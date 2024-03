Музыка повлияла на продуктивность

Музыка способна по-разному воздействовать на организм человека. Например, под влиянием электронных композиций меняется состояние сознания, а классика может смягчить хроническую боль.

Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) изучили, как от музыки зависят когнитивное возбуждение (интенсивность эмоций) и производительность человека. Они опирались на психологический закон Йеркса — Додсона, согласно которому умеренный уровень когнитивного возбуждения приводит к оптимальной работоспособности, чрезмерно высокий — к тревоге, а недостаточный — к скуке. Результаты научной работы опубликовал журнал IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Авторы статьи провели эксперимент, участники которого выполняли мыслительные задачи под музыку. Во время первого сеанса участники исследования выбирали для фона композицию, которую считали успокаивающей, а во время второго — возбуждающую.

В рамках эксперимента каждый человек выполнял 704 задачи, поскольку каждый сеанс включал в себя 16 блоков заданий из 22 «испытаний». Участникам исследования необходимо было наживать целевую или нецелевую кнопку на клавиатуре, не отвлекаясь от процесса и избегая ненужных движений. После каждых восьми блоков заданий, в середине сеанса, предлагалось отдохнуть в течение 20 секунд, а между сеансами — две минуты.

Исследователи фиксировали такие поведенческие характеристики, как скорость реакции участника и последовательность правильных и неправильных ответов. Из физиологических параметров для работы были важны электрокардиограмма, особенности дыхания, температура поверхности кожи, выражение лица и другие сведения, которые позволяют оценить состояние человека. Например, электрическую активность кожи считают количественным показателем возбуждения.

Материал, который исследователям удалось собрать, соответствовал закону Йеркса — Додсона. Выполняя задания под более «захватывающую», усиливающую возбуждение музыку, участники были более продуктивны, чем во время работы под успокаивающую мелодию.

Исследователи отметили, что на результаты могли повлиять такие факторы, как суть когнитивной задачи и тип используемой музыки. Кроме того, значение имеют индивидуальные особенности участников. Например, базовый уровень возбуждения у каждого свой, а значит музыкальные композиции, которые помогут достичь нужного состояния, необходимо подбирать индивидуально.

С учетом закона Йеркса — Додсона авторы исследования разрабатывают так называемый декодер возбуждения, который сможет сохранять и анализировать динамику когнитивной деятельности. С его помощью, надеются ученые, удастся лучше понять, как физиологические реакции и когнитивное состояние взаимодействуют и влияют на продуктивность человека.

