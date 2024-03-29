Психиатры вылечили 70-летнюю женщину, ставшую жертвой афериста и впавшую в эротоманный бред

Медики описали случай из практики: пожилую жительницу Венгрии влюбил в себя онлайн-мошенник, прикинувшийся известным музыкантом. В итоге у женщины развилась эротомания, или синдром Клерамбо, и она чуть не покончила с собой.

В отделение психиатрии Университетской клинической больницы имени Лайоша Маркусовского в венгерском городе Сомбатхей поступила 70-летняя замужняя женщина. Ее госпитализировали после попытки самоубийства, которую пациентка предприняла из-за постоянных конфликтов с мужем, следует из отчета, опубликованного в журнале BMC Psychiatry.

По словам больной, всю жизнь она чувствовала, что семья ею пренебрегает. Это усугублялось слабоумием матери, развившейся впоследствии депрессией и одиночеством, несмотря на то, что женщина жила с мужем, а рядом находились сын и внуки. На угнетенное состояние повлиял и целый букет различных заболеваний: тромбоз глубоких вен, сахарный диабет с полинейропатией, повышенный уровень холестерина в крови, спондилез (дегенеративное поражение позвоночника), поясничный спондилоартроз, остеопороз, люмбоишиалгия (боли, похолодание или жар в ноге либо пояснице), вертебрально-базилярный синдром и шум в ушах. Примерно с 55 лет женщина принимала антидепрессанты и анксиолитики из-за дистимии и тревоги.

История с эротоманией продолжались более года, а началось все с того, что муж подарил жене смартфон. В соцсетях она наткнулась на аккаунт одного молодого музыканта, стала писать комментарии, восхищаясь его творчеством. Со временем это переросло в нечто вроде наваждения: фанатка стала воспринимать кумира не только как талантливого артиста, но и сексуально привлекательного мужчину. Она уговорила мужа сходить на концерт в надежде на личную встречу.

Вскоре в личные сообщения написал человек, представившийся тем самым музыкантом. Разговоры становились все откровеннее.

Пациентка рассказала врачам, что однажды ей позвонил «секретарь музыканта». Он договорился о телефонном разговоре, во время которого объект вожделения признался в любви. Со временем женщина села на диету, стала пользоваться косметикой и даже сообщила о своих чувствах супругу, но тот не сразу обратил на это внимание.

Тем временем «музыкант» начал выпрашивать крупные суммы денег, среди причин называя необходимость оплатить телефонные счета. Это привело к усугублению конфликта в семье пострадавшей: муж беспокоился и в конце концов подал заявление в полицию без ведома жены. Однако женщина возобновила общение в новом профиле в соцсетях и вновь заставляла супруга давать ей деньги. Боясь потерять свою «любовь», пациентка впадала во все большее отчаяние: стала обвинять мужа, что он мешает ее личному счастью, угрожала покончить собой. Не получив должной реакции, она все же предприняла попытку свести счеты с жизнью.

Врачи поставили диагноз: «эротоманический бред», «дистимия» (затяжная, но более мягкая форма депрессии) и «легкое когнитивное расстройство». Эротоманию посчитали вторичной: она была вызвана интернет-мошенничеством на фоне другого психического расстройства. Пациентке назначили антидепрессанты (сертралин) в сочетании с низкими дозами рисперидона, а также поддерживающую индивидуальную и групповую терапию.

Женщина не сразу приняла тот факт, что ее обманули, первое время эротомания сохранялась. Однако спустя месяц лечения и когнитивно-поведенческой терапии дистимия с тревожностью ушли, и жертва онлайн-мошенничества все осознала. Ее выписал из больницы и рекомендовали продолжать лечиться амбулаторно.

Что такое эротомания

Эротический, или эротоманный бред, также известный как эротомания, бред любовного очарования, страсти, синдром Клерамбо — относительно редкое, но стойкое проявление бредового состояния. Оно основано на ложной убежденности пациента в том, что другой человек, зачастую более высокого социального либо профессионального статуса, питает к нему романтические чувства, хотя контакты между «влюбленными» могут быть минимальны или вовсе отсутствовать.

Диагноз включен в Международную классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) и считается подтипом бредового расстройства. Если состояние сохраняется как минимум месяц, оно должно стать поводом для похода к врачу и диагностики.

Видом психического расстройства эротоманию признали в XX веке, когда в 1921 году ее описал французский психиатр Гаэтан Гасьян де Клерамбо. До этого, в начале XVIII века, эротомания была чем-то наподобие безответной любови. Сегодня считается, что экологические, генетические, психологические и физиологические факторы, а также прием некоторых лекарств могут привести к развитию эротомании у предрасположенных к ней людей.

«В силу активного развития онлайн-общения и быстрого технологического прогресса можно предположить, что „романтические обманы“ будут случаться все чаще. В частности, использование чат-ботов на базе искусственного интеллекта, например Chat-GPT, разрушает языковые барьеры, делая обман более простым, ведь романтическое общение становится возможным даже тогда, когда злоумышленник не владеет родным языком жертвы», — предупредили авторы отчета. Они призвали отслеживать то, как ведут себя в Сети люди с психическими расстройствами, подверженные развитию эротоманного бреда, чтобы уберечь их от романтических аферистов.

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