СДВГ принес пользу предкам людей

Синдром дефицита внимания в современном обществе, где часто нужно концентрироваться на одной задаче, считается отклонением. Авторы нового исследования выяснили, что для наших далеких предков, которые большую часть истории своего существования были собирателями, СДВГ, наоборот, давал преимущество: пока сородичи использовали уже знакомый ресурс, люди, страдающие этим расстройством, скорее искали новый.

Поиск и добыча труднодоступной пищи считаются важными факторами эволюции интеллекта. Они связаны с принятием решения — придерживаться известного, но потенциально истощающегося источника пищи или искать что-то лучше. Понять, какое решение примет человек либо животное, помогают модели оптимального поиска пищи, основанные на теореме о предельной ценности: участок с истощающимися ресурсами покидают в тот момент, когда нормы потребления на нем падают ниже среднего для окружающей среды. Сотни протестированных видов — от пчел до птиц, обезьян и людей — ведут себя в соответствии с предсказаниями таких моделей.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это расстройство развития нервной системы, поражающее 11 процентов детей и 4,25 процента взрослых и в большинстве случаев передающееся по наследству. Его симптомы включают отвлекаемость, а также беспокойство и чрезмерную подвижность.

Неврологическая основа этого расстройства заключается в повышенной выработке нейромедиатора норадреналина и усилении активности в нейронных цепях сети пассивного режима работы мозга, которые важны для концентрации внимания. Эти особенности влияют на поведение при поиске пищи, подталкивая отказаться от имеющегося в поисках чего-то нового.

Ученые решили проверить, будут ли люди с признаками СДВГ переходить к поиску раньше, чем лишенные этих фенотипических характеристик. Для этого авторы работы, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, разработали виртуальную игру по сбору ягод, позволяющую оценить влияние симптомов СДВГ на поисковое поведение.

У участников игры было восемь минут, чтобы собрать как можно больше ягод, наведя курсор на куст. Каждый раз, когда они собирали пищу с одного и того же куста, урожай на нем снижался, но при смене куста они получали задержку по времени. Изначально ученые предположили, что более выраженные симптомы СДВГ будут связаны с более коротким временем пребывания на одном кусте, а также менее оптимальным поведением и более низкими вознаграждениями в игре.

В исследовании приняли участие 457 человек. В целом все игроки оставались на участках дольше, чем прогнозировала модель, а те, у кого баллы по шкале самоотчета СДВГ были выше, быстрее меняли куст по сравнению с остальными. Однако, к удивлению ученых, эти участники также достигли более высоких показателей вознаграждения. Их решения об уходе с куста были точнее согласованы с прогнозируемыми моделью, хотя они все равно оставались на кусте дольше предсказаний.

Таким образом, в реализованной игре по поиску пищи СДВГ связали с более коротким временем пребывания на месте и более высокими показателями вознаграждения. Эти результаты перекликаются с предыдущими полевыми исследованиями. Так, современные охотники-собиратели, например племя ариаал на севере Кении, имеют генетические мутации, связанные с СДВГ. Все это подчеркивает, что «в эволюции все не просто так»: синдром дефицита внимания возник не как нарушение, а, наоборот, как преимущество для того небольшого процента его обладателей в популяции.

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