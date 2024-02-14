Винтажная типографика повысила доверие клиентов к брендам

Компании часто используют ностальгию, чтобы привлечь внимание клиентов. Новое исследование показало, что наиболее эффективно с этой задачей справляется винтажная типографика: она заставляет потенциальных клиентов чувствовать себя безопасно и доверять бренду.

Чтобы побудить людей купить продукт или услугу, бренды работают не только с потребностями и задачами клиентов, но и с их ощущениями, эмоциями, особенностями восприятия. Например, с помощью специальных слов, которые обозначают действие (в том числе использование продукта), побуждают это действие совершить или отталкиваются от сомнений потенциальных покупателей.

Нередко вокруг бренда создают ностальгический ореол, демонстрируют его близость к прошлому. Исследователи из Ньюкаслского университета выяснили, почему этот прием особенно эффективен. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Marketing.

Оказалось, что ностальгия заставляет потребителя почувствовать близость бренда и начать сильнее доверять ему. Связь с прошлым создает ощущение, что предлагаемые продукты и услуги давно известны, привычны, а потому более безопасны, чем аналоги, которые ассоциируются с инновациями и прогрессом.

Исследователи выделили разные типы ностальгической реакции, которую компании способны вызывать у своей аудитории. Взаимодействуя с фирменным стилем бренда, человек прежде всего может переживать «личную ностальгию» — вспоминать события, которые касаются его самого и близких людей, важные этапы в жизни. Иногда ностальгия «опосредованная» — связанная с тем, что человек непосредственно не переживал, но о чем знает из истории, традиций, художественной литературы и популярной культуры. Именно к этому типу относится ностальгия по 90-м годам прошлого века, распространенная у молодых людей, которые родились в нулевые.

Отдельный вид переживаний, которые связаны с прошлым, — так называемая «винтажная анемия». Это эмоциональная связь с эстетикой, модой и элементами культуры прошлого, которая не зависит от личного опыта человека или исторического периода, к которому относится эстетика. Когда люди поддаются «винтажной анемии», они романтизируют отдельные аспекты прошлого и эмоции, которые редко связаны с конкретным историческим контекстом. При этом, хотя прошлое действительно может быть более счастливым для людей по сравнению с настоящим, даже трудное время начинает восприниматься как доброе, спокойное и безопасное.

Для работы с последним типом ностальгии, согласно исследованию, наиболее эффективной оказалась винтажная типографика. Хотя маркетинг выстраивается на разных уровнях взаимодействия с клиентом, именно визуал сыграл ключевую роль в создании эмоциональной связи между брендом и аудиторией. Когда люди видели винтажную типографику компаний, они чувствовали комфорт, вспоминали «старые добрые времена» и запоминали предлагаемые продукты и услуги как что-то понятное и безопасное.

Авторы статьи отметили, что результаты их работы активно можно использовать в маркетинге. Специалистам индустрии стоит помнить, что грамотно созданная винтажная типографика не просто создаст эстетику бренда, но и поможет установить прочную эмоциональную связь с потенциальными клиентами, а также улучшить репутацию продуктов и услуг.

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