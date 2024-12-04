Привлекательность для покупателей «грустных и одиноких» бананов научно подтвердили

В некоторых супермаркетах у прилавков с бананами можно встретить таблички, призывающие покупать и «спасать от одиночества» оторванные от гроздьев плоды. Таким образом торговые сети пытаются сокращать объемы продуктовых отходов, которые отправляют на утилизацию. Исследование в Германии недавно подтвердило, что прием с «одинокими» бананами действительно работает, и раскрыло нюансы, влияющие на продажи.

Маркетологи давно знают, что антропоморфизм, то есть наделение неодушевлённых предметов человеческими качествами и способностями, помогает сделать товары привлекательнее для потенциальных покупателей.

Подобный подход используют в разных стимулирующих кампаниях, в том числе и при продаже одиночных бананов, которые появляются в результате транспортировки или когда от связки отламывают лишнее. На табличках с информацией об акции помещают текст об «одиночестве» банана. Также используют изображения, на которых банану дорисовывают глаза и рот с веселым или грустным выражением.

Исследований о том, какой из перечисленных вариантов эффектнее, ранее не проводили. Выяснить это взялись специалисты в области экономики и бизнеса из Университета Бата (Великобиртания) и двух немецких вузов (Франкфуртского университета имени Гёте и Рейнско-Вестфальского технического университет Ахена). Статья об их совместной работе вышла в журнале Psychology & Marketing.

Эксперимент организовали в одной из крупных розничных сетей Германии. На протяжении восьми дней ученые отслеживали продажи одиночных бананов, меняя возле них сопроводительные таблички. На двух изображался «веселый» или «печальный» банан, а в тексте говорилось: «Мы радостные (или грустные) бананы-одиночки и тоже хотим, чтобы нас купили». Третий, контрольный вариант был неэмоциональным и содержал лишь надпись: «Одиночные бананы тоже хотят, чтобы их купили».

Во время эксперимента исследователи также наблюдали за поведением покупателей, регистрировали их количество и другие значимые переменные.

В итоге оказалось, что «грустные и одинокие» бананы продавались на 58% лучше, чем в контрольном варианте: реализация выросла с 2,02 до 3,19 штук в час. Для сравнения, «радостная» версия с улыбающимся бананом увеличила продажи всего на 5,4%

В серии дальнейших онлайн-исследований ученые установили, что «грустный» вариант подействовал сильнее, поскольку вызывал в людях сочувствие. Результаты опросов также позволили предположить, что подобные методы можно использовать с одиночными помидорами, которые остаются, если томаты продают гроздьями на ветках. Кроме того выяснилось, что прием «грустного» антропоморфизма лучше не сочетать со скидками, поскольку в такой комбинации «сострадательный» эффект может ослабевать.

По словам авторов новой работы, ее результаты имеют практическое значение, поскольку указывают супермаркетам действенный способ, как повысить продажи и снизить количество выбрасываемых продуктов. Из прошлых научных публикаций известно, что одиночные бананы — это один из основных видов пищевых отходов в розничной торговле.

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