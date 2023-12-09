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Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Сначала уточним важную деталь: предмет новой научной работы, хоть и называется в большинстве источников тираннозавром, на самом деле — представитель рода горгозавр (Gorgosaurus) семейства тираннозаврид. В прессе и разговорной речи их часто смешивают, именуя одним «зонтичным» термином «тирранозавры», но всего у легендарного тирекса, как минимум, десяток «родственников», обитавших в разных частях света в несколько разные периоды.
Описанная палеобиологами Университета Калгари особь умерла в возрасте между пятью и семью годами жизни 75-77 миллионов лет назад. При длине туловища в четыре метра, животное весило около 335 килограмм — менее чем одна десятая габаритов взрослого горгозавра. Это уже не совсем малыш, но еще и не подросток в полном смысле. Тираннозавры медленно росли примерно до 10-14 лет, достигая к этому возрасту массы порядка полутора тонн. А затем в течение четырех-шести лет они очень быстро взрослели, наедая по 600-1000 килограмм за год.
Такая S-образная кривая роста долгое время вызывала серьезные вопросы у палеонтологов. Получается, что добрую половину жизни тираннозавриды были сравнительно небольшими животными. А привычный популярный образ гигантского ящера, царя древних экосистем — это последние 10-15 лет жизни динозавра. Причем в свой устрашающий облик подростки превращались очень быстро, за считанные годы. Это означает, что диета взрослых особей и юных радикально отличалась, равно как и их экологическая ниша.
Какое место среди прочих динозавров занимали взрослые тирекс и его родственники мы знаем хорошо. Копролиты (останки помета) тираннозаврид и находки их жертв дают прекрасное представление о диете этих видов. Они питались самыми крупными травоядными динозаврами. Но у молодняка тираннозаврид не только габариты тела иные, их анатомия заметно отличается. Как минимум, другая форма зубов и челюсти, иные пропорции туловища. Причем останки детенышей изучать особенно трудно: они встречаются редко, потому что сохраняются хуже — их кости быстрее разлагаются и не успевают окаменеть, а также легко вымываются из пород.
Учитывая все вышесказанное, находка хорошо сохранившегося скелета совсем юного горгозавра стала настоящим праздником для палеонтологов уже сама по себе. Попробуйте представить только, каково было их ликование, когда во время очистки окаменелости под ее ребрами стали проступать кости совершенного другого вида динозавров. Сотрудники университета приняли решение продолжить обработку окаменелости «наизнанку» — ее перевернули так, чтобы вычищать останки изнутри.
Оказалось, что горгозавренок умер в течение недели после обильной трапезы. Он съел двух птицеподобных бегающих овирапторозавров вида Citipes elegans подряд. Причем кушал избирательно — в желудке оказались две пары задних ног, самые мясистые части тела. Несмотря на следы переваривания, это одни из самых хорошо сохранившихся останков Citipes. Что наиболее примечательно, обе съеденные тираннозавридом особи овирапторозавров — тоже молодняк, не старше года, а их вес был сопоставим с современной индейкой.
Таким образом можно уверенно сделать вид, что молодняк тирранозавров питался молодняком других видов и прочими не крупными видами динозавров. То есть, действительно занимал радикально иную экологическую нишу, чем взрослые особи — тем физиологически невыгодно размениваться на такую мелочь, слишком мало калорий в пересчете на затраченные при охоте усилия. Более того, заниматься подкормкой выводка у родителей тоже не могло быть достаточно времени. Таким крупным животным себя трудно прокормить, не говоря уже о том, чтобы передавать часть трапезы детенышу, еще и на протяжении десяти лет подряд. Поэтому их молодняк был быстрым и мобильным хищником, конкурирующим со многими другими видами за питательное мясо травоядных всех размеров, кроме гигантов.
Научная работа с результатами изучения первого в истории тираннозаврида с полным желудком опубликована в рецензируемом журнале Science Advances.
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