы таким образом, чтобы мотивировать сотрудников как можно скорее закончить порученные им задачи.
Полученные результаты, считают авторы статьи, также помогут также пересмотреть существующие маркетинговые и управленческие стратегии. В частности, выводы исследования объясняют, почему акции формата «купи сейчас, а заплати позже» не всегда работают.
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