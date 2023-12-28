  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 15:48
Ольга Иванова
4 566

Сон в одиночестве оказался здоровее сна с партнером

5.1

Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.

Медицина
# братья
# женщины
# мужчины
# мыши
# сновидение
Сон
Сон в одиночестве оказался здоровее сна с партнером / © Getty images

С эволюционной точки зрения сон — уязвимое состояние. Разум может удерживать вас от погружения в него, пока не почувствует отсутствие опасности. Один из способов обмануть мозг — физический контакт с надежным и любимым партнером. Предыдущие исследования показали, что женщины, которые счастливы в браке, спят лучше, чем одинокие дамы или те, кто имеет не удовлетворяющие их отношения с супругом. Дело в том, что физическая близость с любимым человеком может стимулировать выработку окситоцина, способствующего ощущению спокойствия и релаксации. Все это благотворно сказывается на сне.

Но не всегда сон с партнером может принести радость. Особенно часто это бывает в случае разницы в биоритмах, ведь если вы жаворонок, то ваша вторая половина может оказаться совой. В этом случае сон так или иначе будет нарушен у обоих. В других — сну может мешать храп партнера или его беспокойство по ночам.

Ученые из Мичиганского университета (США) провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что сон в одиночестве оказался все-таки более здоровым, чем сон с партнером. Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Ученые использовали беспроводные нейрофизиологические устройства для видеонаблюдения за несколькими грызунами одновременно в течение суток.

Исследователи заметили, что мыши жаждали физического контакта друг с другом перед тем, как заснут: они прижимались к другим особям. Это явление ученые называли соматолонгией — мотивацией к длительному физическому контакту. При этом у животных был выбор: спать вместе или в одиночку (им оборудовали удобные индивидуальные места для сна). Несмотря на это, грызуны все равно выбирали совместный сон с другими особями. Проблема в том, что в этом случае мыши зачастую нарушали сон друг друга — совсем как это происходит у людей.

С другой стороны, ученые обнаружили, что у мышей, которые спали вместе, наблюдалась синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна, бодрствования и быстрой фазы сна. Примечательно, что во время так называемой фазы быстрого движения глаз синхронизацию ритмов зафиксировали у совместно спящих братьев, но не у самок или незнакомых друг с другом мышей. Исследователи пришли к выводу, что ощущение безопасности во сне контролирует степень синхронизации. Вероятно, так происходит и у человека.

Повторим сказанное в начале: ранее другие научные группы выяснили, что сон с партнером для людей может быть полноценнее, чем без него. В связи с этим неясно, насколько результаты опытов на мышах можно перенести на человека. Для прояснения вопроса, очевидно, нужды дополнительные исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# братья
# женщины
# мужчины
# мыши
# сновидение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Дек
Бесплатно
Флора и растительность севера Среднесибирского плоскогорья
Центр «Архэ»
Онлайн
Мастер-класс
30 Дек
Бесплатно
Наука под микроскопом
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
03 Янв
1150
Фантастическая наука
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
04 Янв
1500
Рождение и жизнь звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Мастер-класс
04 Янв
Бесплатно
Японская каллиграфия
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Экскурсия
05 Янв
1500
Движенья нет, сказал мудрец брадатый..?
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
07 Янв
700
Астрофизические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Янв
Бесплатно
Возможности этики. Пролегомены к этике Хайдеггера
Сигнум
Москва
Лекция
09 Янв
600
Скандинавская средневековая баллада: встреча с европейской культурой
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:48
Ольга Иванова

Сон в одиночестве оказался здоровее сна с партнером

Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.

Медицина
# братья
# женщины
# мужчины
# мыши
# сновидение
Вчера, 16:03
Дарья Губина

Найдена самая далекая высокоэнергетическая активная галактика

Телескоп LST-1 из Массива черенковских телескопов «совершил» свое первое научное открытие. С помощью телескопа астрономы засекли мощное излучение от квазара OP 313, что сделало этот объект самой далекой высокоэнергетической активной галактикой из известных нам.

Астрономия
# активное ядро галактики
# квазары
# космос
Позавчера, 15:11
Дарья Губина

От «дрессировки» бактерий до фундаментальной физики: 10 удивительных современных технологий

Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.

Hi-Tech
# бактерии
# изучение космоса
# космос
# Луна
# марс
# Россия
# технологии
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
25 декабря
Мария Азарова

Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.

Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
25 декабря
Алиса Гаджиева

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Раннесредневековая бронзовая фурнитура аварского пояса навела ученых на мысль, что разные народы Центральной и Восточной Европы были связаны одной тайной системой верований.

История
# аварский каганат
# археология
# металлургия
# мифология
# средневековье
# темные века
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Малое Магелланово Облако состоит из двух галактик

    1 час назад

  2. В ПНИПУ нашли способ улучшить двигатели

    3 часа назад

  3. Найдена самая далекая высокоэнергетическая активная галактика

    Вчера, 16:03

  4. Сон в одиночестве оказался здоровее сна с партнером

    Вчера, 15:48
Выбор редакции

Чего ожидать от нейросетей в будущем? Разговор с руководителем научного отдела «Яндекса» Артемом Бабенко

Позавчера, 14:31

Последние комментарии

Sam Dowson
8 минут назад
Герань-3

Фото: новый иранский ударный дрон Shahed-238Фото: новый иранский ударный дрон Shahed-238

Елена М.
2 часа назад
Уникально и удивительно! Благодарю за возможность прикоснуться к этому незнакомому миру. И вместе с тем - мне без пояснений специалиста трудно

Объявлены победители конкурса подводной фотографии DPG Masters 2023Объявлены победители конкурса подводной фотографии DPG Masters 2023

Gendel
9 часов назад
Всё это фигня. Хочешь бросить курить - просто бросаешь. А не хочешь - ищешь оправдания и поводы. Хотя, опаснее иногда бросать, чем продолжать. Говорю

Быстрые прогулки помогли бросить куритьБыстрые прогулки помогли бросить курить

Иван Колупаев
9 часов назад
Поначалу нейросеть не хотела сотрудничать и рисовала няшных мишек и зайчиков 😲 Орешек знанья оказался тверд. Но запроса так с пятого раскололась

Нейросеть показала, как выглядели бы герои саги «Звездные войны» в аниме Нейросеть показала, как выглядели бы герои саги «Звездные войны» в аниме 

Иван Колупаев
9 часов назад
Гена Пастухов, просто замах-то был на рубль, "редакция держит читателей за идиотов", ожидалась интрига с разоблачением, а случился душнила которому

«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

WKoDHiK Несравненный
11 часов назад
Ваня Зайцев, как по мне, так обиван похож на викингов из саги о винланде)

Нейросеть показала, как выглядели бы герои саги «Звездные войны» в аниме Нейросеть показала, как выглядели бы герои саги «Звездные войны» в аниме 

Гена Пастухов
11 часов назад
Иван Колупаев, ну, не все же. Знаю довольно много (местных) случаев, когда люди (чаще мужчины) уходили на пенсию и вскорости умирали. От слишком

Ученые назвали 15 факторов, повышающих риск развития ранней деменцииУченые назвали 15 факторов, повышающих риск развития ранней деменции

Гена Пастухов
11 часов назад
Иван Колупаев, что вы так нервничаете? Премию слишком большую дали? Я, вроде, сразу и написал: "люди с нормальным развитием обычно понимают текст с

«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

Сергей Петрович
12 часов назад
Александр Березин, Ответ из серии :"Все, что вы написали - неправильно, надо слушать меня (Александра Березина) - я во всем прав". Типично для

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
13 часов назад
О том что Луна-25 в итоге разбилась скромно умолчали. Я понимаю что эту Луну не пнул только ленивый, но как-то не совсем честно упоминать лишь о

Инфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 годаИнфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 года

Алексей
14 часов назад
Тот случай, когда два взрыва ракеты у одних выглядит бОльшим успехом, чем 117 безаварийных стартов у других

Инфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 годаИнфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 года

Э. Нур
17 часов назад
Общие выводы в статье автор делает вполне себе верные. Но так, как он к ним подбирается, вызывает недоумение. Ну хорошо, Лондон начал свой путь к

Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?Предсказания Saxo Bank: конец капитализма, эпидемия ожирения и уничтожение ИИ. Все так и будет?

Александр Ковшов
18 часов назад
1 2, типичный пример коммента либерального *добра* нации. По сути цифр и дат есть возражения? Чет ЦИПСО запахло!

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Александр Ковшов
18 часов назад
Иван Колупаев, по опросам некоторым еще в 2015г треть янки были уверенны- таки да, СССР забомбил Хиросиму. И 30% молодых ЯПОНЦЕВ!!! Вот шо НЛП с кучей

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Александр Ковшов
18 часов назад
, Ну извиняйте- с цифрами госдепа или Геббельса все еще хуже. Кстати, как раз советские цифры и посейчас признаются нормальными историками на вами

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Александр Ковшов
18 часов назад
Иван Колупаев, это традиции либерастии, заложенные еще в 70-е годы всякими голосами типа ГА. Давить на эмоции, на стотыщпицот мильенов замученных и

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Виктор Ларионов
18 часов назад
>Посадочный модуль несет в общей сложности 20 полезных нагрузок или грузов, в том числе 5 из инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services. У групп полезной

Лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic установили на ракете ULA VulcanЛунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic установили на ракете ULA Vulcan

Марат Назмутдинов
18 часов назад
Михаил Котик, навстречу месте нужно шагать не столько с верой в сердце, сколько- со знаниями в голове, иначе мечта так и останется лишь пустой

Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Александр Ковшов
18 часов назад
Полуслепой Пью, результаты переписи в студию!!!

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Александр Ковшов
18 часов назад
Тот, янки все равно вмешались бы. Без СССР их война с Японией длилась бы на 1.5-2 года дольше и унесла бы более 50000 жизней американцев. Это их мнение,

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить