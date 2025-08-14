Биологи предложили создать зубную пасту на основе человеческих волос

Зубная эмаль, в отличие от костей, не восстанавливается, потому что в ней нет живых клеток. Кератин, который содержится в человеческих волосах и шерсти животных, может защитить зубы от кариеса и даже восстанавливает уже поврежденную эмаль. Это обнаружили ученые из Великобритании.

Исследования биологов из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) показали: кератин — белок, по прочности уступающий лишь хитину — может образовывать защитный кристаллический каркас на поверхности зубов, который по структуре и функциям не уступает эмали. Это происходит, когда кератин вступает во взаимодействие с ионами кальция и фосфата, содержащимися в слюне.

В экспериментах ученые использовали кератин, извлеченный из овечьей шерсти. Этот белок также содержится в человеческих волосах, ногтях и коже, входит в состав игл, рогов и копыт млекопитающих.

По мнению исследователей, на основе кератина из человеческих волос или шерсти животных можно создать зубную пасту или гель, который будет наноситься на поверхность зубов. Предполагается, что такие средства появятся в продаже через два-три года.

Применение кератина из человеческих волос и шерсти животных для восстановления зубов может стать альтернативой современным методам, которые применяют в регенеративной стоматологии. Достоинство предложенного метода — в его экологичности. Сейчас для защиты и восстановления зубов врачи предлагают синтетические смолы, но косметический эффект сохраняется недолго, что требует повторения процедур.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Advanced Healthcare Materials.

До перехода к земледелию кариес был крайне редким заболеванием, встречавшимся лишь в 1-5% случаев. Однако сегодня кариесом страдают почти 90% взрослых от 20 до 64 лет и почти половина детей. Это происходит из-за неприспособленности человеческого организма к современным условиям жизни и чрезмерного употребления продуктов и напитков, содержащих много сахара.

Для защиты зубов от разрушения стоматологи рекомендуют зубные пасты и средства для полоскания рта с содержанием фтора. Однако их использование может вызывать аллергические реакции и неприятные побочные эффекты: например, появление на зубах заметных белых пятен.

Денис Яковлев 69 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.