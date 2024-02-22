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56 минут назад
Ольга Иванова
74

Электронная музыка изменила состояние сознания

5.1

Испанские ученые пришли к выводу, что электронная музыка способна изменять состояние сознания. Их выводы могут помочь облегчать боль при различных патологических состояниях, а также перспективны для эффективного обучения.

Психология
# измененное состояние сознания
# музыка
# ритм
# темп
# электронная музыка
Электронная музыка
Электронная музыка изменила состояние сознания / © Getty images

Измененное состояние сознания — не фигура речи, а явление, имеющее четкие критерии. Этим термином называют качественные отклонения субъективных переживаний или психологического функционирования от определенных характерных для того или иного человека норм (он отмечает их сам или это замечают окружающие). Проще говоря, измененное состояние сознания — то, при котором человек ведет себя не так, как это свойственно ему в большинстве случаев. Подобные состояния могут быть вызваны психологической травмой, сильным стрессом, медикаментозным лечением, приемом алкоголя или наркотиков.

Известно, что звуки тоже используют для того, чтобы вызвать такие состояния. Вспомните хотя бы шаманские песнопения либо барабанную дробь при проведении ритуалов в диких племенах. Ученые из Университета Барселоны (Испания) решили больше узнать о влиянии звуков на наше сознание. Выводы своей работы они представили на сайте препринтов BioRxiv.

В исследовании участвовали 20 человек в возрасте от 18 до 22 лет, которые прослушали шесть отрывков электронных музыкальных произведений продолжительностью минутой каждый. Темп музыки был разный: 1,65, 2,25 и 2,85 герца. С помощью электродов, прикрепленных к коже головы, на электроэнцефалографе ученые измеряли электрическую активность мозга участников.

Еще при прослушивании музыки испытуемые ответили на вопросы, оценивая, как та или иная мелодия повлияла на их состояние сознания. Например, чувствовали ли они некое единение с музыкой или разобщение. На этом испытания добровольцев не закончились: они также выполняли когнитивные задания, которые показывали уровень концентрации внимания и время реакции.

Выяснилось, что синхронизация между мозговой активностью испытуемых и ритмом музыки происходила на всех трех изучаемых темпах, но больше всего этот эффект проявился при темпе 1,65 герца. Участники также сообщили, что именно во время прослушивания композиции с этой частотой они чувствовали наибольшее единение с музыкой. Помимо этого, исследователи узнали, что чем в большей степени слушатели были увлечены музыкой, тем больше было время их реакции на когнитивные задания по окончании композиции.

По мнению ученых, их исследование поможет понять механизмы, стоящие за изменением состояния сознания, что, в свою очередь, станет перспективным для терапевтических вмешательств. Например, для облегчения болезненных симптомов, когда человеку лучше как бы «отделить» свое сознание от испытываемых страданий (в психологии защитный механизм, отвечающий за это, называется диссоциацией). К тому же музыка может помочь в обучении: прослушанное музыкальное произведение может повлиять на степень увлеченности человека изучаемым предметом.

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Психология
# измененное состояние сознания
# музыка
# ритм
# темп
# электронная музыка
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