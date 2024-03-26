Роды обратили вспять биологическое старение женщин

Беременность вызывает значительный физиологический стресс для организма будущей матери, поэтому ее неоднократно связывали с биологическим старением. Теперь медики выяснили, что обращает этот процесс вспять.

Гинекологи, акушеры, репродуктологи и педиатры из Йельской медицинской школы и Калифорнийского университета (США) с помощью эпигенетических часов — ряда маркеров ДНК — получили оценки биологического старения у женщин во время беременности и после родов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Беременность, которой сопутствует сильный физиологический стресс, считают естественным испытанием для женского организма, способным выявить скрытые проблемы. Она также коррелирует с ускорением биологического старения, что доказали авторы научной работы 2023 года, изучавшие мышей. Это подтверждается показателями эпигенетических часов — совокупности эпигенетических меток ДНК, позволяющих определить биологический возраст ткани либо органа. В свою очередь, биологический возраст — лучший предиктор проблем со здоровьем, например сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Теперь команда американских медиков расширила выводы коллег. Они изучили образцы крови, взятые у 119 женщин на ранних, средних и поздних сроках беременности. Последние образцы 68 участниц сдавали примерно через три месяца после родов. С помощью этих данных исследователям удалось оценить скорость биологического старения женщин на основе главных компонентов эпигенетических часов — метильных меток PCHorvath1, PCPhenoAge и PCGrimAge.

Затем, применив обобщенные аддитивные модели, авторы работы проверили, связан ли срок беременности с ускоренным биологическим старением и обращаются ли эти эффекты вспять после появления ребенка на свет. В моделях также учитывали возраст роженицы, ее национальность, уровень образования, доход семьи, индекс массы тела до зачатия и прочее.

В результате исследователи обнаружили связь между сроком беременности и биологическим возрастом. Примерно на 18-й неделе ожидания малыша показатели скорректированного биологического возраста матери увеличились на 2,39 года для PCPhenoAge, на 1,19 года — для PCGrimAge, 2,52 года — для GrimAge2, 0,07 года — для PACE.

«Мы также наблюдали статистически значимый „обратный ход“ биологического старения по всем эпигенетическим биомаркерам начиная с позднего срока беременности и примерно до трех месяцев после родов», — добавили авторы статьи. Изменение оказалось неожиданно серьезным: некоторые женщины стали биологически моложе по сравнению с началом беременности — порой на целых восемь лет.

То есть, хотя беременность ускоряла биологическое старение, послеродовой период сопровождался явным восстановлением. Правда, не у всех оно было одинаковым: оказалось, участницы, которые до беременности были на грани ожирения, потеряли меньше лет биологического возраста за три месяца после рождения ребенка, чем женщины с нормальным ИМТ. В то же время у матерей, кормивших младенца исключительно грудью, биологический возраст снизился сильнее, чем у тех, кто вводил в детский рацион молочную смесь.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, сохраняются ли изменения в биологическом возрасте родившей женщины с течением времени и накапливаются ли такие эффекты при следующих беременностях.

«Точно так же мы не знаем, можно ли считать послеродовое снижение биологического возраста просто результатом его восстановления до состояния, предшествовавшего беременности, или же, что более провокационно, беременность может иметь омолаживающий эффект», — подытожил Киран О’Доннелл, один из авторов работы.

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