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Сон в одиночестве оказался здоровее сна с партнером
Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.
С эволюционной точки зрения сон — уязвимое состояние. Разум может удерживать вас от погружения в него, пока не почувствует отсутствие опасности. Один из способов обмануть мозг — физический контакт с надежным и любимым партнером. Предыдущие исследования показали, что женщины, которые счастливы в браке, спят лучше, чем одинокие дамы или те, кто имеет не удовлетворяющие их отношения с супругом. Дело в том, что физическая близость с любимым человеком может стимулировать выработку окситоцина, способствующего ощущению спокойствия и релаксации. Все это благотворно сказывается на сне.
Но не всегда сон с партнером может принести радость. Особенно часто это бывает в случае разницы в биоритмах, ведь если вы жаворонок, то ваша вторая половина может оказаться совой. В этом случае сон так или иначе будет нарушен у обоих. В других — сну может мешать храп партнера или его беспокойство по ночам.
Ученые из Мичиганского университета (США) провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что сон в одиночестве оказался все-таки более здоровым, чем сон с партнером. Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Ученые использовали беспроводные нейрофизиологические устройства для видеонаблюдения за несколькими грызунами одновременно в течение суток.
Исследователи заметили, что мыши жаждали физического контакта друг с другом перед тем, как заснут: они прижимались к другим особям. Это явление ученые называли соматолонгией — мотивацией к длительному физическому контакту. При этом у животных был выбор: спать вместе или в одиночку (им оборудовали удобные индивидуальные места для сна). Несмотря на это, грызуны все равно выбирали совместный сон с другими особями. Проблема в том, что в этом случае мыши зачастую нарушали сон друг друга — совсем как это происходит у людей.
С другой стороны, ученые обнаружили, что у мышей, которые спали вместе, наблюдалась синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна, бодрствования и быстрой фазы сна. Примечательно, что во время так называемой фазы быстрого движения глаз синхронизацию ритмов зафиксировали у совместно спящих братьев, но не у самок или незнакомых друг с другом мышей. Исследователи пришли к выводу, что ощущение безопасности во сне контролирует степень синхронизации. Вероятно, так происходит и у человека.
Повторим сказанное в начале: ранее другие научные группы выяснили, что сон с партнером для людей может быть полноценнее, чем без него. В связи с этим неясно, насколько результаты опытов на мышах можно перенести на человека. Для прояснения вопроса, очевидно, нужды дополнительные исследования.
Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.
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