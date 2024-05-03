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Домашние попугаи отличили созвон от видео с другой птицей
Между общением по видеосвязи и просмотром заранее записанного видеоролика с птицами домашние попугаи выбрали первое. Согласно данным ученых из Шотландии и США, живое общение этим птицам интереснее, чем наблюдение за другими попугаями.
В дикой природе попугаи живут стаями и постоянно общаются друг с другом. Когда эти птицы становятся домашними животными, то оказываются в одиночестве, в изоляции от других представителей своего вида. Из-за этого у попугаев может развиваться нежелательное поведение: например, чрезмерное хождение взад-вперед или слишком частое выщипывание перьев.
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии и Северо-Восточного университета в США в одной из предыдущих работ выявили, что в домашних условиях попугаям помогает взаимодействие с другими птицами с помощью технологий. В новом исследовании ученые сравнили, как попугаи реагируют на заранее записанные ролики и общение по видеосвязи в режиме реального времени. Полученные результаты представят на ведущей международной конференции по взаимодействию человека и компьютера — конференции Ассоциации вычислительной техники, которая пройдет 11-16 мая на Гавайских островах, в городе Гонолулу.
Авторы исследования провели эксперимент, который длился полгода. В его рамках владельцам девяти попугаев предоставили планшетные компьютеры, на которых были большие яркие кнопки с фотографиями других птиц, участвовавших в исследовании. Самих попугаев обучили звонить в колокольчик, когда они хотели взаимодействовать с экраном.
У птиц была возможность использовать планшет в течение 12 сеансов, общая длительность которых составила 36 часов. За каждый сеанс попугай мог делать не более двух звонков общей продолжительностью не более трех часов. При этом во время первых шести сеансов птицы общались с другими попугаями в режиме реального времени, а во время оставшихся сессий им включали записи уже состоявшихся видеозвонков. Каждый сеанс взаимодействия птиц с планшетом хозяева записывали на видео, чтобы затем поведение попугаев можно было изучить.
Анализ полученных данных показал, что попугаи значительно чаще хотели общаться вживую. Птицы «израсходовали» два звонка за сеанс в 46% случаев на этапе живых созвонов, а дважды за сессию включить заранее записанное видео они попросили только в 25% случаев.
Вовлеченность птиц во взаимодействие с компьютером варьировалась от попугая к попугаю. Тем не менее средняя длительность онлайн-созвона составила 266 секунд, а на просмотр видео попугаи тратили в среднем 166 секунд. Общее время, которое птицы провели за общением с другими попугаями, оказалось почти в четыре раза дольше, чем посвященное видеозаписям.
По словам владельцев попугаев, во время созвона птицы приближались к планшету, чтобы лучше видеть «собеседника», копировали поведение попугая по ту сторону экрана. Заранее записанные разговоры интересовали попугаев заметно меньше: птицы либо гораздо быстрее уходили от экрана, либо просто отказывались начинать «звонок».
«Один из хозяев рассказал, что его попугаю нравилось петь с другой птицей в режиме реального времени, но питомец быстро потерял интерес, когда на его пение во время просмотра предварительно записанного ролика не последовало ответа», — пояснили авторы научной работы.
В дальнейших исследованиях ученые планируют искать больше доказательств того, что попугаи способны различать живое взаимодействие и просмотр видеоконтента. По мнению исследователей, полученные результаты помогут наметить направления, в которых будут развиваться цифровые технологии для взаимодействия животных между собой и с людьми.
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