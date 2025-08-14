Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Биологи предложили создать зубную пасту на основе человеческих волос
Зубная эмаль, в отличие от костей, не восстанавливается, потому что в ней нет живых клеток. Кератин, который содержится в человеческих волосах и шерсти животных, может защитить зубы от кариеса и даже восстанавливает уже поврежденную эмаль. Это обнаружили ученые из Великобритании.
Исследования биологов из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) показали: кератин — белок, по прочности уступающий лишь хитину — может образовывать защитный кристаллический каркас на поверхности зубов, который по структуре и функциям не уступает эмали. Это происходит, когда кератин вступает во взаимодействие с ионами кальция и фосфата, содержащимися в слюне.
В экспериментах ученые использовали кератин, извлеченный из овечьей шерсти. Этот белок также содержится в человеческих волосах, ногтях и коже, входит в состав игл, рогов и копыт млекопитающих.
По мнению исследователей, на основе кератина из человеческих волос или шерсти животных можно создать зубную пасту или гель, который будет наноситься на поверхность зубов. Предполагается, что такие средства появятся в продаже через два-три года.
Применение кератина из человеческих волос и шерсти животных для восстановления зубов может стать альтернативой современным методам, которые применяют в регенеративной стоматологии. Достоинство предложенного метода — в его экологичности. Сейчас для защиты и восстановления зубов врачи предлагают синтетические смолы, но косметический эффект сохраняется недолго, что требует повторения процедур.
Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Advanced Healthcare Materials.
До перехода к земледелию кариес был крайне редким заболеванием, встречавшимся лишь в 1-5% случаев. Однако сегодня кариесом страдают почти 90% взрослых от 20 до 64 лет и почти половина детей. Это происходит из-за неприспособленности человеческого организма к современным условиям жизни и чрезмерного употребления продуктов и напитков, содержащих много сахара.
Для защиты зубов от разрушения стоматологи рекомендуют зубные пасты и средства для полоскания рта с содержанием фтора. Однако их использование может вызывать аллергические реакции и неприятные побочные эффекты: например, появление на зубах заметных белых пятен.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 самых щедрых компаний
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
Мифы о радиации
Дрон-рейсинг: лицо спорта будущего
Новый телескоп NASA расскажет о рождении Вселенной и будет искать внеземную органику
Кому принадлежит Луна
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Наука сна: Пять открытий, сделанных спящими учеными
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии