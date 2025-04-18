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Сон защитил от инфекций
По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 1,2 тысячи различных инфекционных заболеваний. Ежегодно от них страдает невероятное количество людей — два миллиарда. Для 17 миллионов это причина смерти. Китайские ученые уверены: риск тяжелых осложнений из-за инфекций может значительно снизить здоровый сон.
Исследователи из Южного медицинского университета (Китай) тщательно рассмотрели связь между качеством сна и инфекционными заболеваниями. Они изучили данные о состоянии здоровья 397 523 человек из медицинской базы UK Biobank в возрасте 40-73 лет (54,9% женщин). Информацию о качестве и продолжительности сна получили из опросников.
Качество сна участников определяли исходя из его «правильной» продолжительности (семь-восемь часов), времени пробуждения, отсутствия бессонницы и дневной сонливости. Исследователи учли такие факторы, как пол, возраст, образование, наличие вредных привычек и сопутствующих хронических заболеваний.
Они проанализировали все случаи госпитализации, включая инфекции центральной нервной системы и желудочно-кишечные, сепсис и другие заболевания. Более чем за десятилетие (медиана — 13,5 года) в британские больницы попали 60 377 человек.
Риск госпитализации из-за инфекций, если бы сон всех участников исследования был нормальным, варьировался в зависимости от конкретного заболевания. Для сепсиса он был ниже на 9,1 процента, для инфекций печени — на 20 процентов; для всех типов инфекций в среднем — на 12,09 процента. Правда, статистически значимая связь наблюдалась только у тех, кто был моложе 60 лет, подсчитали ученые.
Интересно, что самыми важными среди характеристик здорового сна оказались его продолжительность и ранний подъем. Выводы ученые опубликовали в журнале Translational Psychiatry.
Авторы статьи подчеркнули: особенности исследования не позволили сделать окончательные выводы о причинно-следственной связи между сном и риском госпитализации в целом. Кроме того, оценивали участников из Великобритании, где общий уровень здоровья людей несколько лучше, чем во многих других регионах.
Исследования, посвященные влиянию сна на риск инфекционных заболеваний, проводили и раньше. Но в них рассматривали лишь отдельные составляющие этой взаимосвязи. Пока предполагается, что плохой сон отрицательно влияет на иммунную систему и сопротивляемость организма, поэтому опасность развития тяжелых инфекций и может увеличиваться. Однако это предположение нуждается в тщательной проверке в экспериментах и клинических исследованиях.
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