«Синдром жареного риса» впервые поразил половой член

Житель Ливана столкнулся с необычным состоянием: пищевое отравление, вызванное грамположительными бактериями Bacillus cereus, проявилось на его пенисе. Этому предшествовали ужин и половой акт.

Урологи из Медицинского центра Американского университета в Бейруте (Ливан) в отчете для журнала Annals of Medicine and Surgery рассказали об уникальном случае из практики: 38-летний мужчина обратился в клинику со стойким отеком и покраснением полового члена. Пациент сообщил, что за день до появления этих симптомов отужинал с семьей блюдом из риса, затем занялся вагинальным сексом с женой. Спустя несколько часов у него начались рвота и диарея. У партнерши никаких признаков заболевания желудочно-кишечного тракта не проявилось.

Медики отметили, что мужчина не имел хронических болезней в анамнезе, прошел через обрезание в детстве, был заядлым курильщиком и состоял в моногамных отношениях с супругой. При осмотре подтвердились покраснение и шелушение головки полового члена и субкоронарной области, а также нагноение сбоку от уздечки. Для диагностики врачи взяли мазок.

Пациенту назначили лечение: воздержание от половых актов и мастурбации, обработку пораженной области мазью с фузидовой кислотой (антибиотик) три раза в день после тщательного мытья. По прошествии уже двух суток больной почувствовал улучшение, а спустя месяц полностью выздоровел.

После 24 часов инкубации в мазке обнаружили рост грамположительных палочкообразных бактерий Corynebacterium aurimocosum, эпидермального стафилококка Staphylococcus epidermitis — оба свидетельствуют о нормальной флоре. Но медиков насторожило наличие бактерий Bacillus cereus, вызывающих пищевое отравление.

«Пенильные инфекции кожи обычно возникают вследствие проникающих травм и в основном вызваны стрептококками группы А, золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus), анаэробными бактериями и передающимися половым путем. <…> Присутствие B. cereus в урологическом мазке нашего пациента — первый случай такой необычной пенильной инфекции, хотя известно, что эти бактерии пусть и редко, но провоцируют широкий спектр инфекций, не связанных именно с желудочно-кишечным трактом. В список входят такие серьезные состояния, как бактериемия, менингит, эндокардит, эндофтальмит, пневмония», — рассказали авторы отчета.

Патогенность Bacillus cereus зависит от вырабатываемых ими порообразующих энтеротоксинов, поражающих тонкую кишку. Симптомы — боли в животе, спазмы, рвота, диарея — появляются через 6-15 часов после приема зараженной пищи, хранившейся более двух часов. Эти токсины стабильны по уровню pH и устойчивы к теплу. В описываемом случае, по мнению врачей, источником пенильной кожной инфекции стали испражнения, загрязнившие пенис после полового акта.

Что такое «синдром жареного риса»

«Синдром жареного риса» — пищевое отравление, вызванное бактериями Bacillus cereus, которые растут не только в почве, но и в том числе в крахмальной среде. По данным американского Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, в Соединенных Штатах каждый год регистрируют более 63 тысяч заболеваний ЖКТ, спровоцированных Bacillus cereus, а с 2005 по 2007 год зафиксировали 13 подтвержденных вспышек.

Такое отравление прозвали «синдромом жареного риса»: если оставить блюдо при комнатной температуре, в нем могут вырабатываться токсины, ведущие к возникновению рвоты и не уничтожающиеся при повторном нагреве. Виновником может выступать не только рис, но и картофель, макароны и сыр. Диарея же чаще всего возникает на фоне аналогичного отравления мясом, молоком, овощами и рыбой. И люди, и животные восприимчивы к пищевой инфекции, вызванной B. cereus, однако к смертельному исходу она приводит редко.

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