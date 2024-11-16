Византия и Россия: как мы стали наследниками Восточной Римской империи? Интервью с Сергеем Прокопенко

«Византия создала блестящую культуру, может быть, самую блестящую, какую только знали Средние века, бесспорно, единственную, которая до XI века существовала в христианской Европе», — сказал в свое время французский историк Шарль Диль. Но коллеги с ним не согласились. Так появилось множество мифов о Византии. В какие из них мы верим до сих пор? Что мы взяли от Восточной Римской империи, кроме куполов на храмах и православия? Почему Петр I не любил Византию и когда началось противостояние между Россией и Западом? Об этом Naked Science рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Белгородского государственного национального исследовательского университета, директор Научно-популяризаторского центра Станислава Дробышевского Сергей Прокопенко.

[Naked Science]: С чего начались связи между Русью Византией?

[Сергей Прокопенко]: К периоду окончательного оформления славян как этноса, Византия была доминирующим государством. Примерно, как США в конце 1990-х годов. Византийские авторы, такие как Прокопий Кесарийский или Маврикий, тогда называли славян анты или склавины. Они считали славян варварами. Это и понятно — у наших предков на тот момент отсутствовала государственность и письменность. Они исповедовали язычество и вели себя достаточно агрессивно, регулярно совершая набеги, разоряя византийские территории. А в VII-VIII векaх даже заселили территории Византийской империи, дойдя до Пелопоннесского полуострова. Римские императоры периодически переселяли племена славян с Балкан в Малую Азию для борьбы с персами и арабами, однако эта миграционная политика провалилась: переселенцы нередко переходили на сторону врага, а на Балканах славян было столь много, что в Фессалониках, родном городе святителей Константина и Мефодия, все с детства говорили на греческом и славянском одновременно.

Неудивительно, что византийские авторы описывали славян нелицеприятными словами. При этом Византия продолжила политику договора с федератами — союзниками Римской империи, которые жили по ее границам и охраняли территории. Византийцы были дипломатами — с кем-то они предпочитали договориться, а с кем-то — воевать. Поэтому хитрость и расчетливость византийцев и в самом деле стали нарицательными.

[NS]: Что было дальше?

[СП]: В 860 году на политическую арену выходит союз племен «Рос», воины которого дерзко нападают на Константинополь. Через два князь Рюрик и его дружина прибыли в Ладогу. Именно в это время демонстрирует бурный рост Рюриково городище и позднее основывается Великий Новгород. Но как раз с VII по IX века Византия переживает очень серьезный натиск со стороны арабов, когда были перерезаны торговые маршруты, а ведь Константинополь в те времена был великолепно развитым торговым центром, где можно было купить и продать все, что угодно.

Тогда и стал оформляться знаменитый путь из варяг в греки, вокруг которого начало формироваться наше государство. Развивалась торговля и в рамках второго пути — из варяг в хазары. Понятно, что при формировании государственности, Русь начала активно встраиваться в торговые отношения с Константинополем. Отныне они не только воюют, но и торгуют.

Византийская империя в период наибольшей территориальной экспансии к 555 году после завоеваний Юстиниана I / © Red4tribe, ru.wikipedia.org

Уже тогда в сознание славян активно проникает христианство — задолго до крещения Руси. Вспомните хотя бы крещение княгини Ольги — прежде чем, Владимир крестил Русь, почва для этого уже была подготовлена. Наконец при языческой реформе Владимира Святославовича мученически погибли за веру два варяга-христианина, что говорит о существовании в Киеве христианской общины до 988 года.

[NS]: Византия была центром культуры и технического прогресса. Что в этом плане переняли от нее славяне?

[СП]: Учитывая мощнейшее влияние, конечно, мы не могли не перенять достижения Византии. При этом простое копирование плодов никогда не принесет успеха— нужна собственная переработка. Происходит мощнейший всплеск развития культуры — и материальной, и духовной.

Благодаря взаимодействию с Византией Русь за короткий промежуток времени преодолела несколько этапов своего развития. В итоге наши предки очень быстро освоили азы литературы и искусства, которые транслировала Византия. Причем важно помнить, что Восточная Римская империя в отличие от европейской версии развития, перенявшей традиции Западной Римской империи, не имела разрыва с Античностью.

После определенного краха Западной Римской империи Европа как бы переформатировалась и воссоздавалась заново. А вот Византия продолжила свое развитие без этого разрыва. Этот опыт и был передан нам.

[NS]: Какие конкретно есть примеры этого, памятники?

[СП]: Из Византии к нам пришло каменное зодчество. Например, Десятинная церковь во Киеве (не сохранилась). Ее строили византийские мастера, а вот в возведении соборов Святой Софии в Киеве, Новгороде и Полоцке принимали участие уже и русские мастера. Ничего зазорного на Руси не находили и в копировании. Об этом мы знаем, например, потому что каменная кладка того же собора Софии в Киеве чередуется слоями плинфы — широкого обожженного кирпича, который применяли византийцы при сооружении зданий для повышения их сейсмоустойчивости.

Для Русской равнины это было неактуально, но поначалу соборы на Руси в самом деле строили с использованием плинфы. Потом это явление закрепилось в русском зодчестве и просуществовало вплоть до XV века.

Кроме каменного зодчества, из Византии к нам пришли фрески, мозаики, иконопись. Все чудотворные русские образы, согласно преданиям, восходят к временам Константина и Владимира Мономахов, то есть к XI-XII векам, как и державные символы — шапка Мономаха, бармы, скипетр с державой. В Византии были мозаики и фрески светские, но дошло до нас их меньше, чем древнерусских.

Многие ремесла также пришли к нам из Константинополя. Например, стеклодувное мастерство, изготовление плинфы, ювелирные техники работы по серебру и золоту (скань, зернь, чернение, золочение и так далее), златошвейное мастерство, вышивка по шелку и атласу.

[NS]: В советское время о Византии и связях с ней предпочитали не говорить, поэтому мы не так много знаем. Какие факты о ней в результате этого стали уделом лишь историков? В какие мифы мы верим до сих пор?

[СП]: Действительно, есть такая проблема. В рамках исторической науки Византия — это государство, память о котором пытались предать забвению и серьезно не изучали. На западе при этом, если ее и исследовали, то как бы «свысока». Поэтому очень много мифов (причем, они международные) о Византии возникло в результате работ именно западных ученых.

Первый из них — сам термин «Византия». Он был введен в научный оборот немецким историком Иеронимом Вольфом в 1557 году. Именно он использовал слово «Византия» для обозначения Восточной Римской империи в своем труде «Корпус византийской истории». Этот термин происходит от наименования древнегреческой колонии — Византий, основанной дорийскими колонистами из Мегариды в VII веке до нашей эры на месте будущего Константинополя. Тем самым историки как бы фиксировали разрыв Византии и Римской империи, не признавая преемственность.

Термин закрепился и потом кочевал из труда в труд. На самом деле правильно называть Византию Восточной Римской империей или просто — Римской империей. Византийцы и сами себя именовали римлянами (ромеями). При этом Восточная Римская империя в VII веке отказалась от латинского языка как государственного и перешла на греческий — главный для большего числа населения государства.

Русы под стенами Константинополя (860 год) / © ru.wikipedia.org

Отсюда родился еще один миф, будто Византия — исключительно восточный центр и никакого отношения к европейской цивилизации не имеет. На самом деле, это та же Европа — цивилизация, которая возникла на основе римской государственности, христианства и греческой культуры.

Византия — не в меньшей, а в большей степени носитель европейских ценностей, поскольку — как я уже сказал выше — в ее истории не было разрыва с Античностью.

Еще один миф, что история Византии — это история медленного упадка и деградации. Это неправда. Восточная Римская империя — это период расцвета архитектуры и искусства. Культура была на высочайшем уровне. Из большого количества источников известно, что средний уровень образованности населения Константинополя в среднем был в районе 60-70 процентов. Это означает, что больше половины людей умели читать и писать. По тем временам это очень много.

В то же самое время на остальной территории Европы эти показатели были в несколько раз ниже. Можно привести примеры открытий византийских ученых, которые малоизвестны, но опередили свое время. Например, философ и астроном Никифор Григора еще в 1326 году рассчитал неточность юлианского календаря. Он предложил реформу византийскому императору, но ему отказали. Зато в XVI веке по указанию папы Римского Григория XIII эти подсчеты использовали для составления григорианского календаря уже в Европе.

Другой миф: Византия — это глубокое Средневековье с жестким патриархатом, с сильной монархической властью и чуть ли не тоталитарное государство. На самом деле все было несколько иначе. Уже в Кодексе Юстиниана в VI веке было закреплено, что все равны перед законом — даже император. По тем временам это было очень прогрессивно.

Женщины в Византии тоже пользовались определенными свободами. А если сравнивать со средневековым Западом, то это просто космос! Богатые и аристократические дамы не только входили в элиты, но и принимали участие в крупных и судьбоносных решениях страны. Если сравнивать Константинополь и Париж XII-XIII веков, то это как уподобить современную Москву небольшому российскому провинциальному городку.

[NS]: Как Византия утратила свое могущество?

[СП]: Империи не исчезают просто так. Утрата могущества Византии — длительный, растянутый во времени процесс. И на это оказывало влияние множество факторов. Частично это связано с завистью Западной Европы.

Когда у них получилось захватить Константинополь в 1204 году, то они разграбили его, не стесняясь. Но этот факт не нужно преувеличивать, как принято сегодня, например, у некоторых интеллектуалов. Потому что были и внутренние причины: в первую очередь разрыв церковного и государственного организма, духовного и реальной политики.

Если Византия в период своего расцвета объединяла все народы, не взирая на их этническое происхождение (главное, чтобы исповедовали христианство), на поздних стадиях развития государства возникает проблема «эллинского национализма». А ведь когда-то даже императоров-греков в Византии по численности было меньше, чем тех же армян.

Центральная власть постепенно теряет контроль над отдаленными территориями. К этому добавляется постоянный конфликт с соседями — турками. Вместе с ослаблением центральной власти большую роль начинает играть элита на местах. Все это приводит к ослаблению государства. Иноверцы в большом количестве начали проникать на территорию Восточной Римской империи, что повысило градус сепаратизма.

[NS]: Из Византии пришло противостояние между Россией и Западом?

[СП]: Очень сложный вопрос. Я вижу в этом противостоянии целый комплекс факторов. В свое время Византия была соперником Европы, и она добилось того, чтобы конкурент исчез. Но действительно ли нас восприняли, тогда как наследника Византии? На мой взгляд, ничего подобного не было.

Да, мы переняли элементы культуры и религию Восточной Римской империи, но изначально у Запада отношение к нам было как к неким варварам, которые живут на окраине мира в рамках малозначительного государства. Их мысли относительно нас сводились к тому, чтобы с нами торговать и по возможности приобщить к «европейским ценностям». Вспомним походы крестоносцев на северо-запад Руси или торговлю англичан с Иваном Грозным.

Но как только наше государство начало оформляться как крупное образование, претендующие на статус империи, начиная, наверное, со времен Ивана III, постепенно разворачивается противостояние между Западом и Русью.

Крайне серьезную угрозу в нас рассмотрели в период Ливонской войны в XVI веке. И эта нелюбовь сопровождает нас до настоящего времени. В основе этого страха лежит непонимание нашей ментальности и наша инакость. Мы для них непредсказуемая цивилизация. Мы живем и мыслим не так как Запад.

Даже если с нами сотрудничают в определенные периоды от безысходности, нас все равно опасаются. А при любой удобной ситуации они готовы с нами расправиться — об этом свидетельствует вся история нашего взаимодействия. Если мне приведут хотя бы один серьезный факт того, что Запад в самом деле желает развития России, что это желание системное, которое проявляется на протяжении многих десятилетий, то я готов изменить свое мнение. Прибавьте к этому религиозное противостояние — католиков и православных.

[NS]: Из-за ориентации на Запад Петр I не любил Византию?

[СП]: Петр Алексеевич рос в условиях начальной стадии модернизации российского государства в период правления его батюшки Алексея Михайловича Романова. На его мировоззрение оказало влияние позиция близких к нему людей, например, архиепископа Феофана Прокоповича — западника по взглядам. И чего греха таить — на тот момент Запад действительно был очень мощным центром технологий и инноваций.



Позиция Петра понятна. Он хотел завершить модернизацию страны. А как это сделать, если не заимствовать передовые технологии и опыт? Но Петр не забывал и об адаптации: все его реформы проведены, конечно, очень хаотично, но при этом там четко прослеживается приспособление к нашим реалиям.

Да, будучи западником, Петр не хотел связывать настоящее России с Византией. Потому что считал, что руководство этой страны дискредитировало себя тем, что империя исчезла, «позорно» проиграла, выбрала «показное благочестие», вместо решения насущных проблем. Он ошибался — все было как раз наоборот. Византия пала, утратив идеологическую основу. А вот связи с более ранними периодами Римской империей он, вероятно, вполне допускал. Это проявлялось, например, в церемониальных вещах.

Петр судил о Византии преимущественно по трудам современников – французских ученых. По русской традиции он называл государство «Греческим царством». Осуждал его за слабость власти императора и отсутствие хорошей армии (скорее видел в нем пороки не греков, а допетровской эпохи в России).

Но Петр I — не единственный человек, который неправильно понимал Византию. Вспомним, допустим, Екатерину II. Ее известный греческий проект по воссозданию Византийской империи — это были больше намерения, чем реальность. Екатерина II рассматривала восстановление Византии в большей степени как реставрацию скорее Римской империи II-III вв., нежели Восточной Римской империи во всех ее особенностях и проявлениях.

В рамках «греческого проекта» Екатерина II в 1782 году распорядилась выстроить близ Царского Села символическую реплику Софийского собора Константинополя / © Vitold Muratov (Витольд Муратов), ru.wikipedia.org

[NS]: Почему Москва так и не стала Третьим Римом?

[СП]: Я считаю, что в каком-то смысле мы стали Третьим Римом. Почему это не стало нашей государственной идеологией? Потому что изначально не было такой задачи. Все же эта концепция возникла в лоне Русской православной церкви и светскими властями в комплексном виде не была востребована. Время от времени к ней могли обращаться, но она не стала основой нашей государственной идеологии.

Идею «Третьего Рима» обосновывал старец Филофей в письмах к псковскому наместнику дьяку Михаилу Мунехину и великому князю Василию III, при котором Псков вошел в Российское государство. Нужно это было, чтобы псковичам втолковать, что церковное единство возможно только с Москвой, а не с Константинопольским патриархом, который в начале XVI века был под турками, а в соседних с Псковом православных землях проводил линию великих князей литовских (соперников Москвы).

[NS]: Если говорить о нематериальных ценностях, то что мы взяли от Византии, кроме православия?

[СП]: Духовный образ мышления. Это ключевой момент, то, что нас отличает от рационально мыслящего Запада. Мы часто поступаем иррационально. У нашей страны есть миссия и этого не нужно стесняться, а наоборот, надо смело об этом заявлять. Причем эта миссия — не навязывание своей точки зрения всем остальным, а организация всех вокруг для мирного и созидательного развития.

Мы взяли от Византии и желание учиться, воспринимать чужой опыт. Мы готовы меняться. не изменяя себе. Российской (русской) цивилизации, как и Византии свойственна надэтничность, что является нашим преимуществом и фактором развития. Наша задача учесть урок Византии и не допустить негативного сценария деградации государства.

Взяли и государственную символику: образ святого Георгия (на монетах и гербах), двуглавый орел, понятия «царства», «самодержавия», письменное законодательство, литературные формы (летопись, повесть, жития), кириллический алфавит, грамматику и многое другое.

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