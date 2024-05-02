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12 минут назад
Юлия Трепалина
1
27

Ученые проверили, зябнут ли женщины больше мужчин

4.4

Считается, что женщины чувствительнее мужчин к холоду и склонны мерзнуть даже при комнатной температуре. Поскольку контролируемых сравнительных исследований по этому вопросу немного, группа американских ученых решила выяснить, насколько в действительности правдив стереотип.

Медицина
# восприятие
# мужчины и женщины
# половые различия
# температура воздуха
# тепло
# холод
Зябнущая девушка
© Olga Rolenko, Getty Images

Для эксперимента, результаты которого опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, привлекли здоровых и стройных молодых людей обоего пола — 16 женщин и 12 мужчин. Перед исследованием у них измерили ряд метаболических параметров, включая уровень бурого жира в организме, температуру кожи и тела.

Испытуемые по пять часов находились в комнате с регулируемой температурой, которую меняли от 17 до 31 градуса Цельсия. Для чистоты эксперимента всем выдали одинаковую одежду — рубашки, шорты или юбки и носки. При каждом температурном режиме участников опрашивали, насколько им комфортно и не мерзнут ли они. Кроме того, у добровольцев отслеживали признаки дрожи.

Вопреки ожиданиям, исследователи не выявили особых различий в температурном восприятии у мужчин и женщин и во вторичных показателях терморегуляции, включая поглощение глюкозы, электрическую активность мышц и температуру кожи. Большинство добровольцев начинали зябнуть при схожих температурных значениях. Аналогичная картина была и с проявлениями дрожи.

Хотя женщины физически миниатюрнее мужчин, а их тела выделяют меньше тепла, похоже, что несколько большее количество жира в их организме позволяло уравновесить чашу весов.

Вместе с тем по результатам эксперимента наименьшая комфортная температура для женщин оказалась даже чуть ниже, чем у мужчин, — 21,9 градуса Цельсия, плюс-минус 1,3 градуса. У представителей противоположного пола этот показатель зафиксировали на уровне 22,9, плюс-минус 1,2 градуса.

Кроме того, при снижении температуры в помещении метаболические изменения у женщин начинались несколько раньше, что помогало им сохранять тепло. По этой причине в более прохладной обстановке у участниц отмечалась немного более высокая температура тела, чем у испытуемых-мужчин.

В прошлых исследованиях некоторые ученые высказывались о том, что женщинам становится прохладно при более высоких температурах, чем мужчинам. Это объяснялось половыми физиологическими различиями в объемах выработки и потери тепла, а также неодинаковыми тепловыми потребностями мужского и женского организмов.

Однако новый эксперимент не подтвердил ни одну из этих гипотез. Авторы научной работы заключили, что размер и конституция тела, вероятно, в большей мере, чем пол, влияют на температурное восприятие и возникновение зябкости у людей.

Впрочем, такое небольшое исследование вряд ли поставит точку в вопросе. Чтобы сделать обобщающий вывод, нужны крупные испытания с обширной и разнообразной выборкой участников.

В 2019 году другая научная работа на выборке в полтысячи человек установила, что результаты женщин в тестах улучшаются при высоких температурах: хуже всего они справлялись при плюс 21, а при плюс 33 показывали итоги на 30% выше (для простых математических задач). У мужчин повышения результативности при решении простых задач с ростом температур не происходило.

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Медицина
# восприятие
# мужчины и женщины
# половые различия
# температура воздуха
# тепло
# холод
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Комментарии

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1 Комментарий

Иван Колупаев
Иван Колупаев
35 секунд назад
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И кто эту наименьшую комфортную температуру придумал... Почитаешь иных авторов так вообще при +16 спать надо.
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Pesos Urugay
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Pesos Urugay
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J jj
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