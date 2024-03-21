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Палеонтологи открыли древнего гигантского дельфина
Международная группа ученых объявила об открытии нового вида вымерших пресноводных дельфинов, живших в районе Амазонки около 16 миллионов лет назад. Длина тела животного, согласно оценкам, составляла примерно от трех до трех с половиной метров. Это самый большой речной дельфин из когда-либо найденных.
Речные дельфины считаются одними из самых редких современных китообразных. Большинство их видов находятся под угрозой исчезновения из-за потери мест обитания вследствие людской охоты и в целом небольших популяций этих животных. Кроме того, речные дельфины очень плохо видят, поэтому регулярно сталкиваются с искусственными объектами, которые не могут обнаружить с помощью своих сонаров.
Ученые из университетов Цюрихского (Швейцария), Тулузы (Франция), Каэтано Эредиа (Перу), Американского музея естественной истории (США) и других научных организаций изучили останки самого большого речного дельфина из когда-либо найденных. Его размеры — от 2,8 до 3,5 метра. Это превышает размер современных речных дельфинов, которые достигают лишь 2,5 метра в длину. Окаменелость (череп), впрочем, обнаружили еще в 2018 году, когда ведущий автор исследования был студентом бакалавриата, но изучили только сейчас. Это единственный экземпляр нового вида речного дельфина.
Его назвали Pebanistayacuruna — в честь мифического народа, который будто бы населял бассейн Амазонки в прошлом. Это и понятно, ведь останки животного нашли в перуанской Амазонии. По оценкам, возраст дельфина — примерно 16 миллионов лет.
Новый вид отнесли к Platanistoidea — группе дельфинов, обитавших в Мировом океане между 16 и 24 миллионами лет назад. Их морские предки, как предположили палеонтологи, стали жить в пресноводной Амазонке из-за большого количества добычи, обитающей там, адаптировавшись к новой среде. Кстати, 16 миллионов лет назад перуанская Амазония выглядела не так, как сегодня, — большую часть Амазонской равнины покрывали многочисленные озера и болота. Но около 10 миллионов лет назад ландшафт стал меняться, что привело к исчезновению многих видов, на которые охотились речные дельфины Pebanistayacuruna. Это, по мнению исследователей, и привело их к вымиранию.
Помимо размера, у найденного дельфина есть и другая интересная особенность — родственники. Оказалось, ближайшие из них живут вовсе не в Амазонке, а в Южной Азии, — это представители рода Platanista. У тех и других сильно развиты черепные гребни — специализированные костные структуры, связанные с эхолокацией. С ее помощью, издавая высокочастотные звуки, китообразные различают объекты. Дело в том, что речные дельфины обитают в очень мутной воде, и зрение, как таковое, им не нужно — куда важнее биосонары. Предки Pebanistayacuruna когда-то проникли на территорию не только Южной Америки, но и Южной Азии, а затем их линии разошлись.
Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.
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