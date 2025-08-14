  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 августа, 11:17
Денис Яковлев
93

Биологи предложили создать зубную пасту на основе человеческих волос

Зубная эмаль, в отличие от костей, не восстанавливается, потому что в ней нет живых клеток. Кератин, который содержится в человеческих волосах и шерсти животных, может защитить зубы от кариеса и даже восстанавливает уже поврежденную эмаль. Это обнаружили ученые из Великобритании.

Биология
# зубная паста
# зубная эмаль
# кератин
# стоматология
Биологи предложили создать зубную пасту на основе человеческих волос
Кератин, извлеченный из человеческих волос или шерсти животных, можно использовать для создания зубной пасты, восстанавливающей эмаль / © King's College London

Исследования биологов из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) показали: кератин — белок, по прочности уступающий лишь хитину — может образовывать защитный кристаллический каркас на поверхности зубов, который по структуре и функциям не уступает эмали. Это происходит, когда кератин вступает во взаимодействие с ионами кальция и фосфата, содержащимися в слюне.

В экспериментах ученые использовали кератин, извлеченный из овечьей шерсти. Этот белок также содержится в человеческих волосах, ногтях и коже, входит в состав игл, рогов и копыт млекопитающих.

По мнению исследователей, на основе кератина из человеческих волос или шерсти животных можно создать зубную пасту или гель, который будет наноситься на поверхность зубов. Предполагается, что такие средства появятся в продаже через два-три года.

Применение кератина из человеческих волос и шерсти животных для восстановления зубов может стать альтернативой современным методам, которые применяют в регенеративной стоматологии. Достоинство предложенного метода — в его экологичности. Сейчас для защиты и восстановления зубов врачи предлагают синтетические смолы, но косметический эффект сохраняется недолго, что требует повторения процедур.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Advanced Healthcare Materials.

До перехода к земледелию кариес был крайне редким заболеванием, встречавшимся лишь в 1-5% случаев. Однако сегодня кариесом страдают почти 90% взрослых от 20 до 64 лет и почти половина детей. Это происходит из-за неприспособленности человеческого организма к современным условиям жизни и чрезмерного употребления продуктов и напитков, содержащих много сахара.

Для защиты зубов от разрушения стоматологи рекомендуют зубные пасты и средства для полоскания рта с содержанием фтора. Однако их использование может вызывать аллергические реакции и неприятные побочные эффекты: например, появление на зубах заметных белых пятен.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
69 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Показать больше
Биология
# зубная паста
# зубная эмаль
# кератин
# стоматология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Экологичная архитектура
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
13 августа, 21:37
Адель Романова

Ученые объяснили «ошибочность» данных о фитопланктоне на экзопланете K2-18b

После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.

Астрономия
# James Webb Space Telescope
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# экзопланеты
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, как растения пережили вулканическую катастрофу 110 миллионов лет назад

    14 августа, 12:15

  2. Биологи предложили создать зубную пасту на основе человеческих волос

    14 августа, 11:17

  3. Новая отечественная разработка потенциально сделает аккумуляторы мощнее

    14 августа, 11:02

  4. Ионная обработка сделает имплантаты «невидимыми» для иммунитета

    14 августа, 10:59
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

1 2
48 минут назад
Очень круто, настоящий прорыв! Теперь нужно наладить выпуск установок для ионной обработки

Ионная обработка сделает имплантаты «невидимыми» для иммунитета

Радмир Хасанов
53 минуты назад
Слова осьминога перед этим: "Камеру убери, здесь съемка запрещена"

Гигантский осьминог снял уникальное видео, забрав камеру у дайвера  

Сергей Т
2 часа назад
Оказывается смена пола не противоречит естественным природным процессам. 🤔

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Сергей Т
2 часа назад
С нетерпением ждём доступность вживления. 🤖

OpenAI проинвестирует разработку нейрочипов для конкуренции с Neuralink Маска

Александр Березин
3 часа назад
1, "Это в первые100 млн лет существования-то? В вашей статье дан именно такой срок замедления вращения" Там дан срок замедления вращения с текущей

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Maria
4 часа назад
🤣🤣🤣 Его же забрали. Он прилетел домой.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Владимир Байбиков
6 часов назад
Всё, что распространяется директивно, по приказу "сверху", а не в результате честной конкуренции, оказывается ужасным (согласен с ув. Антоновым).

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

Таракан Луи
14 часов назад
Николай, ну то есть с картошкой не сложилось у него и решил в кино податься ? Хитрый жук

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Имя Фамилия
15 часов назад
Гы-гы-гы. Не поможет. :-)))) Там вообще своя экономика. Когда в весеннюю жару батареи продолжают жарить на полную - это потому что комунальщикам нужно

Разработка российских ученых может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год

Николай Шелехов
16 часов назад
Таракан, снимается в дичи категории Б. Ведь на Марсе нет возможности делать фуллконтент

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
16 часов назад
Серега, конечно, ведь каменные планеты выглядят по-разному и на Марс не летают 50 лет и настоящих снимков с Марса конечно же не жопой жуй

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
16 часов назад
Алексей, а откуда ветра на Юпитере в отсутствии воздуха?

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
19 часов назад
"никакой связи между психопатией и низким уровнем эмпатии нет." - ну разумеется, иначе диагноз "психопатия" пришлось бы ставить всем, например, кто

Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов

Sam Dowson
19 часов назад
Оправдание притянуто за уши. Телеграм - помойка всяких надувал, которые не звонят, а пишут. Вотс апп вообще сделал звонки от незнакомых беззвучными.

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

ulogin_vkontakte_36459212
20 часов назад
На Ютубе встретил несколько роликов. Там человекоподобные роботы дерутся на ринге. Место действия - Китай. В комментариях пишут, что уже давно идут

Сан-Франциско стал ареной «подпольных» поединков человекоподобных роботов

Николай Цыгикало
20 часов назад
Сергей, непонятно только, как эта сетка прекратит работу спутника. На мой взгляд, как-то за уши притянуто в плане противоспутникового оружия. А

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Dmitrij D
20 часов назад
США земли мало теперь гегемония луны? Немного ли они хотят.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Сергей Т
21 час назад
Николай, если пулькой, то это уже оружие. А так, если что, просто мусоросборщик.

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

1 2
21 час назад
"Соотношение массы атмосферы и собственно планеты у Венеры и Земли различается рддикально. Естественно, что вращение их замедлялось с сильно

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Fuer Grissa
21 час назад
Меня эта статья зацепила потому что один из моих любимых сериалов "Загрузка" (в недалеком будущем существуют цифровые раи от разных техногигантов,

Лучше искусство и вечная молодость: какие минусы есть у цифрового бессмертия

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно