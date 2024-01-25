Сильный лидер помешал инновациям

Когда профессиональное сообщество сосредоточено вокруг одного или нескольких человек, в нем игнорируются инновационные предложения, а другие участники ведут себя одинаково.

Личные качества лидеров и их способы взаимодействия с подчиненными по-разному могут влиять на успех всего коллектива. Например, предприниматели-нарциссы достигают лучших результатов, если они трудоголики, а привлекательность полезнее для мужской карьеры, чем для женской.

Ученые из Сиднейского и Стокгольмского университетов (Австралия и Швеция соответственно) изучили социальные процессы не в одном коллективе, а в целом профессиональном сообществе. В ситуации, когда у лидера или лидеров ниши было непропорционально высокое влияние, менее авторитетные специалисты начинали следовать их примеру в принятии решений. Инновационные идеи при этом игнорировали или подавляли.

В качестве социальной системы, которая сосредоточена вокруг одного или двух индивидов, исследователи рассматривали фермерские хозяйства в 30 деревнях на острове Сулавеси. Было важно понять, от чего зависит выбор новых или привычных удобрений для деревьев какао. Результаты работы опубликовал журнал People and Nature.

Наблюдения, интервью и построение корреляций показали, что большинство сотрудников выбирали практики, которые использовали в работе «образцовые фермеры». Авторитет лидеров профессионального сообщества влиял как на логику принятия собственных решений, так и на отношение фермеров к инновационным идеям коллег.

По словам ученых, подобная социальная иерархия способна навредить устойчивому развитию и продовольственной безопасности. Участников коллектива лишают желания или возможности критически оценивать выбранную стратегию работы и предлагать способы сделать ее лучше — например, эффективнее или безопаснее.

«Если вы когда-нибудь наблюдали, как группа воспитанников детского сада играет в американский футбол, то знаете, что они бегут за ребенком, у которого мяч в руках, все одновременно. Чтобы стимулировать инновации, действительно нужны люди, которые играют разные роли и исследуют проблему с разных сторон», — пояснил Петр Матоус, один из авторов исследования.

Ученые подчеркивают, что централизация вокруг авторитетного меньшинства может усилить групповое мышление и создать культуру однородности. При этом, если те, кто наделен властью в сообществе, не будет прислушиваться к его менее авторитетным участникам, можно не заметить ценные новаторские идеи.

Мелкие фермерские хозяйства, по данным ООН, обеспечивают продовольствием около двух с половиной миллиардов человек по всему миру. От решений фермеров, как работать с собственными землями и удобрять посевы, напрямую зависит состояние окружающей среды. Слишком мало или много удобрений, опасные химические средства и устаревшие способы вести хозяйство могут негативно повлиять на мировую продовольственную безопасность.

Результаты исследования касаются не только сельского хозяйства. Они могут быть полезны для тех, кто возглавляет корпорации и другие профессиональные сообщества. По мнению ученых, необходимо обратить внимание на формы лидерства, при которых влияние распределяется более равномерно. Это, считают они, позволит найти более эффективные способы вовлечь сообщества в инновационные программы и проекты.

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