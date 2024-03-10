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Редакция Naked Science
6

Геоинженерный проект по отражению солнечного света назвали опасным для Земли

4.9

ООН задумалась о борьбе с глобальным потеплением за счет геоинжиниринга — то есть изменения свойств земной атмосферы. Ученые по всему миру бьют тревогу: это лекарство может оказаться горше болезни.

Климат
# геоинжиниринг
# Земля
# климат
# климатология
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Извержение вулкана Пинатубо во многом повторяло черты предлагаемых экспериментов по геоинжинирингу. Частицы, выброшенные в стратосферу, на время существенно снизили глобальных температуры. В 2007 году публикация в Geophysical Research Letters (doi.org/10.1029/2007GL030524) показала: извержение Пинатубо привело к рекордному за все время наблюдений падению осадков над сушей / © Romeo Gacad, AFP

Ассамблея ООН по окружающей среде рассмотрела резолюцию о модификации солнечного излучения — одной из спорных технологий, призванных ослабить парниковый эффект путем отражения части солнечного света обратно в космос.

Эти технологии, утверждают их приверженцы, помогут сгладить последствия климатических изменений. На самом деле подобная «геоинженерия» приведет лишь к дальнейшей дестабилизации и без того сильно затронутой климатической системы. В полной мере ее влияние на окружающую среду можно будет оценить только после ее широкого внедрения.

В первоначальном проекте резолюции содержался призыв к формированию экспертной группы для изучения выгод и рисков модификации солнечной радиации. Предложение было отозвано из-за отсутствия консенсуса.

Заметным событием стал призыв, исходивший от ряда стран глобального Юга, к «неиспользованию» модификации солнечного излучения. Мы всячески поддерживаем эту позицию. Антропогенное изменение климата — уже осуществленный эксперимент планетарного масштаба, и новых нам не нужно.

Рискованное дело

В определенных кругах солнечная геоинженерия завоевывает все большую популярность как возможный ответ на климатический кризис. Тем не менее в ходе исследований постоянно выявляются потенциальные риски, связанные с такими технологиями, а именно:

Подписи инфографики, описывающей последствия подобных проектов: слой аэрозоля в стратосфере, отраженный солнечный свет, морские облака, климатические и погодные изменения, углекислота, не поглощенная океаном, засоление, сельскохозяйственные угодья, пена или микропузырьки на морской поверхности, флот для осветления облаков, трансграничный эффект, опустынивание, ядовитые химикаты, уменьшение вылова рыбы, подводное шумовое загрязнение, накопление токсинов в организмах, засасывание планктона, личинок, икры и рыбы, гибель морских млекопитающих и коралловых рифов, снижение плодовитости и нарушение пищевых цепочек, нарушение циркуляции и перемешивания воды, уменьшение количества солнечного света и понижение температуры, гибель животных / © Джеймс Керри, Аарти Гупта, Терри Хьюз

Здесь мы рассмотрим некоторые примеры модификации солнечной радиации, чтобы продемонстрировать опасности, которые таят в себе эти технологии. Они также представлены на рисунке ниже.

Торговля воздухом

В апреле 2022 года американская стартап-компания запустила с территории Мексики два метеозонда. Эксперимент проводился без одобрения мексиканских властей.

Цель его заключалась в том, чтобы охлаждать атмосферу, перенаправляя поток солнечного света. Понижение температуры будет продаваться в виде «кредитов на охлаждение» тем, кто желает компенсировать загрязнение атмосферы парниковыми газами.

Аэрозоли есть в атмосфере и без человеческой деятельности. Однако если искусственно поднять их концентрацию, облаков и необычайно цветных закатов станет больше, а тепла и осадков на планете — меньше / © Wolfgang Kaehler, LightRocket

Для более или менее существенного охлаждения потребовалось бы распылить в стратосфере миллионы тонн аэрозолей, задействовав специально созданный парк высотных самолетов. Это изменило бы глобальные модели ветров и осадков, привело к усилению засух и циклонов, росту количества кислотных осадков и замедлению восстановления озонового слоя.

Чтобы достичь желаемого результата, нужно распылять аэрозоли в стратосфере непрерывно в течение по крайней мере столетия. Преждевременное прекращение этого процесса повлечет за собой беспрецедентное повышение глобальных температур, оставляющее далеко позади самые смелые прогнозы климатических изменений.

Голова в облаках

Еще одна солнечная геоинженерная технология, известная как осветление морских облаков, направлена на повышение отражающей способности низко расположенных облаков путем распыления микрокапель морской воды. С 2017 года ведутся испытания на Большом Барьерном рифе.

Распыление аэрозолей в атмосфере может привести к усилению засух / © Shutterstock

Проект совсем небольшой по масштабу и предполагает закачку морской воды в лодку и распыление ее из форсунок в небо. По словам руководителя проекта, чтобы на 30 процентов увеличить яркость близлежащих облаков, число форсунок в агрегате для производства тумана должно быть увеличено в 10 раз, примерно до трех тысяч.

После нескольких лет испытаний проект так и не представил в рецензируемых научных журналах эмпирических доказательств того, что осветление облаков способно снизить температуру поверхности моря или защитить кораллы от обесцвечивания.

Большой Барьерный риф по размерам превосходит Италию. Для расширения масштабов работ по осветлению облаков потребуется до тысячи машин на лодках, которые должны будут перекачивать и распылять в течение летних месяцев огромное количество морской воды. Даже если бы эта операция была успешной, вряд ли она была бы, как утверждают ее сторонники, «экологически безвредной».

Последствия применения этой технологии остаются неясными. Уменьшение количества солнечного света и более низкие температуры могут повлиять на движение и перемешивание воды в районе Большого Барьерного рифа, нанося вред морской флоре и фауне. Живые организмы также могут быть уничтожены насосами или пострадать от дополнительного шумового загрязнения. А на суше осветление морских облаков может привести к изменению режима осадков и засолению почв, что причинит ущерб сельскому хозяйству.

В прошлом году 101 правительство согласовало заявление, которое описывает морскую геоинженерию, в том числе осветление облаков, как чреватую «пагубными последствиями — масштабными, продолжительными или серьезными».

Шарики, пузырьки и пена

Проект «Арктический лед» предполагает нанесение слоя крошечных стеклянных сфер на обширные участки морского льда, чтобы осветлить его поверхность и остановить таяние.

Работы по осветлению облаков, 2021 год / © Университет Саутерн Кросс

Испытания проводились на замерзших озерах Северной Америки. Как показали недавно ученые, в действительности эти сферы поглощают некоторое количество солнечного света, при определенных обстоятельствах ускоряя исчезновение морского льда.

Еще одно предложение заключается в распылении на поверхность океана микропузырьков или морской пены, чтобы увеличить ее отражающую способность. Это приведет к появлению на водной поверхности высоких концентраций химических веществ для стабилизации пузырьков или пены, что повлечет за собой значительные риски для морской флоры и фауны, экосистем и рыболовства.

Не стоит отвлекаться

Некоторые эксперты в области солнечной геоинженерии обсуждают необходимость прекращения исследований, если предлагаемое вмешательство в природу будет сочтено технически неосуществимым, слишком рискованным или социально неприемлемым. Мы считаем, что этот рубеж уже достигнут.

С 2022 года более 500 ученых из 61 страны подписали открытое письмо с призывом к заключению международного соглашения о неиспользовании солнечной геоинженерии. Помимо обозначения рисков, о которых говорилось выше, в письме отмечается, что подобные спекулятивные технологии отвлекают внимание от задачи сокращения глобальных выбросов и что не существует глобальной системы управления, которая могла бы обеспечить надлежащее и эффективное их внедрение.

Извержение вулкана Пинатубо, 1991 год / © Dave Harlow, US Geological Survey, CC BY-NC-SA

Призывы к экспериментам с такими технологиями под открытым небом ошибочны и отвлекают силы и средства от того, что нам необходимо сделать сегодня: поэтапно отказаться от ископаемого топлива и ускорить справедливый переход на возобновляемую энергию во всем мире.

Изменение климата — самая серьезная проблема, стоящая перед человечеством, а ответные меры на глобальном уровне были крайне неадекватными. Человечество не должно отвлекаться на опасные эксперименты, которые никак не способствуют устранению коренных причин потепления, сопряжены с непросчитываемыми рисками и могут еще больше отсрочить действенные меры по борьбе с изменением климата.

Авторы статьи:

Джеймс Керри, внештатный старший научный сотрудник Университета Джеймса Кука (Австралия), старший климатолог-океанолог OceanCare (Швейцария).

Аарти Гупта, профессор в области международного управления окружающей средой Вагенингенского университета (Нидерланды).

Терри Хьюз, заслуженный профессор Университета Джеймса Кука (Австралия).

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Климат
# геоинжиниринг
# Земля
# климат
# климатология
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РНФ
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# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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