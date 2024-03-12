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55 минут назад
Андрей Папиш
75

Музыка смягчила хроническую боль у самок лучше, чем у самцов

4.1

Группа европейских нейробиологов решила выяснить, как устроен механизм влияния музыки на хронические боли. Но во время экспериментов они заметили разницу обезболивающего эффекта у мышей в зависимости от пола.

Биология
# боль
# дофамин
# музыкотерапия
# хроническая боль
Оценка динамики дофамина
Оценка динамики выработки дофамина / © Montse Flores-García et al.

Хронические боли — долгие и непроходящие болевые ощущения — поддаются лечению труднее, чем, например, острые спазмы. Нередко хроническая боль сопровождается другими проблемами: ухудшением качества жизни и психологического благополучия (депрессия и тревога). Naked Science уже рассказывал о том, как продолжительные боли связаны с пониженным уровнем гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая участвует в сдерживании активности в нервной системе.

Обычно боли лечат анальгетиками, но в случае продолжительных неприятных ощущений эффективными становятся целостный подход и нелекарственное вмешательство. Например, массажи, йога, психологическая терапия. Также для облегчения хронических болей используют прослушивание музыки — этот болеутоляющий метод довольно просто и удобно применять. Но, несмотря на эффективность, до сих пор не ясен неврологический механизм, который позволяет музыке облегчать хроническую боль.

Испанские нейробиологи решили в этом разобраться и проверили воздействие музыки на животных с длительными болевыми ощущениями. Известно, что они слышат музыку иначе, чем люди (без влияния культурных факторов, например), тем не менее животные реагируют на ритм, тон и мелодию. В качестве испытуемых исследователи взяли мышей, вызвали у них устойчивую боль, а затем оценили эффект от музыки, изучая неврологические процессы животных. Предварительная версия статьи с результатами опубликована на сайте bioRxiv.

Влияние музыки на чувствительность к боли, тревожность и депрессию, связанные с хроническими болями / © Montse Flores-García et al.

Ученые вкололи в заднюю ногу мышей препарат, вызывающий воспаление. Затем животных распределили на две группы (внутри них грызуны делились еще на две подгруппы в зависимости от пола): одна жила в тишине, другая с восьми вечера до восьми утра (аналог нашего дня для мышей) слушала Моцарта. Через 13 дней специалисты оценивали влияние музыки на чувствительность к боли, а на 14-й день — симптомы тревоги и депрессии. Также авторы проверяли у мышей динамику дофамина.

Согласно результатам, испытуемые с воспалением, живущие в тишине, проявляли симптомы тревоги (проводили мало времени в руке человека) и депрессии (меньше занимались грумингом). Но в группах, которые слушали музыку, наблюдался обратный эффект: такие животные сидели на руках дольше. То же произошло с тестами на депрессивные симптомы: «музыкальные» мыши вели себя активнее. Однако самки показывали результаты лучше, чем самцы.

Авторы предположили, что влияние музыки на хроническую боль затрагивает механизм выработки дофамина. Поэтому они провели волоконную фотометрию у самок мышей — этот метод позволяет измерять уровень высвобождения нейромедиаторов в режиме реального времени, поскольку оптоволоконные сенсоры имплантируют прямо в мозг животных. Исследователи выяснили, что воздействие музыки останавливало негативное влияние хронической боли на выработку дофамина.

Нейробиологи сделали вывод, что влияние музыки на хроническую боль зависит от пола. Как отметили исследователи, снижение чувствительности к боли при прослушивании музыки наблюдалось только у самок, что согласуется, по их словам, с предыдущими работами о разном восприятии музыки у мужчин и женщин. Но стоит подчеркнуть, что авторы новой статьи не оценивали влияние музыки на выработку дофамина у самцов.

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Биология
# боль
# дофамин
# музыкотерапия
# хроническая боль
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