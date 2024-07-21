Ученые предложили новые таблетки от «клеточного голода»

Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.

Миллионы людей по всему миру страдают от этих заболеваний, которые не только снижают качество жизни, но и могут привести к серьезным осложнениям. Существующие методы лечения, такие как инсулинотерапия или препараты, имитирующие действие гормона глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), не всегда эффективны и могут иметь побочные эффекты.

Риску возникновения диабета второго типа подвержены самые обычные люди. Обычно это объясняют тем, что сахара в современном рационе значительно больше рекомендуемых норм, но на практике страдают им и те, кто потребляют немного сахаров. При этой болезни снижается способность организма вырабатывать инсулин. Этот гормон в норме помогает клеткам поглощать глюкозу. В итоге в крови глюкоза повышается, но в клетки не поступает. Постепенно они начинают умирать от голода. Это приводит к болезням сердца, инсультам, слепоте, почечной недостаточности и даже ампутации конечностей.

Чтобы предотвратить голодание клеток, ученые усовершенствовали способ «утолить» голод нейрогормональным путем. Исследователи обнаружили, что совместное применение GLP-1 препаратов с активатором рецептора меланокортина 4 (MC4R) или антагонистом рецептора меланокортина 3 (MC3R) может снизить аппетита до пять раз без побочных эффектов.

Рецепторы меланокортинов расположены в головном мозге и играют важную роль в регуляции аппетита и энергетического баланса. Глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) – это гормон, вырабатываемый в кишечнике, помогающий регулировать аппетит и уровень сахара в крови. Активация MC4R или блокировка MC3R повышает чувствительность к GLP-1, что и приводит к снижению аппетита и потере веса.

Своими достижениями авторы поделились в журнале The Journal of Clinical Investigation. Они надеются, что это открытие поможет создать более безопасные методы предотвращения и лечения ожирения и диабета второго типа. Больным диабетом даст возможность скорректировать лечение и снизить дозы препаратов, необходимые для достижения желаемого эффекта. И, возможно, подарит шанс тем пациентам, которые не реагируют на существующие лекарства.

Но это пока в теории. А на практике еще предстоит провести исследования на людях. Текущие эксперименты поставлены на мышах, организмы которых серьезно отличаются от человеческого. Тем не менее, высокая консервативность метаболических систем и наличие аналогичных белков и рецепторов у людей обнадеживает. Ученые уверены, что на людях это сработает аналогичным образом. Возможно, недалеко то будущее, в котором таблетками действительно можно будет наесться.

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