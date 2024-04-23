Прием «Оземпика» помог ослабить зависимость от каннабиса и избежать рецидива

Медики из США получили первые предварительные доказательства того, что прием крайне популярного средства для избавления от лишнего веса и диабета связан со снижением тяги к каннабису и помогает предотвратить рецидивы. Это важно, поскольку до сих пор нет лекарственного средства от каннабиноидной наркомании, которое было бы эффективно и получило одобрение властей.

Каннабис — самый широко культивируемый, продаваемый и употребляемый наркотик. Половина всех изъятых наркотиков в мире приходится именно на марихуану. По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум 147 миллионов человек, или 2,5% населения земного шара, употребляют каннабис (по подсчетам ООН, в 2020 году этот показатель уже превысил 200 миллионов). Для сравнения: кокаином увлекаются 0,2% людей, опиатами — столько же.

Несмотря на распространенность каннабиса, до сих пор не существует одобренных препаратов для лечения расстройства, связанного с его употреблением. Тем временем в странах, где этот наркотик легализован и наблюдается рост числа потребителей, остро стоит проблема зависимости: почти четверть жителей США, курящих марихуану, имеют тяжелое расстройство, мешающее нормальной жизни. Также они склонны к развитию психоза, членовредительству и суицидальным мыслям.

Лечение каннабиноидной наркомании заключается в сокращении потребления, борьбе с симптомами ломки (абстинентный синдром) и когнитивно-поведенческой терапии. Все эти методы эффективны не в полной мере, поэтому существует потребность в лекарствах, которые могут помочь преодолеть зависимость.

Помочь решить проблему может новое исследование медиков из Центра науки, здоровья и общества при Университете Кейс-Вестерн-Резерв (Кливленд, США) и Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками. В статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry, они рассказали о семаглутиде — агонисте рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1, GLP1R) — как лекарственном средстве при зависимости от каннабиса. К таким выводам ученые пришли, проанализировав большую базу данных электронных медицинских карт.

Семаглутид также известен как действующее вещество препаратов вроде крайне популярного «Оземпика», который с 2017 года назначают при диабете второго типа, а с 2021-м — при ожирении. Помимо этого, продолжаются клинические испытания семаглутида в качестве средства от алкоголизма и никотиновой зависимости.

«В доклинических исследованиях изучалось влияние семаглутида или других агонистов аГПП-1 на зависимость от никотина, алкоголя, кокаина, опиоидов. Однако мало внимания уделяли влиянию этих лекарственных средств на потребителей каннабиса, хотя его распространенность даже выше, чем табака, в определенных демографических группах», — объяснили медики.

Они изучили данные 83 189 человек, которые страдали ожирением и с июня 2021-го по декабрь 2022-го обратились с этой проблемой к врачу. Пациентам назначили семаглутид марки Wegovy либо препараты для снижения веса, не содержащие аГПП-1 (бупропион, налтрексон, орлистат, топирамат и фентермин). Участников распределили на две группы: 44 445 человек, принимавших семаглутид, и 37 744, которым прописали препараты без аГПП-1.

Затем в выборку включили 2034 пациента, страдавших не только ожирением, но и расстройством, связанным с употреблением каннабиса. Они тоже должны были принимать либо семаглутид, либо препараты без аГПП-1.

Еще одним этапом исследования стал анализ данных 587 849 больных диабетом второго типа. С декабря 2017-го по май 2021-го им назначили семаглутид бренда «Оземпик» или, опять же, лекарство без агониста рецептора глюкагоноподобного пептида-1. Дополнительно в выборку добавили информацию о 8196 пациентах с диабетом и зависимостью от каннабиса, которые лечились «Оземпиком» или препаратами без аГПП-1.

Ученые провели отдельные анализы в зависимости от пола участников, их возраста и этнической принадлежности. Кроме того, учитывали демографические факторы, образ жизни, сопутствующие заболевания и прием других лекарств.

Как показали наблюдения, в течение 12 месяцев прием семаглутида брендов Wegovy и «Оземпик» коррелировал со значительно более низким риском возникновения расстройства из-за употребления каннабиса — по сравнению с другими препаратами. Причем эффект прослеживался и у диабетиков, и у пациентов с избыточным весом, еще не имевших зависимости от этого психоактивного средства.

У тех, кто уже страдал каннабиноидной наркоманией, прием Wegovy и «Оземпика» коррелировал со значительно более низкой вероятностью повторного диагноза «расстройство, связанное с употреблением каннабиса» — в сравнении с препаратами без аГПП-1. Правда, в долгосрочной перспективе эта связь ослабевала. Наиболее сильным снижение зависимости оказалось у мужчин старше 55 лет, за исключением чернокожих (в группе ожирения).

Авторы отметили, что поскольку исследование было обсервационным и ретроспективным, невозможно установить причинно-следственную связь. Однако, к примеру, можно провести аналогию с никотиновой зависимостью: доклинические испытания подтвердили, что все дело в стимуляции рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 в области мозга под названием хабенула. Она опосредует отталкивающие эффекты никотина, в то время как агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 ослабляет схему вознаграждения мозга с высвобождением дофамина — «гормона счастья».

«Наши результаты предоставили предварительные доказательства возможной пользы семаглутида при каннабиноидной зависимости в реальной популяции. Тем не менее потребуются дальнейшие доклинические исследования, чтобы понять основной механизм, и рандомизированные клинические испытания», — подытожили медики.

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