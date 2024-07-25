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31 минута назад
Александр Березин
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262

Китайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минерал

5.7

Среди образцов лунных минералов, доставленных китайским «Чанъэ-5», нашли аналог новограбленита с Камчатки. Он экстремально богат водой — ее там несколько десятков процентов по массе. Это важно, поскольку вода в нем могла быть только из лунных глубин. Значит, теория «сухой Луны», образовавшейся после испарения земного вещества Тейей, теперь выглядит как никогда слабой.

Астрономия
# Китай
# космос
# Луна
# мультиимпактная гипотеза
# Тейя
Миссия «Чанъэ-5» в представлении художника, момент отстыковки посадочного модуля от транспортировочного / © Wikimedia Commons

До 2007 года основной гипотезой происхождения Луны был удар по Земле древней планеты Тейя. Считалось, что она выбила земной материал в космос, при этом расплавив и его, и поверхность нашей планеты. Затем обломки образовали земной спутник. Из-за разогрева от столкновения планет Селену представляли безводной и бедной легкими элементами. Когда у ее полюсов радарами открыли водный лед, его попробовали списать на материал комет, когда-то упавших на Луну. Как отмечали российские ученые, этот вариант нереалистичен, что оставляло лунную воду необъясненной.

Китайские исследователи опубликовали в Nature Astronomy результаты анализа проб «Чанъэ-5», китайской миссии, доставившей грунт с 43-го градуса северной широты Луны. В них нашлись крупицы минерала [(NH4)0,87 Na0.009 K0.021 Cs0.012] [Mg0,97 Ca0,023 Al0,007] Cl3·6H2O. Его присутствие означает, что внутренности Луны богаты водой на уровне, сравнимом с земным, отмечают ученые. Из этого следует, что и вода на поверхности Селены имеет местное происхождение, а не принесена кометами.

Авторы новой работы называют ближайшим земным аналогом найденного минерала новограбленит ((NH4, K)MgCl3×6H2O), открытый в России в 2012-2013 годах в окрестностях вулкана Толбачик на Камчатке. Он образуется при контакте вулканических газов, богатых водой и соединениями азота, с раскаленными базальтами. Достигнув поверхности при вулканических извержениях как газ, затем он конденсируется, образуя устойчивые соединения. По расчетам исследователей, лунный аналог новограбленита устойчив до +90-150 градусов. «Чанъэ-5» садился довольно далеко от экватора, поэтому уже в верхних сантиметрах грунта такому материалу не угрожал распад.

«Чанъэ-5» на поверхности Луны в представлении художника / © WIkimedia Commons

Особенность минерала, как констатирует работа, в «экстремально» высоком содержании воды — 41 процент по массе. Аммиака там тоже много, до 6 процентов. Это рекордно богатые такими соединениями минералы за всю историю изучения Луны. Но еще важнее не их рекордные параметры, а то, что их загрязнение ракетными двигателями земных аппаратов (или любой другое) исключено. Об этом говорит повышенная концентрация хлора-37, изо всех небесных тел характерная только для образцов с земного спутника.

Иными словами, новое открытие показывает наличие в глубинах Селены водяного пара и азотсодержащих соединений. И то, и другое важны для образования жизни. А еще их наличие в недрах спутника несовместимо с мегаимпактной гипотезой образования Луны: при нагреве от столкновения планет вода оттуда испарилась бы.

Как уже не раз писал Naked Science, есть и другая гипотеза возникновения нашего спутника: мультиимпактная, в 2007 году выдвинутая Николаем Горькавым, а в 2017 году повторно предложенная израильскими учеными. По ней поверхность Земли или лунные породы никогда не расплавлялись, потому что Луна образовалась из материала, выбитого из нашей планеты множеством астероидов. Такие удары относительно невелики по энергии и не плавят выбрасываемые породы. В рамках гипотезы Горькавого, Селена должна быть богата водой и в глубине, а у полюсов на ней есть вечная мерзлота, глубиной до километра. Причем под ней не исключены линзы жидкой воды с условиями, благоприятными для возникновения жизни.

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Астрономия
# Китай
# космос
# Луна
# мультиимпактная гипотеза
# Тейя
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# база на Луне
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# Луна
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Комментарии

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1 Комментарий
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
3 минуты назад
-
0
+
Поправьте, пожалуйста, название: минерал называется новограбленОВит, а не новограбленит, и в статье, и в номенклатуре. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Novograblenovite
Novograblenovite
Novograblenovite chemical information summary.
pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
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Дмитрий Ульянов
3 минуты назад
Поправьте, пожалуйста, название: минерал называется новограбленОВит, а не новограбленит, и в статье, и в номенклатуре.

Китайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минералКитайцы нашли на Луне экстремально богатый водой минерал

Khalid Bitsiev
21 минута назад
Акела, не ложь, а воровство денег на имитацию научных исследований.

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Khalid Bitsiev
24 минуты назад
В ВШЭ просто списали бабки на имитацию научной работы. Пространсвенно-временной вектор зависит не от знания второго языка, а от направленности

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Zasyzran
46 минут назад
Johnu, пожалуй это будет более эффективно, скрепка на первой космической скорости будет обладать энергией 7кДж и за раз можно их больше запустить.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Иван Колупаев
3 часа назад
Марина, не очень понятно зачем их делать тогда человекоподобными. Собачки на четырех лапах куда устойчивей, колесные и гусеничные платформы проще

Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla OptimusМаск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Иван Колупаев
3 часа назад
Пора НАСА пустить шапку по кругу и выйти на краудфандинг. Сколько надо задонатить чтобы сохранить Чандру из статьи не ясно.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

pontiyleontiy
4 часа назад
Оборонный бюджет США 2024 - 850 млрд $ Бюджет НАСА 2024 - 25 млрд $ Просто факты. Денег на Чандру нет.

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Boris Demkov
4 часа назад
Деньги на войну есть, а на науку нет :( „Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек. И прежде кровь лилась рекою, И прежде плакал

NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращенийNASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Xander Xgips
6 часов назад
Алексей, пора уже научится програмно их захва ывать и заставлчть работать на себя.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Xander Xgips
6 часов назад
D҉eX, так МиГи уже могут сбивать спутники...

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Нияз Ибадов
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Михаил Рожко
8 часов назад
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