Вблизи центра Млечного Пути обнаружили необычный радиокруг

В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.

Впервые загадочные космические круги — светящиеся кольца — открыли в 2019 году с помощью австралийского телескопа Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). Тогда исследователи пришли к выводу, что речь идет о новом типе астрономических объектов, которые получили название Odd Radio Circles (ORCs), то есть «странные радиокруги».

Примечательно, что «странные радиокруги» не видны в рентгеновских, инфракрасных или оптических диапазонах и располагаются в областях высоких галактических широт. Это означает, что они либо находятся в пределах нашей Галактики, либо являются внегалактическими. Считается, что «странные радиокруги» образовались в результате выброса вещества из ближайших галактик после слияния сверхмассивных черных дыр или взрыва сверхновых звезд. Но истинная причина их происхождения неизвестна.

Обнаруженный недалеко от центра Млечного Пути светящийся объект получил название J1802-3353, или Kýklos (в переводе с греческого языка — «круг»). Он сильно отличается от всех наблюдаемых ранее. Во-первых, этот объект тонкий и неоднородный, а во-вторых, представляет собой почти идеальную окружность.

По мнению исследователей, Kýklos — совершенно неизвестная структура, порожденная массивной и нестабильной звездой, в частности звездой Вольфа — Райе. Звезды этого типа очень горячие и редко встречаются в наблюдаемой Вселенной. Они также обладают яркой светимостью, а свою внешнюю оболочку теряют из-за сильных звездных ветров.

«Основываясь на имеющихся ограниченных данных, морфологические и спектральные характеристики J1802-3353, по-видимому, соответствуют характеристикам звезды Вольфа — Райе», — отметили авторы исследования, принятого к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Однако пока что звезд Вольфа — Райе внутри радиокруга J1802-3353 не обнаружили, поэтому следующим шагом станет работа с космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Исследователи надеются, что полученные с его помощью данные помогут раскрыть тайну странного светящегося объекта вблизи центра нашей Галактики.

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