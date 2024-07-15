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Новое исследование подтвердило: женщины чаще мужчин бывают «самозванцами»
Синдром самозванца, при котором люди испытывают чувство незаслуженности своих успехов, не раз становился предметом исследований. В свежем метаанализе американские психологи рассмотрели свыше сотни научных работ по этой теме и обнаружили четкую тенденцию: женщины набирали больше баллов в тестах на выявление этого состояния.
Термин «феномен самозванца» появился в 1978 году в статье Паулины Кланс (Pauline R. Clance) и Сюзанны Аймс (Suzanne A. Imes). По их наблюдениям, многие успешные женщины были склонны считать, что люди их переоценивают, а свои достижения они связывали с удачей и другими внешними факторами либо с заблуждением окружающих.
Хотя описавшие явление психологи изначально предположили, что женщины сталкиваются с ним чаще из-за существующих в обществе стереотипов относительно пола и интеллекта, в последующем ученые приходили к противоположным выводам по этому поводу. Одни исследования показывали значительные различия в плане подверженности синдрому самозванца в зависимости от пола, но во многих работах говорилось, что их нет.
Прояснить вопрос взялась группа психологов из Калифорнийского государственного университета во Фресно (США). Применив метод метаанализа, позволяющий объединить предыдущие исследования по теме и выявить в них закономерности, расхождения или общие эффекты, ученые рассмотрели 108 научных статей о синдроме самозванца с участием более 42 тысяч мужчин и женщин.
Опросы в основном проходили в Северной Америке, Европе и Азии. Для оценки состояния применяли специализированные тесты, такие как «Шкала феномена самозванца П. Кланс» (Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS) и «Шкала феномена самозванца Харви» (Harvey Impostor Phenomenon Scale, HIPS).
Метаанализ подтвердил, что у женщин синдром самозванца стабильно проявлялся чаще, чем у мужчин. Сила эффекта по Коуэну составила 0,27 пункта. Авторы нового обзора отметили, что этот статистически значимый результат наблюдался в большинстве исследований.
Что касается противоположных выводов об отсутствии генденрных различий в ряде предыдущих научных работ, исследователи связали это с относительно небольшими размерами выборок.
«Разница не была „статистически значимой“, что и приводило к утверждениям об отсутствии гендерных различий или о „смешанных результатах“. Однако когда все эти небольшие исследования соединили в метаанализе, различия стали довольно очевидными», ― пояснил изданию Psypost профессор психологии Калифорнийского государственного университета во Фресно Пол К. Прайс (Paul C. Price).
Систематический обзор, опубликованный в журнале Current Research in Behavioral Sciences, также показал, что несколько более выраженная предрасположенность женщин к синдрому самозванца с течением времени не снижалась, несмотря на изменившееся в обществе отношение к вопросам пола.
Кроме того, исследователи отметили, что в сфере бизнеса половые различия проявлялись меньше, чем в науке и других областях. Результаты варьировались и в зависимости от региона. Например, опросы в Азии выявляли меньше различий между мужчинами и женщинами, чем в Европе и Северной Америке. Это может говорить о воздействии культурных факторов на проявление синдрома самозванца, хотя их роль не до конца ясна и требует дополнительного изучения.
Имеет ли негативные последствия для успешности и благополучия женщин их подверженность синдрому самозванца по сравнению с мужчинами, остается неясным. По словам авторов метаанализа, исследований, подтверждающих такую связь, пока не проводили.
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