Социопсихологи описали идеальную сексуальную активность мужчин и женщин с точки зрения общества

Недавний опрос немецких ученых подтвердил распространенность двойных стандартов по отношению к сексуальной активности мужчин и женщин. Также исследователи узнали, какое число половых партнеров у первых и вторых людям представляется самым оптимальным.

В научной литературе не раз отмечалось, что в обществе по-разному относятся к сексуальной активности мужчин и женщин. Ее высокий уровень у сильной половины человечества чаще расценивают одобрительно, но такое же поведение у представительниц прекрасного пола осуждают, требуя большей сдержанности.

Впрочем, выводы о подобных двойных стандартах в исследованиях не всегда совпадали, поэтому специалисты в области социальной психологии из Саарского университета (Германия) решили разобраться в вопросе детальнее.

Для нового исследования, опубликованного в журнале Social Psychological and Personality Science, набрали две группы испытуемых. В первую вошли 190 человек 19-40 лет, преимущественно из числа студентов одного из средних немецких вузов и их окружения. Вторую из 170 добровольцев того же возраста сформировали с помощью онлайн-платформы Clickworker среди жителей Германии. Общая выборка составила 342 человека, поскольку 18 участников исключили, как неподходящих. За прохождение опроса полагалось небольшое денежное вознаграждение.

Людям из обеих групп предложили представить, как окружающие отнеслись бы к 25-летнему мужчине или женщине с одним из семи уровней сексуальной активности: от очень низкого до очень высокого. Для оценки использовали семь показателей: количество долговременных сексуальных партнеров и случайных связей на протяжении жизни, возраст начала половой жизни, число половых контактов и мастурбаций в неделю, частота возникновения сексуального желания и эротических фантазий в день.

Результаты опроса указали на уже известные ученым двойные стандарты в сексуальной сфере. Люди действительно более позитивно оценивали высокую сексуальную активность мужчин, а в случае с женщинами большее одобрение вызывала сдержанность в сексе. В то же время исследование выявило ранее не отмеченный нюанс. Оказалось, что наиболее предпочтительным в социуме считают умеренный уровень сексуальной активности у людей обоего пола, а не упомянутые две крайности.

Кроме того, опрос позволил определить «идеальный уровень сексуальной активности», наиболее оптимальный с точки зрения людей. Для мужчин он предусматривал четыре-пять половых партнеров и две-три случайные связи в течение жизни, первый секс в 18-20 лет, четыре-пять половых контактов и три-четыре мастурбации в неделю, а также по три вспышки желания и эротические фантазии за день.

У женщин все семь показателей были ниже: два-три сексуальных партнера и одна-две случайные связи за жизнь, первый сексуальный опыт в 16-18 лет, три-четыре половых контакта и две-три мастурбации в неделю, дважды в день — возникновение желания и эротических фантазий.

Также ученые установили, что люди резче осуждали превышение идеального уровня сексуальной активности женщинами, чем мужчинами. В то же время сниженная активность у сильного пола вызывала более негативное отношение, чем такой же сценарий у дам. Это может говорить о существующем в обществе давлении на мужчин быть сексуально активными.

Добавим, что частота занятия сексом — важный фактор, определяющий уровень здоровья человека, а равно и его субъективное самочувствие. Однако в последние десятилетия исследователи отмечают тенденцию к снижению интереса к сексу и соответствующей активности. Это вызывает тревогу: научные работы и демографическая статистика давно показали, что люди, занимающиеся сексом реже других, меньше живут.

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