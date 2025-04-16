Ученые нашли область мозга, отвечающую за логику

За принятие решений, организацию действий, планирование, контроль, речь, письмо и другие сложные, жизненно необходимые функции отвечает в целом вся лобная доля мозга, состоящая из нескольких зон. Поэтому лоботомия (иссечение этой области), которая, как предполагалось, должна была улучшать состояние некоторых больных, обычно приводила к трагическим последствиям. Самая известная жертва такой операции — Розмари, младшая сестра президента США Джона Кеннеди.

В ноябре 1941 года 23-летней девушке сделали лоботомию, чтобы избавить от тяжелой депрессии. Все пошло не по плану. Розмари не смогла нормально ходить и говорить, а ее интеллект упал до уровня двухлетнего ребенка.

Однако какая из структур лобной доли непосредственно связана с различными способностями, до сих пор известно довольно плохо. Чтобы достоверно определить это, изучают пациентов с поражениями мозга из-за инсультов, опухолей и травм. Метод, известный как картирование дефектов, — очень мощный, но сложный. Найти и затем отобрать достаточное количество пациентов с конкретными нарушениями трудно. Поэтому таких исследований мало, а их результаты противоречивы, отметили ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Они отобрали 247 пациентов из Национального госпиталя неврологии и нейрохирургии (Англия) с различными поражениями левой или правой лобной доли мозга. Все участники поступили в клинику с 15 марта 2018 года по 29 сентября 2022-го. Возраст пациентов составил от 18 до 80 лет, 2,7% из них были левшами. Контрольной группой стали здоровые испытуемые (81 человек).

Для оценки умения рассуждать исследователи разработали два новых теста. В первом необходимо было ответить на вопросы вроде: «Если Сара умнее Дианы и Сара умнее Хизер, то умнее ли Диана, чем Хизер?» Во второй вошли такие задания: «Какой набор чисел больше похож на ряд 1, 2, 3 — 5, 6, 7 или 6, 5, 7?» Так изучали способности рассуждать, находить закономерности, аналогии и различия.

Результаты показали, что люди с повреждением правой лобной доли хуже справились с тестами по сравнению с теми, у кого были повреждены другие области, и здоровыми испытуемыми. В среднем такие пациенты дали на 15% меньше правильных ответов.

Исследование, опубликованное в журнале Brain, имеет важное клиническое значение, поскольку два новых теста помогут неврологам выявить когнитивные нарушения, которые в противном случае могли остаться незамеченными.

В предыдущем исследовании эксперты предложили пациентам с поражениями лобной доли мозга и здоровым людям пройти один из IQ-тестов, который имеет очень высокий коэффициент надежности — по данным разных исследований, от 0,70 до 0,89. Он позволил оценить способности к распознаванию логических связей и закономерностей, а в итоге — возможности принимать верные и обоснованные решения, не руководствуясь предыдущим опытом. Результаты также показали тесную связь между этими навыками и поражениями правой лобной доли мозга.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.