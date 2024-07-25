  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
35 минут назад
НИУ ВШЭ
27

В НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции

4.3

Инфляция — один из ключевых показателей экономической стабильности, и точное прогнозирование ее уровня в различных регионах имеет большое значение для государства, бизнеса и домохозяйств. Татьяна Букина и Дмитрий Кашин из НИУ ВШЭ в Перми выяснили, что машинное обучение для прогнозирования инфляции превосходит классические эконометрические модели в долгосрочных прогнозах.

НИУ ВШЭ
# инфляция
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# Прогнозы
Инфляция и ее прогноз для Пермского края / ©Bukina T., Kashin D. (2024) Prognozirovanie regional'noy inflyatsii: ekonometricheskie modeli ili metody mashinnogo obucheniya? HSE Economic Journal

Исследование проводилось на примере субъектов Приволжья. Результаты опубликованы в журнале HSE Economic Journal. Для экономики важно прогнозирование инфляции, особенно оно стало актуальным после перехода России к режиму таргетирования инфляции в 2014 году. Это означает, что Банк России устанавливает конкретные цели по уровню инфляции и использует различные инструменты для их достижения.

Для прогнозирования инфляции используются различные данные: индекс потребительских цен, уровень безработицы, курсы валют и ставка ЦБ. Чтобы систематизировать эти данные для прогноза, экономисты из НИУ ВШЭ в Перми использовали данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Основная цель исследователей была в том, чтобы определить, какая модель точнее прогнозирует региональную инфляцию: традиционные эконометрические модели временных рядов или современные методы машинного обучения. В исследовании анализируются данные по 14 субъектам Приволжского федерального округа с января 2010 года по декабрь 2022 года. Для анализа использовались программные среды R Studio и Python: прогнозирование временных рядов проводилось в R Studio, а модели машинного обучения, включая метод опорных векторов, градиентный бустинг и случайный лес, реализовывались в Python. Прогнозы выполнялись на тестовых выборках, что позволило избежать переобучения моделей и получить более точные оценки.

Авторы выбрали метод кросс-валидации с тестовыми выборками одинакового размера. Это позволяет моделям обучаться на данных одного периода и тестироваться на другом, что обеспечивает стабильность и точность прогнозов.

«Для обеспечения точной работы методов машинного обучения необходимо выбрать оптимальные гиперпараметры в моделях. Гиперпараметры отличаются от других параметров моделей тем, что устанавливаются до начала обучения и определяют спецификацию модели. Для выбора оптимальных гиперпараметров в работе используется кросс-валидация. При кросс-валидации временных рядов тренировочные данные идут строго перед тестовыми, они не пересекаются, как при работе со стандартными данными», — отмечает доцент факультета социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина.

Исследование показало, что модель градиентного бустинга является наиболее точной среди всех рассмотренных моделей машинного обучения для прогнозирования региональной инфляции. Она обеспечивает более точные прогнозы, чем авторегрессионные модели на большем числе периодов. Так, на горизонтах прогнозирования в 3, 6, 21 и 24 месяца модель градиентного бустинга превосходит базовую модель AR(1) на 20,3, 16,2, 72,5 и 77,7 процентв соответственно. Модель AR(1) — статистическая модель, используемая для анализа и прогнозирования временных рядов, — основана на предположении, что текущее значение временного ряда зависит от его предыдущего значения с добавлением некоторой случайной ошибки.

Модель случайного леса и метод опорных векторов также показали точные прогнозы на длительных горизонтах в 21 и 24 месяца и оказались лучше модели AR(1) на 72,5 и 77,7 процента соответственно. Случайный лес объединяет множество решающих деревьев для повышения точности и устойчивости прогнозов, затем с помощью регрессии усредняет ответы или выбирает наиболее частое значение данных. Метод опорных векторов находит оптимальную линию, разделяющую данные, и минимизирует ошибки.

Авторы считают, что их результат подтвердил: методы машинного обучения могут быть эффективными для прогнозирования инфляции на разных временных горизонтах.
Татьяна Букина отмечает: «Наше исследование показало, что для долгосрочных прогнозов машинное обучение предлагает более надежные инструменты. Однако традиционные эконометрические модели все еще играют важную роль в краткосрочных прогнозах и не должны быть полностью исключены из арсенала аналитиков. Комбинирование методов эконометрического моделирования и машинного обучения может существенно повысить точность прогнозов региональной инфляции. Это особенно важно в условиях высокой неопределенности и быстро меняющейся экономической среды».

В рамках исследования также получилось выделить особенности предсказания инфляции для разных регионов. Например, в моделях машинного обучения сезонность инфляции была характерна только для Пермского края, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей. В Республике Татарстан важным фактором оказался конкретный месяц, на который рассчитывался прогноз.

Среднее значение инфляции за три предыдущих месяца оказалось значимым фактором в моделях для Республики Мордовия, Нижегородской и Ульяновской областей, а также для Чувашской Республики в модели случайного леса.

Каждый регион имеет свою специфику, связанную с экономической структурой, наличием природных ресурсов и географическим положением. Эти факторы объясняют различия в динамике инфляции и по важным макроэкономическим показателям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
325 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# инфляция
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# Прогнозы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Экзамен с ChatGPT: как пользоваться нейросетью с умом?
Университет ИТМО
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Как нейротехнологии меняют медицину
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Зоопарк Нагойи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Почувствуй вкус
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Загадочный Гондурас в вихре истории
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Июл
500
Менталитет — стереотипы и реальные различия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Султанат Оман: на перекрестке мировых цивилизаций
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Июл
1000
Что такое кислоты и зачем они нужны
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Июл
1500
Поиски жизни и разума во Вселенной
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:03
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
Вчера, 17:59
Дарья Г.

Впервые получен снимок старой и относительно холодной экзопланеты

На сегодня удалось подтвердить существование тысяч экзопланет, но лишь около 25 из них получилось запечатлеть напрямую. Причем из них лишь шесть объектов старше 100 миллионов лет. И вот, наконец, ученые смогли сделать снимок взрослой экзопланеты.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# планеты-гиганты
# тройная звездная система
# экзопланета
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
22 июля
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
Позавчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
Позавчера, 20:03
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 57

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно