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Горожане оказались недовольны жизнью в городах
Новый анализ настроений жителей Великобритании старше 40 лет, показал, что горожане имеют более низкий уровень благополучия, удовлетворенности социальным и материальным положением по сравнению с жителями сельской местности. Но есть нюанс.
Новое исследование Центра городского психического здоровья Амстердамского университета бросает вызов общепринятому мнению о преимуществах городской жизни. С 1910-х годов доля городского населения в мире резко возросла, и по прогнозам к 2050 году достигнет 68 процентов. Города все сильнее влияют на наше психологическое состояние, поэтому понимание городского благополучия становится критически важным.
Адам Финнеман, вместе с коллегами задался вопросом, оправдана ли популярность городов с психологической точки зрения. Переводятся ли многочисленные экономические возможности в более высокую удовлетворенность жизнью горожан? Ведет ли богатство к большей социальной удовлетворенности? Действительно ли горожане чувствуют себя счастливее тех, кто живет дальше от городской среды?
В исследовании сравнивали городские и сельские районы, используя данные 156 000 человек в возрасте от 40 до 70 лет из британского Биобанка. При том учитывалась специфика городов и пригородов. То есть, если переводить на нашу страну, несложно заметить, что пригород Москвы – это местность зачастую городского типа, а пригород малого города – безусловно сельская местность, а то и вовсе непроходимая глушь. По этим критериям типы населенных пунктов были выравнены. Для этого использовали новую метрику урбанизации, основанную на расстоянии между людьми и ближайшим городским центром.
В итоге ученые выявили «парадокс привлекательности города». Оказывается, несмотря на более высокие доходы, горожане не имеют каких-либо психологических преимуществ. Напротив, жители густонаселенных районов демонстрируют худшие показатели по всем восьми измеряемым параметрам. А именно, горожане чувствуют себя значительно более одинокими, не рады своим семейным и дружеским отношениям. Удовлетворенность доходом, социальным и материальным положением значительно ниже. Общий уровень счастья и ощущения наличия смысла жизни также значительно ниже.
Исследование выявило и рост неравенства в плане удовлетворенности, особенно в отношении дохода и финансового положения. Самый высокий уровень неравенства наблюдается вблизи центров городов. «Это усиление неравенства в социальной и экономической сферах согласуется с теориями, согласно которым города непропорционально выгодны уже обеспеченным слоям населения», – отмечает Финнеман.
И все-таки итоговый вывод состоит в том, что «дальше» не значит «лучше». Благодаря новой методике оценки в работе смогли определить оптимальные расстояния от городов относительно их уровня урбанизации. «Области, расположенные недалеко от городов, но за их пределами [ближние пригороды — прим. ред.], демонстрируют самые высокие и равные уровни психологической удовлетворенности», – поясняет Финнеман. То есть самыми счастливыми оказались те, кто живет за чертой города, но все-таки рядом с ним.
В своей работе, опубликованной в июле 2024 года в Science Advances, авторы акцентируют внимание на том, что причинно-следственная связь у этого явления может быть и обратной: «Эти оптимальные расстояния могут быть результатом того, что туда переезжают уже счастливые люди, а не сами по себе эти места повышают благополучие. Таким образом, наши результаты не означают, что переезд в пригородные районы автоматически принесет психологическую пользу».
Тем не менее, чрезвычайно интересно выяснить, что же именно приносит счастье жителям пригородов и по возможности принести эти блага и обитателям высоток городов-миллионников. А пока точно можно сказать, что слова знаменитой песни: «Это в городе мне грустно было, а за городом — смеюсь», — теперь получили в научной работе.
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