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Микрочастицы в воздухе повлияли на самоубийства
Китайские ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха увеличивает число суицидов.
О том, что загрязнение воздуха способствует развитию депрессии и, как следствие, может влиять на риск суицида, ученые догадывались давно. В 2019 году исследователи из Великобритании проанализировали данные 25 работ на эту тему, опубликованных до 2017-го. Они пришли к выводу, что риск развития депрессии коррелирует с долговременным превышением нормы аэрозагрязнения. А вот повышенный риск суицида оказался связан с воздействием загрязнений воздуха более крупными частицами. Несмотря на эти данные, влияние грязного воздуха на психику все еще изучено недостаточно.
Примерно 16 процентов всех самоубийств в мире происходит в Китае. Учитывая, что там живет 18 процентов всех землян, это означает, что суициды происходят в КНР реже, чем в среднем по планете, но и эти относительно невысокие показатели беспокоят местные власти. Ведь в Поднебесной расположены одни из самых загрязненных мегаполисов в мире.
В 2013 году перед руководством страны встала задача по снижению уровня этого загрязнения. Так на свет появился план по контролю за воздухом, который ограничил промышленные и транспортные выбросы, способствовал переходу с угля на природный газ, а также солнечную и ветровую энергию. И все не зря: эти меры привели к значительному улучшению качества воздуха.
Но интересно другое: в то же самое время число самоубийств в КНР резко снизилось. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC), с 2010 по 2021 год ежегодный уровень суицидов упал с 10,88 до 5,25 случая на 100 тысяч человек.
Поэтому ученые из Китайского университета Гонконга, университетов Шанхайского финансово-экономического (Китай) и Калифорнийского (США) провели новое исследование, посвященное связи грязного воздуха и риска самоубийств. Статья опубликована в журнале Nature Sustability. Авторы изучили данные примерно 1400 станций мониторинга качества воздуха по всему Китаю.
Чтобы отделить влияние аэрозагрязнения на риск суицида от других факторов, с ним связанных, ученые изучили еженедельные данные о качестве воздуха, а также метеорологические явления — тепловые инверсии, которые удерживают грязный воздух около земной поверхности. Выяснилось, что инверсии хоть и имеют небольшую продолжительность по времени, могут повысить среднюю недельную концентрацию мелких твердых частиц в воздухе примерно на процент.
Предыдущие исследования показали, что при попадании непосредственно в мозг такие частицы изменяют его состав всего за сутки и приводят к ухудшению психического здоровья. И что же, новое исследование ученых показало, что после тепловой инверсии число самоубийств в самом деле резко увеличивалось: на единицу от стандартного отклонения загрязнения воздуха количество самоубийств выросло на целых 25 процентов. Правда, эффект длился не более недели и коррелировал с полом и возрастом — женщины старше 65 лет подвергались большему риску, чем все остальные.
Тенденция снижения уровня загрязнения воздуха, впрочем, радует. По оценкам ученых, она привела к тому, что с 2013 по 2017 год в Китае не случилось от 13 тысяч до 79 тысяч смертей по причине суицида.
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