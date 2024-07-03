Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Социопсихологи описали идеальную сексуальную активность мужчин и женщин с точки зрения общества
Недавний опрос немецких ученых подтвердил распространенность двойных стандартов по отношению к сексуальной активности мужчин и женщин. Также исследователи узнали, какое число половых партнеров у первых и вторых людям представляется самым оптимальным.
В научной литературе не раз отмечалось, что в обществе по-разному относятся к сексуальной активности мужчин и женщин. Ее высокий уровень у сильной половины человечества чаще расценивают одобрительно, но такое же поведение у представительниц прекрасного пола осуждают, требуя большей сдержанности.
Впрочем, выводы о подобных двойных стандартах в исследованиях не всегда совпадали, поэтому специалисты в области социальной психологии из Саарского университета (Германия) решили разобраться в вопросе детальнее.
Для нового исследования, опубликованного в журнале Social Psychological and Personality Science, набрали две группы испытуемых. В первую вошли 190 человек 19-40 лет, преимущественно из числа студентов одного из средних немецких вузов и их окружения. Вторую из 170 добровольцев того же возраста сформировали с помощью онлайн-платформы Clickworker среди жителей Германии. Общая выборка составила 342 человека, поскольку 18 участников исключили, как неподходящих. За прохождение опроса полагалось небольшое денежное вознаграждение.
Людям из обеих групп предложили представить, как окружающие отнеслись бы к 25-летнему мужчине или женщине с одним из семи уровней сексуальной активности: от очень низкого до очень высокого. Для оценки использовали семь показателей: количество долговременных сексуальных партнеров и случайных связей на протяжении жизни, возраст начала половой жизни, число половых контактов и мастурбаций в неделю, частота возникновения сексуального желания и эротических фантазий в день.
Результаты опроса указали на уже известные ученым двойные стандарты в сексуальной сфере. Люди действительно более позитивно оценивали высокую сексуальную активность мужчин, а в случае с женщинами большее одобрение вызывала сдержанность в сексе. В то же время исследование выявило ранее не отмеченный нюанс. Оказалось, что наиболее предпочтительным в социуме считают умеренный уровень сексуальной активности у людей обоего пола, а не упомянутые две крайности.
Кроме того, опрос позволил определить «идеальный уровень сексуальной активности», наиболее оптимальный с точки зрения людей. Для мужчин он предусматривал четыре-пять половых партнеров и две-три случайные связи в течение жизни, первый секс в 18-20 лет, четыре-пять половых контактов и три-четыре мастурбации в неделю, а также по три вспышки желания и эротические фантазии за день.
У женщин все семь показателей были ниже: два-три сексуальных партнера и одна-две случайные связи за жизнь, первый сексуальный опыт в 16-18 лет, три-четыре половых контакта и две-три мастурбации в неделю, дважды в день — возникновение желания и эротических фантазий.
Также ученые установили, что люди резче осуждали превышение идеального уровня сексуальной активности женщинами, чем мужчинами. В то же время сниженная активность у сильного пола вызывала более негативное отношение, чем такой же сценарий у дам. Это может говорить о существующем в обществе давлении на мужчин быть сексуально активными.
Добавим, что частота занятия сексом — важный фактор, определяющий уровень здоровья человека, а равно и его субъективное самочувствие. Однако в последние десятилетия исследователи отмечают тенденцию к снижению интереса к сексу и соответствующей активности. Это вызывает тревогу: научные работы и демографическая статистика давно показали, что люди, занимающиеся сексом реже других, меньше живут.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.
В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новое лекарство от Covid-19 спасает тяжелобольных и вредит остальным (Upd. и Upd.2)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии