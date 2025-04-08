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Музыка на работе изменила продуктивность сотрудников
В компаниях принято выбирать фоновую музыку так, чтобы композиции понравились посетителям. Однако, как выяснили исследователи из США, музыка влияет и на состояние сотрудников, а значит и на эффективность фирмы.
Многие психологические исследования посвящены факторам, которые обеспечивают комфорт сотрудников на рабочем месте. Например, авторы одного из исследований разобрались, почему люди соглашаются работать с суровым начальником. А в рамках другой работы ученые выяснили, что трудоголизм негативно сказывается и на сотрудниках, и на состоянии бизнеса.
Специалисты из Университета штата Огайо в США изучили, как фоновая музыка, характерная для многих мест (например, кафе, магазинов), воздействует на людей, которые там работают. Результаты исследования появились в Journal of Applied Psychology.
Авторы публикации провели два эксперимента. В первом участвовали 166 человек, работающих 40 часов в неделю. Они прошли онлайн-опрос, рассказав о предпочтениях относительно громкости, темпа, сложности и эмоциональной насыщенности музыки. Далее прослушали плейлист либо с веселой поп-музыкой, либо с более медленными, мрачными и тихими композициями, параллельно выполняя творческое задание, и оценили, насколько музыка, которую они слушали, была уместной.
Оказалось, что если композиции из плейлиста не отвечали потребностям респондентов во время работы над заданием, то люди испытывали меньше приятных ощущений и чувствовали себя умственно истощенными. Неподходящая музыка снижала концентрацию на задаче и удовлетворение от ее выполнения.
В рамках второго исследования 68 сотрудников медицинских учреждений, магазинов и столовых, где обязательно присутствовала фоновая музыка, три недели ежедневно заполняли три анкеты. Они были посвящены музыкальным потребностям, композициям, услышанным на работе, эмоциональному состоянию и поведению на рабочем месте.
Результаты анкетирования подтвердили выводы, сделанные после предыдущего исследования, а также позволили увидеть еще одну закономерность. В те дни, когда фоновая музыка на работе не нравилась участникам исследования, они медленнее работали, хуже отзывались о своих задачах и совершали другие поступки, которые не приносят компании пользы. В то же время они были менее склонны делать что-то на благо фирмы, например помогать коллегам.
«Мы обнаружили, что неподходящая музыка может привести к тому, что сотрудники будут чувствовать себя более утомленными, им будет трудно сосредоточиться и они перестанут получать удовольствие от работы. А это, в свою очередь, подталкивает их к поведению, которое может нанести вред организации. <…> Это способно повлиять на прибыль, ведь если сотрудники не работают продуктивно, потому что их весь день истощает и отвлекает музыка, страдает производительность», — пояснили авторы исследования.
По словам ученых, работодателям стоит обратить внимание на выявленную закономерность и найти способ «оградить» сотрудников от фоновой музыки на рабочем месте. Решением может стать специальное место в офисе, где ее не будет слышно, или возможность работать в наушниках, включая подходящие для себя плейлисты.
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