Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Музыка повлияла на продуктивность
Согласно закону Йеркса — Додсона, работоспособность человека связана с его когнитивным возбуждением. Поддерживать возбуждение на нужном уровне позволяет правильно подобранная музыка.
Музыка способна по-разному воздействовать на организм человека. Например, под влиянием электронных композиций меняется состояние сознания, а классика может смягчить хроническую боль.
Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) изучили, как от музыки зависят когнитивное возбуждение (интенсивность эмоций) и производительность человека. Они опирались на психологический закон Йеркса — Додсона, согласно которому умеренный уровень когнитивного возбуждения приводит к оптимальной работоспособности, чрезмерно высокий — к тревоге, а недостаточный — к скуке. Результаты научной работы опубликовал журнал IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Авторы статьи провели эксперимент, участники которого выполняли мыслительные задачи под музыку. Во время первого сеанса участники исследования выбирали для фона композицию, которую считали успокаивающей, а во время второго — возбуждающую.
В рамках эксперимента каждый человек выполнял 704 задачи, поскольку каждый сеанс включал в себя 16 блоков заданий из 22 «испытаний». Участникам исследования необходимо было наживать целевую или нецелевую кнопку на клавиатуре, не отвлекаясь от процесса и избегая ненужных движений. После каждых восьми блоков заданий, в середине сеанса, предлагалось отдохнуть в течение 20 секунд, а между сеансами — две минуты.
Исследователи фиксировали такие поведенческие характеристики, как скорость реакции участника и последовательность правильных и неправильных ответов. Из физиологических параметров для работы были важны электрокардиограмма, особенности дыхания, температура поверхности кожи, выражение лица и другие сведения, которые позволяют оценить состояние человека. Например, электрическую активность кожи считают количественным показателем возбуждения.
Материал, который исследователям удалось собрать, соответствовал закону Йеркса — Додсона. Выполняя задания под более «захватывающую», усиливающую возбуждение музыку, участники были более продуктивны, чем во время работы под успокаивающую мелодию.
Исследователи отметили, что на результаты могли повлиять такие факторы, как суть когнитивной задачи и тип используемой музыки. Кроме того, значение имеют индивидуальные особенности участников. Например, базовый уровень возбуждения у каждого свой, а значит музыкальные композиции, которые помогут достичь нужного состояния, необходимо подбирать индивидуально.
С учетом закона Йеркса — Додсона авторы исследования разрабатывают так называемый декодер возбуждения, который сможет сохранять и анализировать динамику когнитивной деятельности. С его помощью, надеются ученые, удастся лучше понять, как физиологические реакции и когнитивное состояние взаимодействуют и влияют на продуктивность человека.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Самые холодные места на Земле
Вымирающие растения
Россия — родина слонов. И страусов, и гиен: в Крыму открывается уникальная пещера
Живем ли мы в голограмме
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии