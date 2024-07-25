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41 минута назад
Игорь Байдов
64

Древних людей, а не изменение климата, назвали причиной гибели родственников слонов

4.5

Примерно два миллиона лет назад отряд хоботных включал в себя около 30 видов. Спустя некоторое время доисторические слоны стали исчезать с лица земли. Многие эксперты полагали, что причина в изменении климата. Однако авторы нового исследования опровергли это мнение. С помощью искусственного интеллекта ученые провели анализ тысяч окаменелостей и назвали главный фактор гибели этих животных.

Палеонтология
# Homo
# виды
# древние животные
# древние люди
# животные
# первобытные люди
# слоны
# шерстистые мамонты
Deinotherium
Представитель вымершего рода Deinotherium. Изображение художника. Эти животные достигали в высоту 3,5—4,5 метра и весили до14 тонн / © Alamy, Florilegius,​ Heinrich Harder

Много миллионов лет назад на земле обитали существа, похожие на современных слонов. Это были их далекие предки. Среди древних слоноподобных животных встречались настоящие гиганты: некоторые особи, например Stegotetrabelodon, весили до 12 тонн (средний вес слонов, которые сегодня живут на нашей планете, — около шести тонн).  

С течением времени количество видов этих древних существ только росло. По оценкам ученых, приблизительно 1,8 миллиона лет назад насчитывалось примерно 30 видов. Однако спустя 1,6 миллиона лет, когда современные люди начали расселяться по миру, в живых осталось всего 15 видов, большинство которых чуть позже тоже вымерли. До наших дней сохранилось всего три вида: саванный слон (Loxodonta africana), азиатский (Elephas maximus) и лесной (Loxodonta cyclotis).

Исследователи давно пытаются понять причину сокращения популяции слонов, которое началось 1,8 миллиона лет назад и продолжалось на протяжении сотен тысяч лет. Среди главных факторов называют изменение климата в сторону похолодания. На это указывает большинство статических моделей.

Некоторые эксперты, однако, не согласны с такими доводами. По их мнению, главный виновник — первобытные люди, которые стали истреблять слонов, когда их ареал обитания стал пересекаться с ареалом хоботных. Это происходило как раз 1,8 миллиона лет назад, в то время на земле сосуществовали сразу несколько видов ранних Homo. Авторы исследования, проведенного в 2022 году, доказали, что древние люди умели охотиться еще два миллиона лет назад.

Группа швейцарских палеобиологов под руководством Торстена Хауффе (Torsten Hauffe) из Университет Фрибура попыталась выяснить, действительно ли Homo стали причиной гибели большинства видов слонов. В своей работе ученые применили ИИ-модели, которые помогли оценить, как менялась скорость вымирания и видообразования хоботных с течением времени, на основе тысяч окаменелостей. При этом искусственный интеллект учитывал самые различные физические факторы, которые могли влиять как на вымирание животных, так и на сами процессы видообразования. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Анализ ископаемого материала, проведенный ИИ-моделями, показал, что именно древний человек стал ключевым фактором исчезновения десятков видов слонов за последние два миллиона лет. Скорость исчезновения представителей отряда хоботных увеличилась в пять раз, когда ареал древних людей начал пересекаться с ареалом доисторических слонов (1,8 миллиона лет назад), и в 17 раз с появлением Homo sapiens (около 200 тысяч лет назад).

«Если бы древние люди не появились на свет, количество видов слонов, вероятно, только увеличилось бы», — пояснил Хауффе.

Интересно, что в моделях палеобиологов среди причин, ускоривших исчезновение многих видов слонов, изменение климата стоит на четвертом месте. Таким образом, результаты исследования группы Хауффе подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что именно древний человек стал основным виновником гибели большинства представителей хоботных.

Отметим, что в начале 2024 года другая группа ученых провела похожее исследование, но только на примере шерстистых носорогов (Coelodonta antiquitatis). Специалисты пришли к выводу, что даже редкая охота может привести к вымиранию медленно размножающихся животных.

Древние люди не внезапно уничтожили многих представителей хоботных, а истребляли постепенно, на протяжении сотен тысяч лет. С развитием технологий это истребление стало масштабнее.

Однако, даже когда человек приобрел более развитый мозг и, соответственно, улучшил свои методы охоты, на Земле все равно появлялись новые виды, включая гигантского палеолоксодона с прямыми бивнями (Palaeoloxodon), который достигал четырех метров в высоту и весил 25 тонн, а также шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). На этих животных люди охотились еще около миллиона лет назад, но Palaeoloxodon и Mammuthus primigenius удалось просуществовать вместе с людьми на протяжении сотен тысяч лет. Последние представители этих двух видов вымерли между 25-4 тысячами лет назад.

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Палеонтология
# Homo
# виды
# древние животные
# древние люди
# животные
# первобытные люди
# слоны
# шерстистые мамонты
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