  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 минут назад
Андрей Папиш
179

Самый большой тирекс мог быть почти вдвое тяжелее, чем показывали известные скелеты

4.7

В изучении экологии вымерших животных важно понимать максимум размеров, которого они могут достигнуть. Помимо ответа на популярный вопрос «Кто был самым крупным?», ученые могут смоделировать условия, позволившие вырасти древним гигантам. Речь именно о динозаврах, а конкретно — о тираннозавре рексе, который приблизился к предельному размеру наземных хищников. В новой статье палеобиологи решили выяснить, насколько тяжелым мог быть самый крупный тирекс из когда-либо живших на планете. Свой результат они сравнили с параметрами уже найденных скелетов.

Палеонтология
# Динозавры
# древние животные
# масса тела
# размер тела
# суперхищники
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
Скелет тирекса «Сью», одного из крупнейших известных тираннозавров в мире, в выставочном зале Музея естественной истории имени Филда, Чикаго, штат Иллинойс, США / © Wikimedia Commons, Jorge Jaramillo.
Скелет тирекса «Сью», одного из крупнейших известных тираннозавров в мире, в выставочном зале Музея естественной истории имени Филда, Чикаго, штат Иллинойс, США / © Wikimedia Commons, Jorge Jaramillo.

Размер тела и масса животного могут о многом рассказать исследователям. Такие данные помогают в оценках рациона, занимаемого звена в пищевой цепи, особенностях передвижения — тяжелым существам трудно передвигаться быстро — и так далее. Расчет этого показателя крайне важен и при изучении ископаемых видов — в целом любая информация ценна, поскольку дорисовывает общую картину, в которой всегда есть белые пятна.

Причем размеры чрезвычайно крупных хищников вроде мегалодона или тираннозавра рекса регулярно пересматривают. Naked Science уже рассказывал, как в 2022 году ученые построили 3D-модель гигантского мегалодона, чья масса могла достигать 60 тонн. Но уже через полгода другая группа палеонтологов нашла в предыдущей оценке ряд ошибок, отчего трехмерная модель древнего хищника вместе с размерами вышла некорректной.

Также полезными сведениями о доисторических животных можно назвать крайние размеры тела — максимально большой и максимально маленький. Однако узнать наверняка, какой величины может достигнуть вымершее существо, крайне сложно, ведь таких животных водилось куда меньше, чем обычных, и их останки еще необходимо найти неразрушенными.

Не так давно двое палеобиологов из Канады и Великобритании решили узнать, какую максимальную массу мог набрать один из крупнейших наземных хищников — тираннозавр рекс (T. rex). Выяснилось, что динозавр мог быть на 70% процентов тяжелее, чем самый тяжелый из известных тирексов. И это, как отметили ученые, консервативная оценка. Результаты научной работы опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

Палеобиологи смоделировали кривую роста тираннозавра с учетом и без полового диморфизма — популяцию оценивали в 140 миллионов особей. Они выбрали именно этого динозавра потому, что хотя несколько других видов известны по более полному ископаемому материалу, параметры и жизненная история тирекса хорошо реконструированы. Вдобавок он интересен уже потому, что при жизни приблизился к потолку величины тела для двуногого наземного хищника.

Четырехпараметрическая кривая роста Гомперца для Tyrannosaurus rex. Обозначен резкий скачок роста особи в подростковом возрасте. Иллюстрации не соответствуют масштабу / © Ecology and Evolution, Jordan C. Mallon and David W. E. Hone.

Массу тираннозавра рассчитывали по окружности бедра — для этого простого метода оценки необходима всего одна бедренная кость. Благодаря этому размер выборки увеличился до 11 (хотя она и без того осталась достаточно маленькой), ведь полные скелеты встречаются редко. Масштабирование массы по окружности бедра предполагает незначительный рост тирекса в первое десятилетие жизни и взрывной в подростковом возрасте. Считается, что такая динамика и позволила этим хищникам стать столь громадными.

Число 140 миллионов особей в рассматриваемой популяции происходит из нижней средней оценки другого исследователя, рассчитавшего общую численность тирексов, когда-либо населявших планету в 2,5 миллиарда особей. Сейчас специалисты сгенерировали серию из 140 миллионов случайных возрастов тираннозавра от нуля до максимальных 30 лет. Также ученые скорректировали модель по вероятной выживаемости хищников, генетическим и прочим факторам.

По расчетам исследователей, самые крупные особи Tyrannosaurus rex могли достигать массы в 13026 ± 3257 килограммов. Если при моделировании учитывать и половой диморфизм, анатомическую разницу между самками и самцами, то максимальная масса хищника могла составлять 21465 ± 5366 килограммов. Но последняя оценка, по словам ученых, маловероятна.

Сравнение «Сью», одного из крупнейших известных тираннозавров в мире, с предполагаемым крупнейшим возможным T. rex на заднем плане. Силуэт человека и собаки для масштаба / Реконструкция © Mark Witton, Ecology and Evolution.

Дело в том, что в качестве ориентира для модели величины тирексов исследователи выбрали анализ дикой популяции миссисипского аллигатора (A. mississippiensis), где наблюдается ярко выраженный половой диморфизм. Он, по словам палеобиологов, находится в верхней части спектра, поэтому оказался не очень хорошей моделью, так как противоречит предполагаемому распределению размеров тела у тирексов.

Тем не менее без учета разницы между самками и самцами возможная максимальная масса тираннозавра уже превысила все известные записи. Затем исследователи расширили свою модель, рассчитав кривую роста для всех 2,5 миллиарда древних хищников, населявших планету. Максимум массы составил почти 15000 ± 3750 килограммов, что на 70% больше, чем у Скотти — самого тяжелого из известных тирексов. Его возможный вес равнялся 8870 килограммам.

Вместе с весом увеличилась максимальная длина тела. По оценкам исследователей, особь весом 15 тонн могла вырасти до 15 метров в длину — это на три метра больше, чем длина Сью, одного из самых крупных экземпляров T. rex. Причем оценка в 15 тонн консервативна, поскольку не учитывает половой диморфизм, но он был, пусть и не такой сильный, как у аллигаторов.

Примечательно, что, по давнему предположению одного палеонтолога, потолок массы хищного динозавра равнялся 15 тоннам, что согласуется с новым исследованием. Этот предел, как подчеркнули авторы статьи, в основном диктуется прочностью костей, но нельзя игнорировать и другие возможные ограничения: терморегуляцию, потребность в движении, медлительность и прочие.

Абсолютным же тяжеловесом среди наземных животных остается крупнейший найденный экземпляр брахиозавра — его вероятная масса составляла 56 тонн (почти по 18 тонн нагрузки на каждую конечность при ходьбе).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# Динозавры
# древние животные
# масса тела
# размер тела
# суперхищники
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Экзамен с ChatGPT: как пользоваться нейросетью с умом?
Университет ИТМО
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Как нейротехнологии меняют медицину
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Зоопарк Нагойи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Почувствуй вкус
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Загадочный Гондурас в вихре истории
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Июл
500
Менталитет — стереотипы и реальные различия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Султанат Оман: на перекрестке мировых цивилизаций
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Июл
1000
Что такое кислоты и зачем они нужны
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Июл
1500
Поиски жизни и разума во Вселенной
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:03
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
Вчера, 17:59
Дарья Г.

Впервые получен снимок старой и относительно холодной экзопланеты

На сегодня удалось подтвердить существование тысяч экзопланет, но лишь около 25 из них получилось запечатлеть напрямую. Причем из них лишь шесть объектов старше 100 миллионов лет. И вот, наконец, ученые смогли сделать снимок взрослой экзопланеты.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# планеты-гиганты
# тройная звездная система
# экзопланета
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
22 июля
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
Позавчера, 20:03
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В РХТУ разработали импортзамещающие композиции для печатных плат

    12 минут назад

  2. Самый большой тирекс мог быть почти вдвое тяжелее, чем показывали известные скелеты

    28 минут назад

  3. В НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции

    37 минут назад

  4. В ТюмГУ рассказали, как снизить антропогенную нагрузку на природу

    48 минут назад
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

Вчера, 12:14

Последние комментарии

Иван Колупаев
16 минут назад
Марина, не очень понятно зачем их делать тогда человекоподобными. Собачки на четырех лапах куда устойчивей, колесные и гусеничные платформы проще

Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla OptimusМаск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Иван Колупаев
23 минуты назад
Пора НАСА пустить шапку по кругу и выйти на краудфандинг. Сколько надо задонатить чтобы сохранить Чандру из статьи не ясно.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

pontiyleontiy
59 минут назад
Оборонный бюджет США 2024 - 850 млрд $ Бюджет НАСА 2024 - 25 млрд $ Просто факты. Денег на Чандру нет.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Boris Demkov
1 час назад
Деньги на войну есть, а на науку нет :( „Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек. И прежде кровь лилась рекою, И прежде плакал

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Xander Xgips
3 часа назад
Алексей, пора уже научится програмно их захва ывать и заставлчть работать на себя.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Xander Xgips
3 часа назад
D҉eX, так МиГи уже могут сбивать спутники...

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Нияз Ибадов
5 часов назад
Павел, 👍👍👍🤣🤣😋

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Михаил Рожко
6 часов назад
Дмитрий, пусть тогда она у себя это проводит, сейчас Россия продолжает путь нацизма, Украина тут причем ? Плюс какое право Россия имеет что-то

Астронавт NASA Скотт Келли заявил Рогозину: «Твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить»Астронавт NASA Скотт Келли заявил Рогозину: «Твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить»

Анатолій Семенович
8 часов назад
ASY-Lviv. Понятие звезды в 21 веке стало другим. Физика притяжения тел от тензорного искривления совершенно пустого пространства (ОТО патентоведа

Космические зомби: почему мертвые звезды пожирают своих детейКосмические зомби: почему мертвые звезды пожирают своих детей

Марина Круглова
9 часов назад
История циклична, вполне вероятно, что снова будет массовое вымирание всех живых организмов и эффект "бутылочного горлышка". И снова выжившие

Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

Марина Круглова
9 часов назад
Алкашам это не объяснить. И так здоровья нет, ещё и дополнительно мучить свой организм спиртом. К своим основным болячкам заработаете ещё и цирроз

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердцеБиологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Марина Круглова
10 часов назад
Че-то экономисты забывают, что бизнес они делают в основном на населении, которое не очень-то зажиточное. Если у людей не будет работы, то не будет и

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариевБудущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

Марина Круглова
10 часов назад
Когда же люди перестанут убивать других людей ради бабла и территорий и создавать всё более изощрённые способы убийства людей. Ебаные обезьяны, ни

BAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколенияBAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколения

Марина Круглова
10 часов назад
Сто пудов США будет роботов и в военной сфере использовать, чтобы эффективнее распространять демократию во все страны.

Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla OptimusМаск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Гена Пастухов
12 часов назад
Редакция, а зачем на научпоп ресурсе религиозный бред?

Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»

Popov Anatoly
15 часов назад
Popov, не знаю как объяснить насчёт узловых... При работе с функциями без бумаги, полярная система координат и экстремумы в виде узлов/снежинок.

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Popov Anatoly
15 часов назад
hope, мне интересно как русскоязычному с русским родным, какое у Вас восприятие и есть ли у Вас пространственное воображение. Сможете в голове чертеж

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Александр Пушик
15 часов назад
Как в бассейне кто-то пузыри пускает.

Видео: как звучат гравитационные волны? Видео: как звучат гравитационные волны? 

Александр Панов
15 часов назад
Любопытно.

Морская автоматизированная ветряная электростанция впервые начала заряжать судаМорская автоматизированная ветряная электростанция впервые начала заряжать суда

Константин Зорькин
18 часов назад
Александр, рыбу солят.

Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»Опубликованы снимки победителей фотоконкурса «Климатический кризис 2024»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно