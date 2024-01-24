Веганство беременной повлияло на вес ее ребенка так же, как курение

В западных странах (и до некоторой степени в России) все больше людей переходят на растительные диеты, объясняя свой выбор заботой об окружающей среде и благополучии животных. Однако, как показало новое датское исследование, женщины, придерживающиеся веганской диеты во время беременности, могут сталкиваться с определенными проблемами.

Научная работа, опубликованная в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, основана на данных Датского национального когортного исследования по беременности, которое охватило более 66 тысяч беременных женщин в период с 1996 по 2002 год. Среди них один процент участниц (или 666 человек) идентифицировали себя как рыбо-/птицевегетарианки, 0,3 процента (183 человека) были лакто/ововегетарианками и всего 0,03 процента (18 человек) придерживались веганской диеты.

Используя статистический анализ, исследователи изучили связь между различными типами растительных диет во время беременности и ее исходами. В сравнении со всеядными у матерей с веганским типом диеты отметили снижение среднего веса новорожденных на 240 граммов и более высокий риск преэклампсии — осложнения беременности, для которого характерны повышенное кровяное давление и белок в моче. Кроме того, продолжительность беременности среди них оказалась на 5,2 дня дольше. В сочетании с более низким средним весом при рождении это свидетельствует о снижении темпов роста плода.

Веганы также показали более низкий уровень потребления белка, что считается одним из ключевых факторов, объясняющих связь с низким весом при рождении. При этом различий в потреблении микроэлементов, когда учитывались витаминные добавки, между группами участниц не было. У беременных женщин, придерживающихся менее строгих форм растительных диет и употреблявших молоко, яйца или рыбу, ученые вообще не наблюдали негативных последствий.

Интересно, что степень влияния на массу тела при рождении сопоставима с установленной среди ежедневных курильщиков по сравнению с некурящими в этой когорте. Однако полученные результаты неокончательны, учитывая небольшое число веганов в исследовании — всего 18 из 66 тысяч участников.

Несмотря на растущую популярность веганской диеты в развитых странах, особенно среди женщин, ученые призывают к осторожности при выборе типа питания, ограниченного в тех или иных нутриентах, и необходимости более тщательного изучения влияния таких диет на здоровье матери и ребенка. Важно принимать во внимание не только сам факт приверженности веганской диете, но и баланс питательных элементов, необходимый для обеспечения полноценного развития ребенка и поддержания здоровья будущей матери, подытожили исследователи.

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