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1 час назад
Игорь Байдов
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Ученые нашли первые окаменелости гомининов в затопленной части Азии

5.2

Во время строительства искусственного острова в Индонезии, там, где находился крупный шельф Юго‐Восточной Азии, со временем ушедший под воду, палеонтологи обнаружили большое количество окаменелостей животных. Среди находок оказались кости Homo erectus. Это первые останки древних людей, поднятые со дна затонувшего участка суши Сундаланд.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# Зондский желоб
# плейстоцен
Homo erectus
Окаменелость MS1, которая принадлежала представителю Homo erectus / © H. Berghuis

Сундаланд — часть Зондского шельфа — огромный участок суши, который сегодня почти полностью поглотили воды. В плейстоценовую эпоху, особенно в периоды оледенений, уровень моря падал и Сундаланд оказывался над водой. Он превращался в гигантский сухопутный мост, который соединял острова Яву, Суматру, Борнео и материковую часть Юго-Восточной Азии. Предполагается, что этот «‎мост» могли пересекать несколько видов древних людей: Homo floresiensis, Homo luzonensis и Homo erectus — первый гоминин, покинувший Африку. 

Ученые давно хотят исследовать затонувшую часть Сундаланда, где, вероятно, до сих пор «‎хранятся» важные следы древних людей. Эти следы могут больше рассказать о миграции представителей рода Homo. Однако подводные исследования слишком затратны, особенно, если останки зарыты глубоко под слоем ила на морском дне. В основном подобного рода открытия делают случайно, например во время масштабных строительных работ. 

Одна из таких редких возможностей представилась в 2014 году, когда компания Berlian Manyar Sejahtera начала возводить в Мадурском проливе искусственный остров площадью 100 гектаров для нового порта. Для этого рабочие подняли со дна пять миллионов кубометров песка. 

Позже при осмотре грунта рабочие заметили необычные «‎камни», которые впоследствии оказались окаменелостями. Когда на место прибыли ученые, они собрали 6732 образца. Большинство принадлежало древним животным — стегодонам Stegodon trigonocephalus, быкоподобным Duboisia santeng, Epileptobos groeneveldtii и оленям Axis lydekkeri

Всего специалисты провели на искусственном острове более десяти геологических экспедиций. Но международной команде палеонтологов под руководством Харольда Бергхёйса из Лейденского университета (Нидерланды) повезло больше остальных. 

Среди «‎груды костей» им удалось отыскать две окаменелости гомининов, которые обозначили как Madura Strait 1 и Madura Strait 2 (MS 1 и MS 2). Одна окаменелость принадлежала представителю Homo erectus, другая — архаичному Homo. Это первые в истории фрагменты древних людей, обнаруженные в затопленной части Сундаланда. Ранее все подобные открытия в этом регионе делали только на суше, в основном на острове Ява. 

Главный вопрос: как кости попали в песок? Могли ли они переместиться из более древних слоев? Бергхёйс и его коллеги уверены, что нет. В своей статье, опубликованной в журнале Quaternary Environments and Humans, палеонтологи приводят три доказательства в поддержку своей версии. 

Песок добывали на глубине 32 метра, а дно древней долины лежит на 50 метров ниже уровня моря. Значит, техника не затронула самые глубокие и старые слои. Окаменелости, которые нашли в песке, не могли быть вытащены со дна и перемешаны с верхними слоями. Они изначально лежали в этом верхнем слое.

Долина, где обнаружили останки древних представителей рода Homo, сформировалась в среднем плейстоцене из-за резких изменений уровня моря. Реки не успели «перемешать» кости разных эпох. То есть из-за резких скачков уровня моря реки, которые текли по этой долине, не успевали за долгое время «‎перекопать» дно, размыть старые слои и перемешать ископаемый материал.

Состояние окаменелостей — однородное. Они имеют одинаковую минерализацию — признак того, что кости лежали в одном месте с момента захоронения. Если бы останки попали туда из разных мест и эпох, одни были бы более «‎каменными», другие — менее, при этом имели бы разные цвета.

Зондский шельф
На схеме A показан Зондский шельф в Юго‑Восточной Азии — материковая отмель, где располагаются крупные индонезийские острова. Прямоугольником указана часть территории, увеличенная на карте B. На схеме B — восточная часть острова Ява. Отображены — Мадурский пролив, река Соло (главная река региона), археологические памятники, где ранее были найдены останки древних гомининов. Прямоугольником отмечена зона, показанная на карте C. На схеме C показан участок Мадурского пролива, который находится севернее большого города Сурабая (на Яве). На этой карте выделены: участок, где со дна моря добывали песок и точное местоположение искусственного острова, созданного из добытого песка / © Quaternary Environments and Humans (2025). DOI: 10.1016/j.qeh.2025.100068

Радиоизотопный анализ песчаника, в котором находились все окаменелости, показал, что возраст находок составляет от 162 до 119 тысяч лет. Эти слои относятся к шестой морской изотопной стадии (MIS6) — климатическая стадия, которая характеризовалась похолоданием и оледенением. Тогда уровень моря понижался, а Сундаланд был сушей, его ландшафт напоминал сухие саванны. Здесь паслись стада стегодонов, а за ними охотились хищники и люди.

Чтобы точно определить, к какому виду принадлежали фрагменты MS 1 и MS 2, исследователи сравнили их с останками Homo erectus из Китая и с острова Явы, а также с Homo floresiensis и другими представителями рода Homo. MS 1 оказался наиболее похож на представителей Homo erectus с Явы, живших там 140—92 тысячи лет назад. Вторую находку, MS 2, не удалось точно классифицировать, но она ближе к архаичным Homo.

Открытие команды Бергхёйса расширяет карту обитания Homo erectus. Оно доказывает, что эти древние люди заселяли не только вулканические высокогорья Явы, но и равнины Сундаланда. Они активно расселялись по открытым равнинам, которые в ту эпоху соединяли острова. Возможно, другие группы гоминид также мигрировали через эти земли. Но пока о них известно мало — все упирается в недостаток окаменелостей.

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Игорь Байдов
350 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# Зондский желоб
# плейстоцен
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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
13 секунд назад
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0
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Хорошо написано, спасибо! "Радиоизотопный анализ песчаника" - для такого возраста это наверняка уран-ториевый метод. Муторный и не совсем дешёвый процесс исследования двух изотопов урана и двух изотопов тория, включающий электролитическое осаждение металлических урана и тория на платиновые пластины. Датировал как-то образцы возраста МИС-5, был удивлён этой сложной и изощрённой технологией. Там и растворение в царской водке, и хроматографическое разделение, и ионообменные смолы, и альфа-спектрометрические измерения. Зато работает там, где радиоуглерод бессилен по возрасту.
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Николай Цыгикало
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Хорошо написано, спасибо! "Радиоизотопный анализ песчаника" - для такого возраста это наверняка уран-ториевый метод. Муторный и не совсем дешёвый

Ученые нашли первые окаменелости гомининов в затопленной части Азии

Евгений Керель
22 минуты назад
Стасюк, полностью согласен. Печально наблюдать как ответсвенные люди за развитие человечества, совершенно не занимаются этими вопросами в

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

Big Cat
2 часа назад
Поддерживаю Лукасфильм 💪💪 осталось создать игру стиле с боями и перелетами с планеты на планету, постройки коробля и много всего))

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

m k
3 часа назад
Aлек, поздравляю с 50 ым минусом !!!! ))))))

Китай отправит рой кубсатов для изучения опасного астероида

m k
3 часа назад
Aлек, "ребёнки " ?! А может "дети" правильнее будет сказано ?! Это так ты тут науку развиваешь кот учёный?! ))))) смеюсь не могу...

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

m k
3 часа назад
A., что же ды муфлон не минуснул того кто задал вопрос " а не еб....нет" ? Тебя только мой ответ так возмутил ? Где логика ?! . Видать тебя с детства

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

m k
4 часа назад
A., ну-ну..... мудила ты прыщавый, скорее ты свалишь отсюда. Истеричка учёная. )))

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Иван Колупаев
8 часов назад
Iskander, ничего не мешает запихать туда модуль для новой космической станции. Ровно так же ничего не мешает набить его под завязку спутниками

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

Андрей
8 часов назад
Александр, принято. 😞

Физики напечатали на 3D-принтере искусственную породу для добычи нефти

Predator
9 часов назад
Дмитрий, если для вас человек неуч если не знает КВАНТОВУЮ ФИЗИКУ ту вы умом не шипко пахнете.

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
Nikita, ребёнки это делают из эгоизма, а здесь случай - некому правильно учить! пределы допустимого нащупываются ad hoc

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
m, у меня другое предложение: отвалишь ты с сайта и не будешь задирать любого кто поставит тебе, грёбаному психопату, минус.я тебя тоже не трогал и

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
, а ещё обесточить - либо заложить ограничения в алгоритм выходного решающего слоя, тдтдтд ()

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Ярослав Серяков
11 часов назад
Что-то не так здесь с арифметикой: "Результаты оказались неожиданными: лишь 0,6 процента объектов из 517 признали «подходящими кандидатами» на

Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

Iskander Nixon
12 часов назад
Комментарий конечно опоздал, но такое впечатление складывается, что статейку идиот писал. Никакой Старшип, никакой конкуренции даже Фалькону-9 не

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

m k
12 часов назад
Aлек, вы смешны сир..... возомнил из себя великого учёного и радуешься. Я тебя не трогал дятла . Ответ мой был адресован человеку задавшему вопрос . На

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Mikhail Khramov
13 часов назад
А это точно не ИИ?

Фотограф сделал высококачественные снимки редких животных в густых джунглях Суматры

Стасюк V
14 часов назад
Да какая разница. Всё равно долететь туда не выйдет, даже до ближайшей к нам звезды Барнарда.

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Антон
14 часов назад
Дмитрий, завсегдатай научных шортсов 😂😂😂😂😂

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Aлек сей Нии_pet
15 часов назад
Алекс, это совсем другое! а на "суперладу" просто двигатель надо - но на него денег нет и план подгоняет,

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